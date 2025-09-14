ETV Bharat / state

मेले का सितारा बना भैंसा 'बलवीर'...अब तक लग चुकी 86 लाख रुपए बोली

मुर्रा नस्ल का भैंसे बलवीर की पशु मेले में बोली 86 लाख तक लग चुकी लेकिन एक करोड़ रुपए में बेचना चाहता है मालिक.

Balveer is the center of attraction in the fair
मेले में आकर्षण का केंद्र बलवीर (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2025 at 10:34 AM IST

Updated : September 14, 2025 at 11:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: यूं तो डीडवाना का इण्डोलाव पशु मेला नागौरी नस्ल के बैलों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार 'बलवीर' यहां चर्चा का विषय बना है. भले ही ऊंट और घोड़े भी बिकने को आए लेकिन मुर्रा नस्ल का 'बलवीर' हर किसी का ध्यान खींच रहा है. यह अपने चमकीले, गठीले और भारी वजन के कारण ही नहीं बल्कि जेनेटिक महत्व के चलते भी कीमती है. डीडवाना पशु मेले में 'बलवीर' नामक इस भैंसे की बोली अब तक 86 लाख रुपए लग चुकी है. हालांकि मालिक डूंगाराम ने इसे नहीं बेचा.

परबतसर के पास बरनेल निवासी शिक्षक डूंगाराम ने बताया कि वे इस भैंसे को हरियाणा के भट्टू कला से लाए थे, तब यह महज तीन दिन का था. 'बलवीर' 33 महीने का हो चुका है. 26 महीने का था, तब डेयरी मालिक ने इसकी 10 लाख रुपए कीमत लगाई थी. हालांकि डूंगाराम ने इसे तब भी नहीं बेचा. डूंगाराम बोले, बलवीर को बच्चे की तरह पाला पोसा है. डीडवाना मेले में एक व्यापारी ने 86 लाख रुपए बोली लगाई लेकिन नहीं बेचा. डूंगाराम ने कहा कि अगर एक करोड़ रुपए बोली लगेगी तो शायद इसे बेच सकता है.

बलवीर की बताई खासियत... (ETV Bharat Kuchaman City)

पढ़ें: 24 करोड़ कीमत वाले 'भीम' का बेटा है 'सिंघम', हर साल एक करोड़ का बिकता है इसका सीमन

यह है खासियत: 'बलवीर' का बदन चमकीला व चिकना है. सुडौल शरीर और रौबिला चेहरा खासियत है. इसका वजन 8 से 10 क्विंटल है. सारसंभाल के लिए एक बार में पांच लोगों की जरूरत पड़ती है. बलवीर को खास डाइट दी जाती है. इसमें बाजरा, गेहूं, देसी घी और तिल्ली के तेल शामिल है.

नस्ल सुधार के लिए उपयोगी: पशु चिकित्सक रामेश्वर लाल का कहना है कि 'बलवीर' जैसे भैंसे नस्ल सुधार और सीमन के लिए उपयोगी हैं. इसके सीमन की मांग देश भर में है. एक ड्रॉप सीमन की कीमत 2400 रुपए तक होती है. एक बार में निकाले 10 से 14 मिलीलीटर सीमन से 700 से 900 डोज तैयार किए जाते हैं. डॉ. रामेश्वरलाल ने बताया कि इसकी मां भी मुर्रा नस्ल की सुडौल और ताकतवर है, जो एक बार में 22 लीटर दूध देती है. इसी कारण 'बलवीर' का जेनेटिक महत्व बढ़ जाता है. इसी जेनेटिक बैकग्राउंड के कारण बलवीर की कीमत ज्यादा है.

Last Updated : September 14, 2025 at 11:21 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

डीडवाना पशु मेलाBALVEER IS 33 MONTHS OLDBUFFALO IS OF MURRAH BREED8 TO 10 QUINTALS WEIGHTINDOLAV CATTLE FAIR OF DIDWANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राजपक्षे, शेख हसीना और ओली सभी पश्चिम विरोधी, चीन से बढ़ाई थी नजदीकियां, तीनों हुए सत्ता से बाहर

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

IRCTC का शानदार ऑफर, अब सिर्फ 18 हजार में घूम सकेंगे अयोध्या, शिमला, और राजस्थान

फिट रहने के लिए जंगली जानवर भी रखते हैं उपवास, जानें नेहरू जूलॉजिकल पार्क का डाइट चार्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.