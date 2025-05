ETV Bharat / state

मानसून से पहले जीवन यापन की चिंता: पानी निकासी की व्यवस्था नहीं, 3 साल से लगा रहे अर्जी - MONSOON IN BALOD

मानसून में बालोद के गांव का हाल ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 13, 2025 at 5:17 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 7:13 PM IST 2 Min Read

बालोद: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के निर्माण के बाद से बीटाल गांव में आफत आन पड़ी है. बारिश में पूरा गांव बन जाता है तालाब: बीटाल ग्राम पंचायत में नेशनल हाइवे निर्माण के दौरान नाली का निर्माण सड़क किनारे नहीं हुआ. जिससे बारिश आते ही ये गांव पूरी तरह तालाब में बदल जाता है.ग्रामीण बताते हैं कि बारिश के दिनों में घरों के अंदर कमर तक पानी घुस जाता है. ग्रामीण पिछले 3 साल से ग्रामीण सरकार से इसके लिए गुहार लगा रहे हैं लेकिन उनकी परेशानी दूर नहीं हुई.

