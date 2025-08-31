ETV Bharat / state

अपनी ही सरकार पर गरजे BJP विधायक बिशन सिंह चुफाल, दायित्वधारी मंत्री को बताया अयोग्य, लगाए आरोप - BJP MLA BISHAN SINGH CHUPHAL

बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं. उन्होंने दायित्वधारी मंत्री के बहाने सरकार को घेरा है.

Didihat BJP MLA Bishan Singh Chuphal
बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 31, 2025 at 8:12 AM IST

3 Min Read

पिथौरागढ़: बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है. डीडीहाट बीजेपी विधायक व पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने सरकार के द्वारा बनाये गये दायित्वधारियों पर सवाल खड़े किये हैं. विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा की अयोग्य लोगों पिथौरागढ़ जिले में दायित्वधारी बनाया गया है. डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में दायित्वधारियों के द्वारा विधायक के कार्यों में जबरन हस्तक्षेप करने के साथ ही बाधा उत्पन्न की जा रही है.

डीडीहाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने आगे कहा कि सरकार और संगठन द्वारा ऐसे लोगों को दायित्व दिया गया है, जो अयोग्य हैं. उन्होंने कहा कि दायित्वधारी सरकार की योजनाओं जनता तक पहुंचाने के बजाय जबरन विधायकों के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लोगों भी परेशान कर रहे हैं. विधायक चुफाल ने कहा कि इस तरह के दायित्वधारियों को शीघ्र बाहर करना चाहिए. विधायक के इस बयान के बाद सरकार के कार्यों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं.

बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने अपनी ही सरका को घेरा (Video-ETV Bharat)

पिछले एक माह से प्रदेश के कई भाजपा विधायक सरकार के कार्यों पर सवाल खड़े कर चुके हैं, जिससे सरकार असहज हो रही है. भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान और अरविंद पांडे की नाराजगी के बाद अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल का भी दर्द सामने आया है. उन्होंने अपने ही सरकार के दर्जाधारी मंत्री पर आरोप लगाते हुए उन्हें अयोग्य बताया है. जिससे सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार ने अयोग्य लोगों को दायित्वधारी बनाया है, उन्होंने कहा कि अयोग्य दायित्वधारी उनके विधानसभा क्षेत्र में दखल दे रहे हैं और जनता के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं. उन्होंने ऐसे लोगों को तुरंत हटाने की मांग की. बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि कुछ गरीबों के इलाज की फाइल मैंने सीएम कार्यालय में लगाई थी, लेकिन जब मैं सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिला, तब उनके स्टाफ से पता चला कि दर्जाधारी मंत्री हेम राज बिष्ट फाइल ले गए. वो मेरे कामों में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें पद से हटाना चाहिए.

इस पूरे मामले से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है. क्योंकि डीडीहाट विधानसभा में प्रदेश के सीएम पुष्कर धामी का गृह क्षेत्र भी है. अब इस मामले में हेम राज बिष्ट ने हरिद्वार से एक वीडियो जारी किया है. जिसमें अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया हैं. उन्होंने कहा कि विधायक मेरे सम्माननीय हैं, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, वो निराधार हैं. साथ ही उन्होंने अयोग्य वाली बात पर कहा कि अगर मैं अयोग्य हूं जो एक गरीब परिवार से हैं और 28 सालों से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं.
पढ़ें-

पूर्व विधायकों की दुर्दशा पर बिशन सिंह चुफाल का अटपटा बयान, सुनिये क्या कहा

BJP विधायक चुफाल ने अधिकारियों पर लगाए कई आरोप, बोले- विधानसभा में खड़ा करके पूछूंगा सवाल

पिथौरागढ़: बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है. डीडीहाट बीजेपी विधायक व पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने सरकार के द्वारा बनाये गये दायित्वधारियों पर सवाल खड़े किये हैं. विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा की अयोग्य लोगों पिथौरागढ़ जिले में दायित्वधारी बनाया गया है. डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में दायित्वधारियों के द्वारा विधायक के कार्यों में जबरन हस्तक्षेप करने के साथ ही बाधा उत्पन्न की जा रही है.

डीडीहाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने आगे कहा कि सरकार और संगठन द्वारा ऐसे लोगों को दायित्व दिया गया है, जो अयोग्य हैं. उन्होंने कहा कि दायित्वधारी सरकार की योजनाओं जनता तक पहुंचाने के बजाय जबरन विधायकों के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लोगों भी परेशान कर रहे हैं. विधायक चुफाल ने कहा कि इस तरह के दायित्वधारियों को शीघ्र बाहर करना चाहिए. विधायक के इस बयान के बाद सरकार के कार्यों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं.

बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने अपनी ही सरका को घेरा (Video-ETV Bharat)

पिछले एक माह से प्रदेश के कई भाजपा विधायक सरकार के कार्यों पर सवाल खड़े कर चुके हैं, जिससे सरकार असहज हो रही है. भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान और अरविंद पांडे की नाराजगी के बाद अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल का भी दर्द सामने आया है. उन्होंने अपने ही सरकार के दर्जाधारी मंत्री पर आरोप लगाते हुए उन्हें अयोग्य बताया है. जिससे सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार ने अयोग्य लोगों को दायित्वधारी बनाया है, उन्होंने कहा कि अयोग्य दायित्वधारी उनके विधानसभा क्षेत्र में दखल दे रहे हैं और जनता के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं. उन्होंने ऐसे लोगों को तुरंत हटाने की मांग की. बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि कुछ गरीबों के इलाज की फाइल मैंने सीएम कार्यालय में लगाई थी, लेकिन जब मैं सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिला, तब उनके स्टाफ से पता चला कि दर्जाधारी मंत्री हेम राज बिष्ट फाइल ले गए. वो मेरे कामों में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें पद से हटाना चाहिए.

इस पूरे मामले से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है. क्योंकि डीडीहाट विधानसभा में प्रदेश के सीएम पुष्कर धामी का गृह क्षेत्र भी है. अब इस मामले में हेम राज बिष्ट ने हरिद्वार से एक वीडियो जारी किया है. जिसमें अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया हैं. उन्होंने कहा कि विधायक मेरे सम्माननीय हैं, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, वो निराधार हैं. साथ ही उन्होंने अयोग्य वाली बात पर कहा कि अगर मैं अयोग्य हूं जो एक गरीब परिवार से हैं और 28 सालों से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं.
पढ़ें-

पूर्व विधायकों की दुर्दशा पर बिशन सिंह चुफाल का अटपटा बयान, सुनिये क्या कहा

BJP विधायक चुफाल ने अधिकारियों पर लगाए कई आरोप, बोले- विधानसभा में खड़ा करके पूछूंगा सवाल

For All Latest Updates

TAGGED:

बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफालPITHORAGARH POLITICS NEWSPITHORAGARH NEWSDIDIHAT BJP MLABJP MLA BISHAN SINGH CHUPHAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.