सोनभद्र: सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी घाटी में शुक्रवार की दोपहर तकरीबन 3 बजे एक डीजल लदा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया. इससे टैंकर में भरा बीस हजार लीटर डीजल सड़क पर बहने लगा. इस दौरान वहां से गुजर रहे छोटे-बड़े वाहन चालकों, राहगीरों और स्थानीय लोगों ने जमकर डीजल लूटा.

समय पर नहीं पहुंची पुलिस: स्थानीय एवं आस-पास के लोग बाल्टी एंव बड़े डब्बों में भरकर डीजल ले गये. लोगों में डीजल लूटने की होड़ मच गयी. इस दौरान पुलिस भी समय से नहीं पहुंची. इस कारण लोगों ने जमकर डीजल लूटा.

सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में डीजल लूटते लोग (Video Credit- ETV Bharat)

टैंकर में 20 हजार लीटर डीजल था: डीजल का टैंकर पलटने से मारकुंडी घाटी में करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा और यातायात बाधित हो गया. इस हादसे में टैकर चालक बाल-बाल बच गया. वहीं क्लीनर के पैर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. टैंकर चालक संदीप गुप्ता निवासी चौक थाना मुगलसराय ने बताया कि वह मुगलसराय से अपने वाहन मे 20 हजार लीटर डीजल लेकर छत्तीसगढ़ जा रहा था.

आधे घंटे तक रास्ते में लगा रहा जाम (Photo Credit- ETV Bharat)

टैंकर पलटने से क्लीनर गंभीर रूप से घायल: इस हादसे में उसके क्लीनर अरविंद यादव निवासी ग्राम सरेशर जनपद मुगलसराय के पैर में चोट लग गयी. सूचना मिलने पर गुरमा चौकी इंचार्ज धर्मनारायण भार्गव ने मौके पर पहुंच कर फायर बिग्रेड की टीम को मौके पर बुलाया. साथ ही जख्मी क्लीनर को एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा.

डीजल लूटते ग्रामीण (Photo Credit- ETV Bharat)

रास्ते में डीजल के कारण 12 बाइक सवार फिसले: मार्ग पर डीजल गिरने से 12 बाइक सवार अनियंत्रित गिर गये और उनको हल्की चोटें भी आयीं. इस मामले में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी गोपाल जी गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर भेजा गया था. लोगों को खतरनाक तरीके से डीजल एकत्रित करने से रोका गया. कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है.

