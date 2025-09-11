GPM जिले में फिर डायरिया की दस्तक, एक महीने के अंदर फिर फैली बीमारी, 2 की मौत
जिले में 2 लोगों की मौत की वजह डायरिया है या नहीं इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2025 at 9:12 PM IST
गौरेला पेड्रा मरवाहीः जिले में एक बार फिर डायरिया की दस्तक हुई है. गौरेला विकासखंड के दूरस्थ बैगा बहुल गांव साल्हेघोरी के आश्रित ग्राम बेंदरापानी में डायरिया का कहर एक बार फिर देखने को मिला है. यहां एक ही परिवार के दो लोगों की मौत भी हुई है. हालांकि दोनों की मौत सिर्फ डायरिया से हुई है या नहीं इस पर स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि नहीं की है.
महीनेभर में दूसरी बार डायरिया का हमला: मृतकों में पिता कलेश बैगा (40 वर्ष) और उसकी पुत्री मंगली बाई (20 वर्ष) शामिल हैं. सिर्फ एक महीने पहले ही साल्हेघोरी ग्राम पंचायत के ही छिंदपानी गांव में डायरिया फैला था, जिसमें एक बैगा और एक अन्य आदिवासी की मौत हो गई थी. अब फिर उसी पंचायत के दूसरे गांव में डायरिया से दो और मौतें होना स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को दर्शाता है.
इलाज के लिए डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती: डायरिया फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और करीब डेढ़ दर्जन बैगा आदिवासी मरीजों को लेकर गौरेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है. डायरिया का असर छोटे बच्चों, छात्रावासों और आश्रम शालाओं में रहने वाले छात्रों पर भी पड़ा है, जिनका भी इलाज अस्पताल में किया जा रहा है.
मौत की वजह साफ नहीं: फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अब तक यह मानने को तैयार नहीं है कि दोनों की मौत डायरिया से हुई है. जबकि परिजन साफ-साफ बता रहे हैं कि दोनों को लगातार उल्टी-दस्त हो रही थी, और इलाज मिलने से पहले ही दोनों की मौत हो गई.
अलग-अलग गांव से डायरिया के मरीज आए हैं. इनमें कुछ बैगा आदिवासी भी हैं, जिसकी मौत हुई है उसमें से एक को पहले छाती में दर्द की परेशानी भी थी.- डॉ सतीश अर्गल खंड चिकित्सा अधिकारी गौरेला
स्वास्थ्य मंत्री के जिले में बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था: यह घटना छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के ही प्रभार वाले जिले की है. एक ही पंचायत में एक महीने में दो बार डायरिया फैलना शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है. समय रहते दवाइयों का वितरण और नियमित सर्वे पर भी सवाल उठ रहे हैं.