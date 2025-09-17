ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ के चल्मोड़ी गांव में दरक रही जमीन, मलबा आने पर भागे लोग, प्रभावितों से मिले विधायक चुफाल

चल्मोड़ी गांव में धंस रही जमीन ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

Published : September 17, 2025

बेरीनाग: पिथौरागढ़ जिले के थल के चल्मोड़ी गांव के ऊपर लगातार जमीन धंस रही है. पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बीती मंगलवार देर रात करीब साढ़े 11 बजे जमीन और दरक गई. जहां 30 फीट गहराई और 40 मीटर लंबाई में जमीन दरकी है. जिससे बड़े-बड़े बोल्डर और पेड़ के साथ मलबा घरों के पास पहुंच गया. जिससे रात के समय अफरा-तफरी मच गई. लोग जान बचाकर घर से भागे और दूसरे घरों में शरण लेकर रात काटी. वहीं, विधायक बिशन सिंह चुफाल ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. बता दें कि बीती 28 अगस्त की रात को हुई मूसलाधार बारिश के बाद से चल्मोड़ी गांव के ऊपर जमीन धंसनी शुरू हो गई थी. जो बीती रात और ज्यादा बढ़ गई. जिससे गांव के लोगों में दहशत फैल गई. इसी कड़ी में आपदा की सूचना मिलने पर डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल चल्मोड़ी गांव के लिए निकले, लेकिन सड़क बंद मिली. ऐसे में किसी तरह से वो कुकरौली पहुंचे. जहां से 7 किमी बाइक और पैदल चलकर आपदा पीड़ित परिवारों से मिलने चल्मोड़ी गांव पहुंचे. जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया. चल्मोड़ी गांव में विधायक बिशन सिंह चुफाल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

15 परिवारों के जल्द विस्थापन के निर्देश: इस दौरान विधायक चुफाल ने पीड़ित 15 परिवारों के जल्द विस्थापन को लेकर पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी से दूरभाष से वार्ता कर अहम निर्देश दिए. जिनके मकानों के पास मलबा पहुंचा था, उन 7 परिवारों को स्कूल में अन्य लोगों के घरों में शिफ्ट किया गया है. इनके मवेशियों के लिए भी टेंट लगाने के निर्देश दिए गए हैं. विधायक ने जल संस्थान से अधिकारियों को आपदा से ध्वस्त हुई पाइपलाइन को दुरुस्त कर पानी की आपूर्ति करने के निर्देश दिए. भू वैज्ञानिकों से अध्ययन कराने के निर्देश: वहीं, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने जिलाधिकारी गोस्वामी से दरक चुकी जमीन के भू वैज्ञानिकों से अध्ययन कराने के निर्देश भी दिए. आपदा पीड़ित परिवारों को जिला प्रशासन की ओर से राहत सामग्री भी दी गई. विधायक चुफाल ने लोगों को ढांढस बढ़ाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी. अपने सामान को शिफ्ट करते लोग (फोटो सोर्स- ETV Bharat) वहीं, विधायक चुफाल ने बीते दिन हुए अतिवृष्टि से प्रभावित नगर पालिका डीडीहाट के अंतर्गत विभिन्न वार्डों का विभागीय अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया. इस दौरान स्थानीय लोगों से वार्ता करते हुए भारी बारिश से उत्पन्न हुई समस्याओं की जानकारी ली. साथ ही पटवारी से 16 बिंदु की रिपोर्ट बनाकर तत्काल शासन को भेजने का दिशा निर्देश दिया. इसके अलावा आपदा राहत शिविर पहुंचकर प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें आपदा की इस घड़ी में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. ये भी पढ़ें- देवतपुर चौड़ा गांव में पहाड़ी से फिर गिरे पत्थर, घरों से बाहर निकले लोग, डीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण

