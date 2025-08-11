ETV Bharat / state

बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल क्रांति, मरीजों का रखा जा रहा हेल्थ रिकॉर्ड, देश के किसी भी कोने में इलाज संभव - DIGITAL REVOLUTION

बस्तर संभाग में नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन,आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मील का पत्थर बन रही है.

Digital revolution
बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल क्रांति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2025 at 12:11 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 12:41 PM IST

4 Min Read

रायपुर : छत्तीसगढ़ में अब मरीजों का डिजिटल डाटाबेस तैयार हो रहा है. जिसका फायदा उन मरीजों को मिल रहा है जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं.खासकर बस्तर जैसे इलाके के मरीज अब सरकारी अस्पतालों में डिजिटल सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं.जिसके कारण उन्हें लंबी लाइनों से छुटकारा मिलता है.साथ ही साथ यदि वो बस्तर के बाहर जाकर इलाज कराना चाहते हैं तो रिकॉर्ड ऑनलाइन होने के कारण दूसरे अस्पतालों को भी मरीज की हिस्ट्री मिल जा रही है. जिससे मरीज की बीमारी और पुराने इलाज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है.

डिजिटली उपलब्ध मरीज से जुड़ी हर जानकारी : बस्तर के छ: जिला चिकित्सालय, दो सिविल अस्पताल और 41 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल प्रणाली काम कर रही है.जिसके तहत ओपीडी रजिस्ट्रेशन , परामर्श, जांच, दवा वितरण और मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध हैं. जानकारी डिजिटल होने के कारण मरीजों के बारे में पता लगाने और इलाज करने में काफी मदद हो रही है.

आभा अकाउंट बनाने की सुविधा: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अस्पतालों का हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन (HFR) और डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ का हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन (HPR) सुनिश्चित की गई है. हॉस्पिटल्स में आभा कियोस्क स्थापित कर मरीजों को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) बनाने की सुविधा दी जा रही है. स्कैन एंड शेयर एवं आभा आईडी के माध्यम से ऑनलाइन ओपीडी पंजीयन की सुविधा से मरीजों का समय बच रहा है.

स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल क्रांति : डिजिटल नवाचार का असर भी दिखने लगा है. बस्तर में मई, जून और जुलाई 2025 के दौरान कुल 60 हजार 45 ओपीडी पंजीयन रजिस्टर्ड किए गए. इनमें से 32 हजार 379 पंजीयन आभा लिंक के माध्यम से हुए. जो कुल पंजीयन का 53 फीसदी है. इसी अवधि में जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में 33 हजार 895 ओपीडी पंजीयन हुए. जिनमें से 13 हजार 729 पंजीयन आभा से लिंक से हुए.जिसका प्रतिशत 40 फीसदी है.इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर संभाग में नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी आधुनिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन ने स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति और दिशा दी है.

डिजिटल पंजीकरण, हेल्थ रिकॉर्ड और पारदर्शी सेवा प्रणाली से मरीजों को समयबद्ध, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल रहा है. यह पहल न केवल बस्तर के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल है, जिसे हम शीघ्र ही राज्य के सभी जिलों में लागू कर "स्वस्थ और सशक्त छत्तीसगढ़" के संकल्प को साकार करेंगे- विष्णुदेव साय, सीएम छग

वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाया है.सेवाओं के तकनीकी उन्नयन ना केवल स्थानीय जनता के लिए बल्कि यह पूरे प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल है.

राज्य सरकार का लक्ष्य इस प्रणाली को सभी जिलों में सुदृढ़ रूप से लागू कर स्वस्थ और सशक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ना है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री छग

ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को लाभ : स्वास्थ्य सेवाएं डिजिटल होने की वजह से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र के मरीजों को सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है.अब मरीजों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर इलाज कराने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है.ऑनलाइन रिकॉर्ड से मरीजों की हिस्ट्री मिल जा रही है. बस्तर इस बात का प्रमाण हैं कि जब तकनीक, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जनभागीदारी एक साथ आते हैं, तो विकास की रफ्तार बढ़ जाती है. ये पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव लाएगी, बल्कि ‘स्वस्थ भारत’ के निर्माण में भी छत्तीसगढ़ का महत्त्वपूर्ण योगदान देगी.

रायपुर में मेयर निवास के बाहर ही गायों-पशुओं का जमावड़ा, कैसे राजधानी की सड़कें होंगी मवेशी मुक्त?

