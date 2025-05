ETV Bharat / state

डीजल टैंकर में लगी भीषण आग, धमतरी नेशनल हाइवे पर मची अफरा तफरी - DIESEL TANKER CAUGHT FIRE

सड़क पर मची अफरा तफरी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 16, 2025 at 1:54 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 2:34 PM IST 2 Min Read

धमतरी: डीजल की खेप लेकर रायपुर से धमतरी जा रहा टैंकर बिरेझर थाना इलाके में पलट गया. गाड़ी के पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई. हादसे में टैंकर का ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से घायल हो गए. टैंकर में डीजल भरा होने के चलते आग देखते ही देखते विकराल रुप में नजर आने लगी. आनन फानन में इलाके को खाली कराया गया. पुलिस को डर था कि कहीं गाड़ी में धमाका न हो जाए. दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. हादसे में टैंकर का ड्राइवर और क्लीनर दोनों झुलस गए हैं. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया जहां से उनको रायपुर रेफर किया गया है. डीजल टैंकर में लगी भीषण आग: बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब डीजल टैंकर धमतरी नेशनल हाइवे नंबर 30 से गुजर रहा था. तभी टैंकर का एक टायर फट गया. टायर फटते ही गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई. गाड़ी के पलटते ही उसमें आग लग गई. गाड़ी का ड्राइवर और क्लीनकर जबतक गाड़ी से निकल पाते तबतक वो आग की हल्की चपेट में आ चुके थे. गाड़ी का ड्राइवर जहां 40 फीसदी तक झुलस गया है वहीं क्लीनकर भी 15 से 20 फीसदी तक आग की चपेट में आ चुका है. दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है.

