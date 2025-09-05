'प्रधानमंत्री के बयानों में गरिमा का अभाव, 18% जीएसटी से राजस्व संतुलन संभव': दिग्विजय सिंह

ETV Bharat / state

देश की मौजूदा राजनीति पर दिग्विजय सिंह ने कहा "एक तरफ जब हम पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों के भाषणों को देखते हैं तो उनमें शालीनता और विजन नजर आता है. लेकिन आज के प्रधानमंत्री के भाषणों और बयानों में उस गरिमा का अभाव है. उनमें और आज के प्रधानमंत्री में अंतर अपने आप देखा जा सकता है."

दरअसल शुक्रवार को इंदौर में अपने निजी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा, मोदीजी ने सोनिया जी को कितना अपशब्द बोला, शशि थरूर और राहुल गांधी को लेकर क्या-क्या नहीं कहा, लेकिन वे इस मामले में नए-नए बयान दे रहे हैं.

इंदौर: बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री को गाली देने को लेकर मचे राजनीतिक बवाल के बीच दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है. इंदौर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस मामले में इतना नीचे गिर जाएंगे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी. उन्होंने कहा, अपशब्द किसने कहे, कौन था? उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. हालांकि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह ना तो कांग्रेस समर्थक है न कांग्रेस का सदस्य.

एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से दो बच्चों की मौत की होनी चाहिए उच्च स्तरीय जांच

दिग्विजय सिंह ने इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से दो बच्चों की मौत के मामले में कहा "1994 में जब मोहंती कलेक्टर थे, तब एमवाय अस्पताल में चूहों की भरमार के कारण ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 12 हजार चूहे मारे गए थे. आज इतने साल बाद भी हालात जस के तस हैं. यह चौंकाने वाली बात है कि ऐसी दुखद घटना हुई और मुख्यमंत्री ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट से जवाब तलब होना चाहिए और 1994 में जो अभियान चलाया गया था वैसा ही अभियान चलाना चाहिए."

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आदिवासी संबंधी बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा "भारत के इतिहास में आदिवासी ही यहां के मूल निवासी हैं. बाकी सब तो यहां सेंट्रल एशिया से आकर बसे थे. हमारे संविधान ने हर व्यक्ति और हर समुदाय को अपनी आस्था और धर्म मानने का अधिकार दिया है. इसलिए किसी की भी धार्मिक मान्यता का सम्मान होना चाहिए. दुर्भाग्य है कि कई नेता न तो इतिहास की जानकारी रखते हैं और न ही दंगों के पीछे की सच्चाई समझते हैं."

18% जीएसटी से राजस्व का संतुलन संभव, देश में एकल टैक्स व्यवस्था लागू करनी चाहिए

उन्होंने जीएसटी स्लैब मैं बदलाव के सवाल पर कहा "2017 में जब यह बिल पास हुआ था, तब ही राहुल गांधी ने इसकी खामियों की ओर इशारा किया था. मैंने भी राज्यसभा में अपने भाषण में कहा था कि यह पांच स्लैब वाली जीएसटी नहीं चलेगी. सफल जीएसटी वही होगी जिसमें एक या ज्यादा से ज्यादा दो स्लैब हों. आज भी तीन स्लैब हैं – 5, 18 और 40 प्रतिशत – जो व्यावहारिक नहीं है. कांग्रेस के कार्यकाल में स्टडी हुई थी कि 18% जीएसटी से राजस्व का संतुलन संभव है. इसलिए देश में एकल टैक्स व्यवस्था लागू करनी चाहिए."

हालांकि इसके बावजूद यहां सेंट्रल एक्साइज टैक्स भी लिया जा रहा है. इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे के भाषण पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि “मुझे यह नहीं पता था कि वह महापौर के पुत्र हैं. उन्होंने प्रतियोगिता में जो भाषण दिया वह बेहद प्रभावशाली और तथ्यपूर्ण था. उनकी शैली और प्रस्तुत किए गए तर्कों से मैं पूरी तरह सहमत हूं. कांग्रेस उनके बयान को लेकर राजनीति नहीं कर रही है. प्रतियोगिता में दिए गए भाषण को प्रभावशाली बताना राजनीति नहीं होता."