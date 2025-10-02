कुरुक्षेत्र में तेज़ी से फैल रहा डायरिया, 14 नए मरीज मिले, आप भी हो जाइए फौरन अलर्ट
हरियाणा के कुरुक्षेत्र की शाहाबाद अनाज मंडी में तेज़ी से डायरिया फैल रहा है. आज यहां डायरिया के 14 नए मरीज़ मिले हैं.
Published : October 2, 2025 at 6:17 PM IST
कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र की शाहाबाद अनाज मंडी में डायरिया का प्रकोप सामने आया है. मंगलवार को भी यहां डायरिया के 14 नए मरीज मिले जिसके चलते डायरिया के मरीजों की संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है. आठ मरीज पहले मिल चुके हैं. सभी को शाहाबाद उपनागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
5000 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं : सूचना मिलते ही जिला सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार जिला रैपिड रेस्पॉन्स टीम के साथ अनाज मंडी पहुंचे और वहां अनाज मंडी प्रशासन, जनस्वास्थ्य विभाग और आढ़ती एसोसिएशन के सदस्यों से बातचीत की. स्वास्थ्य विभाग की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि मंडी में धान की कटाई का सीजन चल रहा है जिसमें 5000 से अधिक मजदूर काम करते हैं.
अनफिट पाए गए सैंपल : डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि "विभाग की टीम ने 15 पानी के सैंपल लिए, जिनमें से 10 अनफिट पाए गए. इसके 8 और सैंपल बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं. 13 मरीजों के सैंपल भी लिए गए हैं, जिनकी जांच की जाएगी. छह स्टूल के सैंपल भी जमा किए गए हैं. वहां पर अस्थाई ओपीडी बना दी गई है, ताकि वहां पर रहने वाले लोगों की जांच की जा सके. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां पर पानी के भी सैंपल लिए हैं. विभाग को मंडी में एक-दो माइनर लीकेज मिली थी, जिसे ठीक करवा लिया गया है. मंडी में पानी के कनेक्शन करीब 25 साल पुराने हो चुके हैं. पानी की टंकियों को भी साफ करवाने की अनाउंसमेंट करवाई गई है . साथ ही क्लोरिनेशन भी करवाया जा रहा है."
क्या होता है डायरिया ? : डायरिया जिसे दस्त भी कहा जाता है. ये एक डाइजेशन इश्यू है जिसमें बार-बार पानी जैसा मल आता रहता है. इसकी वजह दूषित भोजन-पानी, वायरस, बैक्टीरिया या पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है. इसके चलते आपको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है, साथ ही पेट में ऐंठन और कमजोरी आती है. हालात बिगड़ने पर बॉडी में पानी की कमी भी हो सकती है. सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है. अगर आपको भी कुछ ऐसे लक्षण दिखें तो फौरन अपनी नजदीकी डॉक्टर की सलाह लें.
