महाकुंभ में बने महामंडलेश्वर, छत्तीसगढ़ पुलिस ने छिंदवाड़ा से किया गिरफ्तार - MAHAMANDALESHWAR AJAY RAMDAS

महामंडलेश्वर अजय रामदास को छिंदवाड़ा से गिरफ्तार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 28, 2025 at 11:56 PM IST | Updated : April 29, 2025 at 12:02 AM IST 2 Min Read

छिंदवाड़ा: एक ऐसे संत जिनके सामने बड़े-बड़े VIP भी नतमस्तक होते थे उनको राज्यपाल के लेटर पैड का उपयोग करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस ने राज्यपाल के लेटर पैड का उपयोग कर राजनीतिक दल के लोगों को नोटिस देने के मामले में दिगंबर अखाड़ा के महामंडलेश्वर अजय रामदास को छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया है. आईए जानते हैं क्या है मामला. महाकुंभ में मिली थी महामंडलेश्वर की उपाधि श्री क्षेत्र रामटेक के पीठाधीश्वर अजय रामदास छिंदवाड़ा जिले के चौरई के घोघर गांव के रहने वाले हैं. 29 साल की उम्र में ही वे रामटेक में पीठाधीश्वर हो गए थे और दिगंबर अखाड़े से जुड़ गए थे. इसके बाद प्रयागराज महाकुंभ के दौरान उन्हें दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर की पदवी से नवाजा गया था. महामंडलेश्वर अजय रामदास को छिंदवाड़ा से गिरफ्तार (ETV Bharat)

