ETV Bharat / state

डायरिया से कोरिया के बकुंठपुर में हड़कंप, अबतक 2 लोगों की बीमारी से हुई मौत

बीमारी को काबू में करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव गांव जाकर लोगों को जागरुक कर रही है.

DIARRHEA OUTBREAK
डायरिया से कोरिया के बकुंठपुर में हड़कंप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2025 at 8:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

एमसीबी: कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद के ग्राम नगर और एमसीबी जिले के ग्राम कोडांगी में कई लोग डायरिया से पीड़ित हैं. ग्राम नगर में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 से अधिक मरीजों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, वहीं, ग्राम कोडांगी के 7 मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, साथ ही कुछ मरीजों का उपचार खड़गवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है. अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों की हालत में लगातार सुधार हो रहा है.

डायरिया के मरीजों की बढ़ रही संख्या: बीमारी को काबू में करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर सर्वे कर रही है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों को पानी उबालकर पीने और साफ-सफाई रखने की सख्त हिदायत दे रही है. सभी मरीजों की हालत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है. डॉक्टर लोगों को बता रहे हैं कि डायरिया से बचने के लिए कुछ सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए, जैसे कि पानी उबालकर पीना, साफ-सफाई रखना, दूषित पानी और भोजन करने से बचना चाहिए.

अबतक 2 लोगों की बीमारी से हुई मौत (ETV Bharat)

पहाड़पारा में डायरिया के मामले सामने आए हैं. एक ही परिवार में 9 लोगों में डायरिया पाया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है. हमने प्रभावित इलाके में तत्काल कैंप लगाकर घर-घर में ओआरएस घोल और दवाएं वितरित करने का काम शुरु कर दिया है. परिवार से जो बात हुई है उसके मुताबिक सभी लोगों ने एक साथ बकरी का मांस खाया था, जिससे उन्हें डाइजेशन की समस्या हुई: चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर, कोरिया

DIARRHEA OUTBREAK
डायरिया से कोरिया के बकुंठपुर में हड़कंप (ETV Bharat)

कलेक्टर की अपील: स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे पीने के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करें और पानी को ढककर रखें. लोगों से कहा गया है कि वो बारिश के मौसम में पानी को उबालकर पीएं. यदि किसी को डायरिया की शिकायत होती है, तो वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर ओआरएस घोल और दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं. कलेक्टर ने बताया कि फिलहाल डायरिया पर काबू कर लिया गया है. जो भी मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनकी देखभाल की जा रही है.

DIARRHEA OUTBREAK
डायरिया से कोरिया के बकुंठपुर में हड़कंप (ETV Bharat)

डायरिया के लक्षण

  1. मरीज को लगातार दस्त
  2. पानी की कमी
  3. पेशाब कम हो जाना
  4. बारिश में इन बातों का रखें ख्याल
  5. स्ट्रीट फूड से बचें.
  6. खाना खाने से हैंडवॉश जरूर करें.
  7. बासी या ठंडा खाना नहीं खाएं.
  8. गर्म, ताजा भोजन ही खाएं.
DIARRHEA OUTBREAK
डायरिया से कोरिया के बकुंठपुर में हड़कंप (ETV Bharat)

पीलिया के लक्षण

  1. पेशाब का पीला होना
  2. आंखें लाल हो जाना
  3. भूख न लगना
  4. कमजोरी महसूस करना

इन बातों का रखें ध्यान: बारिश के दिनों में गंदे पानी से इंफेक्शन होने पर पीलिया और डायरिया फैलता है. स्ट्रीट फूड खाने के साथ ही साफ सफाई का ध्यान नहीं रखने की वजह से भी पीलिया और डायरिया का संक्रमण तेजी से फैलता है. ऐसे में लोगों को सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए. घर में गर्म पानी को उबालकर पीना चाहिए. लोग अगर सतर्क और सावधान रहते हैं तो पीलिया और डायरिया के संक्रमण से काफी हद तक बचा जा सकता है.

कोरिया जिले में डायरिया से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, 9 लोगों का इलाज जारी
गांव में डायरिया फैलने के बाद लगा मेडिकल कैंप, कुछ घरों में ग्रामीण ताला लगाकर अस्पताल में भी भर्ती
GPM जिले में फिर डायरिया की दस्तक, एक महीने के अंदर फिर फैली बीमारी, 2 की मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

KOREAMANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPURBAKUNTHPURKODANGI VILLAGEDIARRHEA OUTBREAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.