पलामू में खुला दीदी कैफे, महिलाएं करेंगी संचालन, डीसी समीरा एस ने किया उदघाटन
पलामू में डीसी समीरा एस ने दीदी कैफे का उद्घाटन किया है. जिसका संचालन महिलाएं करेंगी.
Published : October 8, 2025 at 5:31 PM IST
पलामू: जिले में दीदी कैफे की शुरुआत की गई है. दीदी कैफे के संचालन की पूरी तरह से जिम्मेवारी महिलाओं के हाथ में होगी. पलामू इलाके में यह पहला दीदी कैफे है, जिसमें महिलाएं खाना बनाने से लेकर परोसने तक में भूमिका निभाएंगी. झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के क्लास ब्रांड के माध्यम से, दीदी कैफे का संचालन किया जाएगा.
महिलाओं को दिलवाई गई ट्रेनिंग
कुछ महीने पहले झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने कुछ महिलाओं को चिन्हित कर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से ट्रेनिंग दिलवाई थी. इस दौरान महिलाओं को झारखंड की स्थानीय डिश के अलावा कई फास्ट फूड बनाने के तरीके भी सिखाए गए थे. इसी कड़ी में पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में मंगलवार को पहले दीदी कैफे की शुरुआत हुई है. पलामू डीसी समीरा एस ने कैफे का उद्घाटन किया.
कैफे का संचालन महिलाएं करेंगी और स्थानीय डिश के साथ-साथ कई तरह के भोजन उपलब्ध होंगे. महिलाओं के स्वरोजगार एवं स्वावलंबन का एक बड़ा साधन उपलब्ध हो रहा है. पलामू के कई इलाकों में दीदी कैफे खोलने के लिए कई महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यह पलामू का पहला दीदी कैफे है: समीरा एस, डीसी
दरअसल, दीदी कैफे के संचालन की जिम्मेदारी झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़े स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर होगी. दीदी कैफे से होने वाली आमदनी महिलाओं को दी जाएगी. दीदी कैफे में फास्ट फूड के अलावा कई तरह के लजीज व्यंजन को तैयार किया जाएगा. आईएचएम में महिलाओं को मंचूरियन, चाउमीन, मडुआ का मोमोज, अमृतसरी मछली, रागी का छिलका, रागी पीठा, डेम्बू पीठा, इडली डोसा समेत 30 से अधिक प्रकार के व्यंजन को तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई थी.
आज एमएमसीएच परिसर में @onlineJSLPS अंतर्गत पलाश दीदी कैफे का उद्घटान किया।इसके शुरू हो जाने से आमजनों व मरीज़ों को उचित मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो जाएगा।@prdjharkhand pic.twitter.com/pgOldWl60d— DC Palamu (@DC_Palamu) October 8, 2025
ये भी पढ़ें- पलामू में नक्सल इलाके की महिलाओं ने सीखा फाइव स्टार होटल की तरह खाना बनाना, दीदी कैफे का करेगी संचालन
साहिबगंज: हर प्रखंड में दीदी कैफे खुलने की हुई पहल, लोकल उत्पाद को मिलेगा बढ़ावा
दिल्ली से सम्मान पाकर लौटी विधवा महिला, बनी हैं पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत