डिजिटल अरेस्ट करके बुजुर्ग से ठगी, तीन महीने तक बनाया बंधक, 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी - DIGITAL ARREST FRAUD

बिलासपुर में बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके करोड़ों की ठगी हुई है. मामले का खुलासा तीन महीने बाद हुआ.

digital arrest Fraud
डिजिटल अरेस्ट करके बुजुर्ग से ठगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2025 at 7:07 PM IST

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं. पुलिस सोशल मीडिया और कैंप लगाकर लोगों को ठगों से सावधान रहने की हिदायत देती है,फिर भी कई लोग ठगों के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा रहे हैं.ऐसा ही एक मामला बिलासपुर में सामने आया है.जिसमें सीबीआई अफसर बनकर रिटायर्ड एसईसीएल कर्मचारी से तीन महीने में 1 करोड़ 9 लाख रुपए की ठगी की गई है.इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बुजुर्ग का बेटा अपने घर आया.

सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी : बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में डिजिटल ठगी का मामला सामने आया है. ठगों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए एक रिटायर्ड एसईसीएल कर्मचारी बुजुर्ग को तीन महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रखा. इस दौरान उससे करीबन एक करोड़ नौ लाख रुपए ठग लिया. मोपका पाटलीपुत्र कॉलोनी निवासी पुरुषोत्तम दुबे जनवरी में ठगी का शिकार बने.

डिजिटल अरेस्ट करके बुजुर्ग से ठगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनवरी से मार्च के बीच डरे-सहमे वृद्ध ने करीब एक करोड़ नौ लाख रुपये ठगों के खाते में ट्रांसफर कर दिए. उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि किसी को जानकारी न दें. बेटे के बाहर रहने की वजह से उन्होंने किसी से मदद भी नहीं मांगी.अगस्त में बेटा लौटा तो पूरा मामला सामने आया.सरकंडा पुलिस ने धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज कर जांच शुरू कर दी है- नीलेश पाण्डेय,टीआई सरकंडा थाना

बेटे के घर आने पर खुलासा : फोन करने वाले शख्स ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए आरोप लगाया कि नौकरी के दौरान उन्होंने गड़बड़ी की थी. वीडियो कॉल पर पूछताछ के बाद जालसाजों ने उन्हें जांच से बचाने के नाम पर लगातार रुपये जमा करने का दबाव बनाया.घटना का खुलासा तब हुआ जब रिटायर्ड कर्मचारी का बेटा छह महीने बाद घर लौटा और फिर पीड़ित पिता ने पूरी आपबीती बताई.

जनता के लिए पुलिस की सलाह

  • अज्ञात APK फाइलें इंस्टॉल न करें
  • नकली निवेश व्हाट्सएप ग्रुप से दूर रहें
  • सीबीआई या ईडी से जुड़े होने का दिखावा करने वाले 'डिजिटल गिरफ्तारी' घोटालों से सावधान रहें
  • लेनदेन रोकने के लिए एक घंटे के भीतर रिपोर्ट करें

बड़े बैंक फ्रॉड से इस तरह बचें: आज कल लोग मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई फोन पर रखते हैं. ये जितना पैसा ईजी टू यूज हुआ है, उतना ही आसानी से ये पेनिट्रेट भी हो सकता है. आप इसके लिए अनवॉन्टेड या प्ले स्टोर के बाहर का एप्लिकेशन डाउनलोड ना करें. वो देखने में आपको ठीक लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हैं, बैकेण्ड में आपका सारा चीज एक्सेस कर लेगा. आपका माइक और मैसेज तक एक्सेस कर लेगा. आप जो टाइप करते हैं, वो तक उनको पता चल जाता है. फोन आपकी जेब में होता है और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा आदमी आपका मोबाइल चलाता है. एक तरीका और है कि आप अपना मेन एकाउंट अलग रखिये, फोन बैंकिंग और यूपीआई वाले अकाउंट में आवश्यकता के अनुसार पैसा रखिये. इससे भी आप इंटरनेट फ्रॉड से सुरक्षित रह सकते हैं.

जशपुर में ऑपरेशन अंकुश, व्यापारियों से करीब 39 लाख की ठगी का आरोपी झारखंड से गिरफ्तार

डिजिटल अरेस्ट के 2 अलग अलग केस में एक्शन, कंबोडिया गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार

कोरिया में जमीन ठगी का मास्टर माइंड गिरफ्तार, 32 लाख से ज्यादा का किया था फ्रॉड

