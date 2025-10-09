ETV Bharat / state

दिग्विजय सिंह चाहते हैं एक फिल्म बनाना, प्रस्ताव किया तैयार, सीएम से मांगा समय

दिग्विजय सिंह ने टंट्या मामा पर फिल्म बनाने का तैयार किया प्रस्ताव, उमंग सिंघार से मोहन यादव से समय और मदद मांगने को कहा.

DIGVIJAY SINGH MAKING FILM
मध्य प्रदेश में टंट्या मामा पर बनेगी मूवी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश के आदिवासी युवक-युवतियां जल्द ही प्रदेश में एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं. यह फिल्म स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक टंट्या मामा के ऊपर बनाई जाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस फिल्म को बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है. प्रस्ताव लेकर वे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर पहुंचे. दिग्विजय सिंह ने उमंग सिंघार से मुलाकात कर कहा कि "वे फिल्म के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव से समय लें और फिल्म बनवाने में मदद करने की मांग करें."

'आदिवासी नायकों पर बने फिल्म'

दिग्विजय सिंह ने कहा कि "इसके पहले मध्य प्रदेश के आदिवासी युवक युवतियों ने जंगल सत्याग्रह फिल्म बनाई थी. इस फिल्म को बनाने में फिल्म निर्माण, लेखन, एक्टिंग जैसे सभी कामों को प्रदेश के आदिवासी युवक-युवतियों ने ही किया था. इसी तरह अब प्रदेश के आदिवासी नायक टंट्या मामा भील पर भी फिल्म बनानी चाहिए. इसके बाद रघुनाथ शाह, शंकर शाह और फिर रानी दुर्गावती पर भी फिल्म निर्माण होना चाहिए." उमंग सिंघार से मिलकर निकले दिग्विजय सिंह ने सरकार पर भी निशाना साधा.

नायक टंट्या मामा पर फिल्म बनाने तैयार किया प्रस्ताव (ETV Bharat)

'ओबीसी रिजर्वेशन विरोधी रही है आरएसएस'

दिग्विजय सिंह ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा. दिग्विजय सिंह ने कहा कि "बीजेपी और आरएसएस दोनों ही आरक्षण विरोधी रहे हैं. मंडल कमीशन का आरएसएस ने विरोध किया था. ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ पूरा आंदोलन किया था. कुछ लोगों को सिर्फ पद बांट देने से कुछ नहीं होता है. बीजेपी ने यूनिवर्सिटी और दूसरी संस्थाओं में जो भी नियुक्तियां की हैं, उसमें अपर कास्ट को बैठाया है और सारे के सारे भ्रष्टाचार कर रहे हैं."

जैविक कपास में हजारों का घपला

दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि "मध्य प्रदेश और देश में जैविक कपास में हजारों करोड़ का घपला है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इसे स्वीकार कर चुके हैं. इसके बाद 300 सर्टिफिकेशन एजेंसी के लाइसेंस निलंबित किए गए, लेकिन सिर्फ एक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया. बाद में सभी को रिस्टोर भी कर दिया. सरकार ने फिर इन्हें रोकने के आदेश दिए और कुछ दिन बाद आदेश वापस ले लिया. अनऑर्गेनिक कपास को जैविक कपास बताकर खरीदा जा रहा है. ऐसी सर्टिफिकेशन एजेंसियों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी हो रही है."

For All Latest Updates

TAGGED:

TRIBAL HERO TANTYA MAMAMADHYA PRADESH TANTYA MAMA FILMFILM CITY IN MADHYA PRADESHMADHYA PRADESH FILM PLANNINGDIGVIJAY SINGH MAKING FILM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कफ सिरप से मौत मामला: बच्चों की हालत देखने नागपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव

'यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख के डिस्पोजल के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशे सरकार'

नारी शक्ति के हुनर को इंदौर में मिला बड़ा मंच, बड़े सस्ते मिल रहे होममेड लग्जरी प्रोडक्ट

भोपाल लोकायुक्त की टीम ने सुबह 5 बजे खटखटाया दरवाजा, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के उड़े होश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.