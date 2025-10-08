ETV Bharat / state

पलामू में खुला दीदी कैफे, महिलाएं करेंगी संचालन, डीसी समीरा एस ने किया उदघाटन

पलामू में डीसी समीरा एस ने दीदी कैफे का उद्घाटन किया है. जिसका संचालन महिलाएं करेंगी.

DIDI CAFE OPENS IN PALAMU
पलामू में दीदी कैफे के उद्घाटन के दौरान मौजूद लोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 8, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: जिले में दीदी कैफे की शुरुआत की गई है. दीदी कैफे के संचालन की पूरी तरह से जिम्मेवारी महिलाओं के हाथ में होगी. पलामू इलाके में यह पहला दीदी कैफे है, जिसमें महिलाएं खाना बनाने से लेकर परोसने तक में भूमिका निभाएंगी. झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के क्लास ब्रांड के माध्यम से, दीदी कैफे का संचालन किया जाएगा.

महिलाओं को दिलवाई गई ट्रेनिंग

कुछ महीने पहले झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने कुछ महिलाओं को चिन्हित कर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से ट्रेनिंग दिलवाई थी. इस दौरान महिलाओं को झारखंड की स्थानीय डिश के अलावा कई फास्ट फूड बनाने के तरीके भी सिखाए गए थे. इसी कड़ी में पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में मंगलवार को पहले दीदी कैफे की शुरुआत हुई है. पलामू डीसी समीरा एस ने कैफे का उद्घाटन किया.

जानकारी देती डीसी समीरा एस (Etv Bharat)

कैफे का संचालन महिलाएं करेंगी और स्थानीय डिश के साथ-साथ कई तरह के भोजन उपलब्ध होंगे. महिलाओं के स्वरोजगार एवं स्वावलंबन का एक बड़ा साधन उपलब्ध हो रहा है. पलामू के कई इलाकों में दीदी कैफे खोलने के लिए कई महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यह पलामू का पहला दीदी कैफे है: समीरा एस, डीसी

Didi Cafe opens in Palamu
दीदी कैफे की महिलाओं के साथ डीसी समीरा एस (Etv Bharat)

दरअसल, दीदी कैफे के संचालन की जिम्मेदारी झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़े स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर होगी. दीदी कैफे से होने वाली आमदनी महिलाओं को दी जाएगी. दीदी कैफे में फास्ट फूड के अलावा कई तरह के लजीज व्यंजन को तैयार किया जाएगा. आईएचएम में महिलाओं को मंचूरियन, चाउमीन, मडुआ का मोमोज, अमृतसरी मछली, रागी का छिलका, रागी पीठा, डेम्बू पीठा, इडली डोसा समेत 30 से अधिक प्रकार के व्यंजन को तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई थी.

ये भी पढ़ें- पलामू में नक्सल इलाके की महिलाओं ने सीखा फाइव स्टार होटल की तरह खाना बनाना, दीदी कैफे का करेगी संचालन

साहिबगंज: हर प्रखंड में दीदी कैफे खुलने की हुई पहल, लोकल उत्पाद को मिलेगा बढ़ावा

दिल्ली से सम्मान पाकर लौटी विधवा महिला, बनी हैं पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत

For All Latest Updates

TAGGED:

पलामू में शुरू हुआ दीदी कैफेLIVELIHOOD PROMOTION SOCIETYDIDI CAFE INAUGURATION DCझारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटीDIDI CAFE OPENS IN PALAMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.