कैलाश पर्वत से लेकर दुबई के फेमस सेवन स्टार होटल तक, यहां है 72 फीट ऊंचा राम मंदिर पंडाल

मोर सराय का 65 फीट ऊंचा मोर पंडाल: 80 साल पुरानी मोर सराय पूजा समिति ने इस बार 65 फीट ऊंचा मोर के स्वरूप वाला पंडाल बनाया है, जो भक्तों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है. इसके गर्भ गृह में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा विराजमान है. इस पंडाल की बनावट और सजावट देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है. खास लाइटिंग इफेक्ट्स ने इसकी सुंदरता को और निखार दिया है.

मोहद्दीनगर का इको-फ्रेंडली मयूर लोक पंडाल: मोहद्दीनगर में बना दुर्गा पूजा पंडाल इस बार लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. धान और मशरूम से निर्मित मयूर लोक थीम पर आधारित यह इको-फ्रेंडली पंडाल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है. धान की बालियां और मशरूम उड़ीसा से मंगवाए गए हैं, जिनसे इस पंडाल की भव्यता को नया आयाम मिला है. इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहां उमड़ रही है.

राम मंदिर से लेकर दुबई के सेवन स्टार होटल तक: इस साल बिहारशरीफ में बहुत कुछ खास देखने को मिल रहा है. जहां अयोध्या के राम मंदिर से लेकर दुबई के सेवन स्टार होटल और मयूर लोक थीम तक, इन पंडालों में बंगाल के कुशल कारीगरों की मेहनत को साफ दिखता है.

यहां बना अयोध्या का राम मंदिर: नाला रोड पर बना 72 फीट ऊंचा पंडाल अयोध्या के भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति के रूप में श्रद्धालुओं को लुभा रहा है. इस पंडाल के अंदर एक गुफा भी बनाई गई है, जिसमें मां काली की 14 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है. इसकी भव्यता और कारीगरी देखकर भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है.

भैंसासुर में कैलाश पर्वत की गुफा: भैंसासुर में इस बार कैलाश पर्वत की विशाल गुफा का निर्माण किया गया है, जिसमें मां काली अपने रौद्र स्वरूप में विराजमान हैं. विशेष लाइटिंग और गुफा की बनावट भक्तों को वास्तविक गुफा में होने का अहसास करा रही है. यह पंडाल अपनी अनूठी थीम और कला के लिए चर्चा में है.

सोहडी में दुबई के सेवन स्टार होटल की थीम: सोहडी में हनुमान मंदिर के पास बना पंडाल दुबई के प्रसिद्ध सेवन स्टार मशरूम होटल की याद दिलाता है. 1000 मीटर फोम और बांस से निर्मित इस पंडाल की भव्यता और लाइटिंग इफेक्ट्स देखते ही बनते हैं. यह पंडाल न केवल भक्ति, बल्कि आधुनिक कला का भी शानदार उदाहरण है.

जगथली और सोहसराय में अनूठी प्रतिमाएं: जगथली में जगन्नाथ पुरी मंदिर की थीम पर बना पंडाल और पूरी तरह पुआल (पराली) से बनी मां दुर्गा की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है. वहीं सोहसराय बाजार में चीना (मोटा अनाज) से निर्मित भव्य प्रतिमा लोगों को अपनी ओर खींच रही है. कोहनासराय की श्रीरथ दुर्गा पूजा समिति ने फिल्म सिटी की थीम पर सफेद सीमेंट और ड्राई फ्रूट्स से अनूठी प्रतिमा बनाई है, जो कला का उत्कृष्ट नमूना है.

शहर में भक्ति और कला का संगम: पंडाल में आए श्रद्धालु ने बताया कि बिहारशरीफ कई हिस्सों में भव्य पंडाल लगाए गये हैं. केदारनाथ मंदिर की 50 फीट ऊंची प्रतिकृति, सोहनकुआं में शिवखोड़ी गुफा जहां भगवान शिव की जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है, और बड़ी पहाड़ी में राजस्थान के हवामहल की अबरख और स्टोन से बनी प्रतिकृति कोलकाता के कारीगरों की कला को दर्शाती है.

"देर रात तक सड़कों पर भक्तों की भीड़ और पंडालों की भव्यता बता रही है कि बिहारशरीफ अगले कुछ दिनों तक उत्सव के रंग में डूबा रहेगा."-श्रद्धालु

