बड़ा हादसा : तेज रफ्तार दो बसों की भिड़ंत, 27 लोग घायल, एक की मौत - 27 INJURED AND ONE DIED IN ACCIDENT

दो बसों की आमने सामने की भिड़ंत ( ETV Bharat Kuchaman City )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 2 hours ago

कुचामनसिटी: डीडवाना कुचामन जिले के लाडनूं उपखंड के ग्राम झरड़िया के समीप नेशनल हाइवे 58 पर मंगलवार रात बड़ा सड़क हादसा हो गया. हाईवे पर तेज रफ्तार दो बसों की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. दुर्घटना में 27 लोग घायल हो गए, जबकि एक बस चालक की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई एक बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होकर लौट रहे कार्यकर्ताओं से भरी थी, जबकि दूसरी निजी बस थी, जो जोधपुर से सुजानगढ़ जा रही थी. डीडवाना कुचामन जिला एसपी ने बताया कि नेशनल हाईवे-58 पर निम्बी जोधा थाना क्षेत्र के झरड़िया गांव के पास मंगलवार रात को यह हादसा हुआ. दोनों बसें आमने-सामने से टकरा गईं. हादसा इतना भीषण था कि दोनों बसों का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में एक बस तो पास ही स्थित एक मकान की दीवार तोड़ कर घुस गई और एक बस पलट गई. हादसे के बाद मौके पर निम्बी जोधां पुलिस थाने से थानाधिकारी हरे कृष्ण सिंह पंवार मय जाप्ता के साथ पहुंचे. हाईवे की एम्बुलेंस सहित 4 एम्बुलेंस के जरिए घायलों को लाडनूं के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू किया.