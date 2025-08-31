डीडवाना-कुचामन : जिले के ग्राम बरड़वा में 27 सालों बाद फिर से बरड़वा पुलिस थाने का शुभारंभ हुआ. राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि पुलिस थाने का उद्घाटन किया. डीडवाना पुलिस उपाधीक्षक धर्म पूनिया ने बताया कि भैरोंसिंह शेखावत को पढ़ाई पूरी करने के बाद पुलिस में नौकरी मिल गई, लेकिन ज्यादा दिन नौकरी कर पाए. करीब 5-6 साल पुलिस की नौकरी करने के बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी. भैरोंसिंह एएसआई के पद पर बरड़वा थाने में सात महीने तक रहे थे. शेखावत ने अंग्रेजों के जमाने में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी और इन्हें फिर सीकर का थानेदार बनाया गया था.

आपको बता दें कि बरड़वा थाना ब्रिटिश काल के दौरान निर्मित हुआ था. इस पुलिस थाने में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत भी बतौर थानाधिकारी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. 1998 में इस थाने को बंद कर दिया गया था, लेकिन भजनलाल सरकार ने अपने बजट भाषण में दोबारा बरड़वा थाने को खोलने के घोषणा की थी. इसके तहत रविवार को बरड़वा पुलिस थाने का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया.

पढे़ं. अलवर को मिलेगा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, खेलों को मिलेगा नया आयाम: खेल मंत्री मांडविया

इस अवसर पर राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार अपराधों पर लगाम लगाने और आमजन व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है. इसी कारण प्रदेश भर में नए पुलिस थाने खोले गए हैं. इसी क्रम में आज बरड़वा पुलिस थाने का भी शुभारंभ किया गया है. इस थाने के खुलने से बरड़वा सहित आसपास के 35 गांवों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी. साथ ही अपराधों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी.

संवेदनशील, पारदर्शी और अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए यह पुलिस थाना खोला गया है. थाना खुलने के बाद आमजन को अपनी समस्याएं लेकर डीडवाना या मौलासर नहीं जाना पड़ेगा और उनकी यहीं पर सुनवाई हो सकेगी. : डॉ. महेंद्र खड़गावत, जिला कलेक्टर

एसपी ऋचा तोमर ने कहा कि यह थाना खुलने से इस क्षेत्र के हजारों लोगों को त्वरित न्याय सुलभ होगा. साथ ही कानून व सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी. पुलिस व समाज एक दूसरे के पूरक हैं. आमजन के सहयोग से ही अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है. इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खडगावत, डिप्टी एसपी धरम पूनिया, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, करणी सिंह सहित पुलिस के अनेक आला अधिकारी मौजूद रहे.