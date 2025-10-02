ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में तेज़ी से फैल रहा डायरिया, 14 नए मरीज मिले, आप भी हो जाइए फौरन अलर्ट

हरियाणा के कुरुक्षेत्र की शाहाबाद अनाज मंडी में तेज़ी से डायरिया फैल रहा है. आज यहां डायरिया के 14 नए मरीज़ मिले हैं.

Diarrhoea in Shahabad grain market of Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में तेज़ी से फैल रहा डायरिया (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2025 at 6:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र की शाहाबाद अनाज मंडी में डायरिया का प्रकोप सामने आया है. मंगलवार को भी यहां डायरिया के 14 नए मरीज मिले जिसके चलते डायरिया के मरीजों की संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है. आठ मरीज पहले मिल चुके हैं. सभी को शाहाबाद उपनागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

5000 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं : सूचना मिलते ही जिला सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार जिला रैपिड रेस्पॉन्स टीम के साथ अनाज मंडी पहुंचे और वहां अनाज मंडी प्रशासन, जनस्वास्थ्य विभाग और आढ़ती एसोसिएशन के सदस्यों से बातचीत की. स्वास्थ्य विभाग की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि मंडी में धान की कटाई का सीजन चल रहा है जिसमें 5000 से अधिक मजदूर काम करते हैं.

कुरुक्षेत्र में तेज़ी से फैल रहा डायरिया (Etv Bharat)

अनफिट पाए गए सैंपल : डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि "विभाग की टीम ने 15 पानी के सैंपल लिए, जिनमें से 10 अनफिट पाए गए. इसके 8 और सैंपल बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं. 13 मरीजों के सैंपल भी लिए गए हैं, जिनकी जांच की जाएगी. छह स्टूल के सैंपल भी जमा किए गए हैं. वहां पर अस्थाई ओपीडी बना दी गई है, ताकि वहां पर रहने वाले लोगों की जांच की जा सके. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां पर पानी के भी सैंपल लिए हैं. विभाग को मंडी में एक-दो माइनर लीकेज मिली थी, जिसे ठीक करवा लिया गया है. मंडी में पानी के कनेक्शन करीब 25 साल पुराने हो चुके हैं. पानी की टंकियों को भी साफ करवाने की अनाउंसमेंट करवाई गई है . साथ ही क्लोरिनेशन भी करवाया जा रहा है."

क्या होता है डायरिया ? : डायरिया जिसे दस्त भी कहा जाता है. ये एक डाइजेशन इश्यू है जिसमें बार-बार पानी जैसा मल आता रहता है. इसकी वजह दूषित भोजन-पानी, वायरस, बैक्टीरिया या पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है. इसके चलते आपको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है, साथ ही पेट में ऐंठन और कमजोरी आती है. हालात बिगड़ने पर बॉडी में पानी की कमी भी हो सकती है. सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है. अगर आपको भी कुछ ऐसे लक्षण दिखें तो फौरन अपनी नजदीकी डॉक्टर की सलाह लें.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : यमुनानगर में डायरिया का प्रकोप, 65 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, मुकारबपुर गांव में बनी आपात स्थिति

ये भी पढ़ें : बकरी के दूध से तैयार उत्पाद का स्वाद चखेंगे लोग, एनडीआरआई के वैज्ञानिकों ने किया कमाल

ये भी पढ़ें : केरल के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी 'ब्रेन-ईटिंग' अमीबा का खतरा, संक्रमित मरीज की पुष्टि

For All Latest Updates

TAGGED:

KURUKSHETRA DIARRHOEADIARRHOEA IN SHAHABAD GRAIN MARKETकुरुक्षेत्र में डायरियाशाहाबाद अनाज मंडी में डायरियाKURUKSHETRA DIARRHOEA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.