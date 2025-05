ETV Bharat / state

अबूझमाड़ में डिजिटल क्रांति, नारायणपुर पुलिस के प्रयास से होरादी में लगा मोबाइल टावर - DIGITAL REVOLUTION IN ABUJHMAD

अबूझमाड़ में संचार क्रांति ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 11, 2025 at 4:19 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 4:57 PM IST 2 Min Read

नारायणपुर: जिले के धुर नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ की तस्वीर बदल रही है. शनिवार को अबूझमाड़ के होरादी गांव में मोबाइल टावर की शुरुआत हुई है. नारायणपुर पुलिस के प्रयासों से कैम्प होरादी में मोबाइल टॉवर की स्थापना की गई है. जिले के पुलिस की इस पहल से क्षेत्रीय ग्रामीणों को संचार और इंटरनेट सुविधाओं का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा. नक्सल इलाकों में संचार सुविधा मिलने की लोगों में खुशी: नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित होरादी गांव में यह सुविधा लोगों को मिली है. सोनपुर क्षेत्र के अंतर्गत कैम्प होरादी में अब जियो का मोबाइल टॉवर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. 10 मई 2025 को यह दूरसंचार सुविधा प्रारंभ हुई, जिससे क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है. अबूझमाड़ की बदल रही तस्वीर (ETV BHARAT)

