ETV Bharat / state

पलामू में खुला दीदी कैफे, महिलाएं करेंगी संचालन, डीसी समीरा एस ने किया उदघाटन

पलामू में दीदी कैफे के उद्घाटन के दौरान मौजूद लोग ( Etv Bharat )

पलामू: जिले में दीदी कैफे की शुरुआत की गई है. दीदी कैफे के संचालन की पूरी तरह से जिम्मेवारी महिलाओं के हाथ में होगी. पलामू इलाके में यह पहला दीदी कैफे है, जिसमें महिलाएं खाना बनाने से लेकर परोसने तक में भूमिका निभाएंगी. झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के क्लास ब्रांड के माध्यम से, दीदी कैफे का संचालन किया जाएगा.

महिलाओं को दिलवाई गई ट्रेनिंग

कुछ महीने पहले झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने कुछ महिलाओं को चिन्हित कर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से ट्रेनिंग दिलवाई थी. इस दौरान महिलाओं को झारखंड की स्थानीय डिश के अलावा कई फास्ट फूड बनाने के तरीके भी सिखाए गए थे. इसी कड़ी में पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में मंगलवार को पहले दीदी कैफे की शुरुआत हुई है. पलामू डीसी समीरा एस ने कैफे का उद्घाटन किया.