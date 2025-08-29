ETV Bharat / state

रेवाड़ी में डिजिटल अरेस्ट ठगी का पर्दाफाश, राजस्थान से तीन आरोपी गिरफ्तार - DIGITAL ARREST FRAUD

रेवाड़ी में डिजिटल अरेस्ट ठगी का पर्दाफाश, तीन आरोपी नागौर से गिरफ्तार, संस्कृत टीचर से 4.18 लाख की ठगी, पुलिस जांच जारी.

रेवाड़ी में डिजिटल अरेस्ट ठगी का पर्दाफाश
रेवाड़ी में डिजिटल अरेस्ट ठगी का पर्दाफाश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 29, 2025 at 10:30 PM IST

रेवाड़ी: पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को राजस्थान के नागौर से दबोच लिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास, कमल और सूरज के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से 18 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 26 एटीएम कार्ड, 4 पासबुक और 48 हजार रुपए नकद बरामद किए हैं. इनका काम लोगों के खातों से ठगी कर निकाले गए पैसों को ट्रांसफर करना था. हर वारदात में ये अलग-अलग मोबाइल नंबर और खातों का इस्तेमाल करते थे ताकि पुलिस की पकड़ में न आ सकें.

इन 3 जिलों को बनाते थे निशाना

पकड़े गए युवकों ने पूछताछ में बताया कि वे मुख्य रूप से गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले के लोगों को निशाना बनाते थे. इसके पीछे वजह बताई गई कि यह पूरा इलाका राजस्थान बॉर्डर से सटा हुआ है और यहां बोली जाने वाली भाषा लगभग एक जैसी है. इसी कारण वे आसानी से लोगों को झांसे में ले पाते थे.

ऐसे खुली मामले की परतें

मामला उस समय खुला जब रेवाड़ी के संस्कृत शिक्षक सुधीर सिंह ने पुलिस को शिकायत दी. उन्होंने बताया कि 7 जनवरी को उन्हें मोहित हांडा नामक व्यक्ति का फोन आया. कॉलर ने खुद को मुंबई पुलिस और सीबीआई से जुड़ा बताते हुए कहा कि उनके नाम से मुंबई में एक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें करीब 68.50 लाख रुपए जमा हुए हैं और यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है. आरोपी ने उन्हें डराने के लिए व्हाट्सऐप पर "डिजिटल अरेस्ट ऑर्डर" भी भेज दिया.

थाने में दर्ज करवाई शिकायत

डर के माहौल में आरोपी ने शिक्षक से पहले 16 हजार रुपए और फिर अलग-अलग ट्रांजैक्शन में कुल 4 लाख 18 हजार 999 रुपए अपने बताए यूपीआई खातों में ट्रांसफर करवा लिए. बाद में परिजनों की मदद से जब सच्चाई सामने आई, तो सुधीर सिंह ने साइबर थाना रेवाड़ी में शिकायत दर्ज कराई.

अब तक आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अब तक इस मामले में राजस्थान, यूपी और हरियाणा से जुड़े आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें झुंझुनूं, जोधपुर, अमरोहा और मुरादाबाद के निवासी शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि गिरोह का नेटवर्क बड़ा है और अब शेष सदस्यों की तलाश जारी है.

DIGITAL FRAUD IN REWARIरेवाड़ी में डिजिटल फ्रॉडडिजिटल अरेस्ट करके ठगीरेवाड़ी पुलिस की कार्रवाईDIGITAL ARREST FRAUD