रायपुर में धर्मांतरण पर बवाल, छात्रा ने कहा- कई बार लालच दिए, हिंदू संगठनों ने मकान घेरा, थाने में भी हंगामा

मध्य प्रदेश का हाथी रेकी करने पहुंचा छत्तीसगढ़, झुंड लाने की तैयारी, कबीरधाम के गांवों में दहशत

रायपुर : छत्तीसगढ़ में अब मरीजों का डिजिटल डाटाबेस तैयार हो रहा है. जिसका फायदा उन मरीजों को मिल रहा है जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं.खासकर बस्तर जैसे इलाके के मरीज अब सरकारी अस्पतालों में डिजिटल सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं.जिसके कारण उन्हें लंबी लाइनों से छुटकारा मिलता है.साथ ही साथ यदि वो बस्तर के बाहर जाकर इलाज कराना चाहते हैं तो रिकॉर्ड ऑनलाइन होने के कारण दूसरे अस्पतालों को भी मरीज की हिस्ट्री मिल जा रही है. जिससे मरीज की बीमारी और पुराने इलाज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है.

डिजिटली उपलब्ध मरीज से जुड़ी हर जानकारी : बस्तर के छ: जिला चिकित्सालय, दो सिविल अस्पताल और 41 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल प्रणाली काम कर रही है.जिसके तहत ओपीडी रजिस्ट्रेशन , परामर्श, जांच, दवा वितरण और मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध हैं. जानकारी डिजिटल होने के कारण मरीजों के बारे में पता लगाने और इलाज करने में काफी मदद हो रही है.

आभा अकाउंट बनाने की सुविधा: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अस्पतालों का हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन (HFR) और डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ का हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन (HPR) सुनिश्चित की गई है. हॉस्पिटल्स में आभा कियोस्क स्थापित कर मरीजों को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) बनाने की सुविधा दी जा रही है. स्कैन एंड शेयर एवं आभा आईडी के माध्यम से ऑनलाइन ओपीडी पंजीयन की सुविधा से मरीजों का समय बच रहा है.

स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल क्रांति : डिजिटल नवाचार का असर भी दिखने लगा है. बस्तर में मई, जून और जुलाई 2025 के दौरान कुल 60 हजार 45 ओपीडी पंजीयन रजिस्टर्ड किए गए. इनमें से 32 हजार 379 पंजीयन आभा लिंक के माध्यम से हुए. जो कुल पंजीयन का 53 फीसदी है. इसी अवधि में जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में 33 हजार 895 ओपीडी पंजीयन हुए. जिनमें से 13 हजार 729 पंजीयन आभा से लिंक से हुए.जिसका प्रतिशत 40 फीसदी है.इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर संभाग में नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी आधुनिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन ने स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति और दिशा दी है.

डिजिटल पंजीकरण, हेल्थ रिकॉर्ड और पारदर्शी सेवा प्रणाली से मरीजों को समयबद्ध, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल रहा है. यह पहल न केवल बस्तर के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल है, जिसे हम शीघ्र ही राज्य के सभी जिलों में लागू कर "स्वस्थ और सशक्त छत्तीसगढ़" के संकल्प को साकार करेंगे- विष्णुदेव साय, सीएम छग

वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाया है.सेवाओं के तकनीकी उन्नयन ना केवल स्थानीय जनता के लिए बल्कि यह पूरे प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल है.

राज्य सरकार का लक्ष्य इस प्रणाली को सभी जिलों में सुदृढ़ रूप से लागू कर स्वस्थ और सशक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ना है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री छग

ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को लाभ : स्वास्थ्य सेवाएं डिजिटल होने की वजह से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र के मरीजों को सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है.अब मरीजों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर इलाज कराने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है.ऑनलाइन रिकॉर्ड से मरीजों की हिस्ट्री मिल जा रही है. बस्तर इस बात का प्रमाण हैं कि जब तकनीक, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जनभागीदारी एक साथ आते हैं, तो विकास की रफ्तार बढ़ जाती है. ये पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव लाएगी, बल्कि ‘स्वस्थ भारत’ के निर्माण में भी छत्तीसगढ़ का महत्त्वपूर्ण योगदान देगी.

रायपुर में मेयर निवास के बाहर ही गायों-पशुओं का जमावड़ा, कैसे राजधानी की सड़कें होंगी मवेशी मुक्त?

रायपुर में धर्मांतरण पर बवाल, छात्रा ने कहा- कई बार लालच दिए, हिंदू संगठनों ने मकान घेरा, थाने में भी हंगामा

मध्य प्रदेश का हाथी रेकी करने पहुंचा छत्तीसगढ़, झुंड लाने की तैयारी, कबीरधाम के गांवों में दहशत

Last Updated : August 11, 2025 at 12:41 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HEALTH RECORDS OF PATIENTSREVOLUTION OF HEALTH IN BASTARडिजिटल क्रांतिआयुष्मान भारतDIGITAL REVOLUTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.