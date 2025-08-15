ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ जा रहा डीजल से भरा टैंकर पलटा; लोग बोतल-बाल्टी और डिब्बों में भरकर भागे, हादसे में क्लीनर हुआ घायल - DIESEL LOOT IN SONBHADRA

रॉबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी गोपाल जी गुप्ता ने कहा, सूचना मिलने पर टीम को मौके पर भेजा गया और लोगों को डीजल लेने से रोका गया.

Photo Credit- ETV Bharat
सोनभद्र में डीजल लूटते राहगीर और स्थानीय लोग (Photo Credit- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 8:24 PM IST

2 Min Read

सोनभद्र: सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी घाटी में शुक्रवार की दोपहर तकरीबन 3 बजे एक डीजल लदा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया. इससे टैंकर में भरा बीस हजार लीटर डीजल सड़क पर बहने लगा. इस दौरान वहां से गुजर रहे छोटे-बड़े वाहन चालकों, राहगीरों और स्थानीय लोगों ने जमकर डीजल लूटा.

समय पर नहीं पहुंची पुलिस: स्थानीय एवं आस-पास के लोग बाल्टी एंव बड़े डब्बों में भरकर डीजल ले गये. लोगों में डीजल लूटने की होड़ मच गयी. इस दौरान पुलिस भी समय से नहीं पहुंची. इस कारण लोगों ने जमकर डीजल लूटा.

सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में डीजल लूटते लोग (Video Credit- ETV Bharat)

टैंकर में 20 हजार लीटर डीजल था: डीजल का टैंकर पलटने से मारकुंडी घाटी में करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा और यातायात बाधित हो गया. इस हादसे में टैकर चालक बाल-बाल बच गया. वहीं क्लीनर के पैर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. टैंकर चालक संदीप गुप्ता निवासी चौक थाना मुगलसराय ने बताया कि वह मुगलसराय से अपने वाहन मे 20 हजार लीटर डीजल लेकर छत्तीसगढ़ जा रहा था.

Photo Credit- ETV Bharat
आधे घंटे तक रास्ते में लगा रहा जाम (Photo Credit- ETV Bharat)

टैंकर पलटने से क्लीनर गंभीर रूप से घायल: इस हादसे में उसके क्लीनर अरविंद यादव निवासी ग्राम सरेशर जनपद मुगलसराय के पैर में चोट लग गयी. सूचना मिलने पर गुरमा चौकी इंचार्ज धर्मनारायण भार्गव ने मौके पर पहुंच कर फायर बिग्रेड की टीम को मौके पर बुलाया. साथ ही जख्मी क्लीनर को एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा.

Photo Credit- ETV Bharat
डीजल लूटते ग्रामीण (Photo Credit- ETV Bharat)

रास्ते में डीजल के कारण 12 बाइक सवार फिसले: मार्ग पर डीजल गिरने से 12 बाइक सवार अनियंत्रित गिर गये और उनको हल्की चोटें भी आयीं. इस मामले में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी गोपाल जी गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर भेजा गया था. लोगों को खतरनाक तरीके से डीजल एकत्रित करने से रोका गया. कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है.

यह भी पढ़ें- अब रेल की पटरियों से होगा बिजली उत्पादन; बनारस रेल इंजन कारखाने ने की अनोखी शुरुआत

सोनभद्र: सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी घाटी में शुक्रवार की दोपहर तकरीबन 3 बजे एक डीजल लदा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया. इससे टैंकर में भरा बीस हजार लीटर डीजल सड़क पर बहने लगा. इस दौरान वहां से गुजर रहे छोटे-बड़े वाहन चालकों, राहगीरों और स्थानीय लोगों ने जमकर डीजल लूटा.

समय पर नहीं पहुंची पुलिस: स्थानीय एवं आस-पास के लोग बाल्टी एंव बड़े डब्बों में भरकर डीजल ले गये. लोगों में डीजल लूटने की होड़ मच गयी. इस दौरान पुलिस भी समय से नहीं पहुंची. इस कारण लोगों ने जमकर डीजल लूटा.

सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में डीजल लूटते लोग (Video Credit- ETV Bharat)

टैंकर में 20 हजार लीटर डीजल था: डीजल का टैंकर पलटने से मारकुंडी घाटी में करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा और यातायात बाधित हो गया. इस हादसे में टैकर चालक बाल-बाल बच गया. वहीं क्लीनर के पैर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. टैंकर चालक संदीप गुप्ता निवासी चौक थाना मुगलसराय ने बताया कि वह मुगलसराय से अपने वाहन मे 20 हजार लीटर डीजल लेकर छत्तीसगढ़ जा रहा था.

Photo Credit- ETV Bharat
आधे घंटे तक रास्ते में लगा रहा जाम (Photo Credit- ETV Bharat)

टैंकर पलटने से क्लीनर गंभीर रूप से घायल: इस हादसे में उसके क्लीनर अरविंद यादव निवासी ग्राम सरेशर जनपद मुगलसराय के पैर में चोट लग गयी. सूचना मिलने पर गुरमा चौकी इंचार्ज धर्मनारायण भार्गव ने मौके पर पहुंच कर फायर बिग्रेड की टीम को मौके पर बुलाया. साथ ही जख्मी क्लीनर को एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा.

Photo Credit- ETV Bharat
डीजल लूटते ग्रामीण (Photo Credit- ETV Bharat)

रास्ते में डीजल के कारण 12 बाइक सवार फिसले: मार्ग पर डीजल गिरने से 12 बाइक सवार अनियंत्रित गिर गये और उनको हल्की चोटें भी आयीं. इस मामले में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी गोपाल जी गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर भेजा गया था. लोगों को खतरनाक तरीके से डीजल एकत्रित करने से रोका गया. कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है.

यह भी पढ़ें- अब रेल की पटरियों से होगा बिजली उत्पादन; बनारस रेल इंजन कारखाने ने की अनोखी शुरुआत

For All Latest Updates

TAGGED:

DIESEL TANKER GOING TO CHHATTISGARHDIESEL TANKER OVERTURNEDCLEANER BIKERS INJUREDDIESEL LOOT IN SONBHADRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण तेज; 111 मंदिर और 11 मजार को नई जगह देने की प्रक्रिया जारी, जानिए तोड़े जाने के बाद क्या होगा इन धार्मिक स्थलों का?

15 अगस्त को लखनऊ में संभल कर निकलें, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जान लीजिए रूट प्लान

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

जन्माष्टमी 2025; कानपुर के इस्कॉन मंदिर में थाइलैंड के फूलों से होगा भगवान का श्रृंगार, वृंदावन का रत्नजड़ित परिधान पहनेंगे कान्हा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.