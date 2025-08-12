यमुनानगर: इन दिनों मानसून का मौसम है और भारी बारिश से जलभराव की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में सीजनल बीमारियां भी फैलने लगी है. यमुनानगर के मुकारबपुर गांव में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है. पेयजल की पाइपलाइन में लीकेज होने से घरों में दूषित पानी आया. जिससे लोग डायरिया की चपेट में आ गए. गांव के एक व्यक्ति की मौत हो गई. जिसके बाद गांव के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा गया है. प्रशासन गांव पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं.

डायरिया से एक की मौत!: यमुनानगर के मुकारबपुर गांव में कइ दिनों से लोग बीमार हो रहे थे. अचानक मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ और ग्रामीणों को उल्टी, दस्त व बुखार की समस्या आ रही थी. गांव में डायरिया ग्रस्त 42 साल के जसवंत नामक शख्स की मौत हुई, तो गांव में दहशत फैल गई. ग्रामीणों के जब टेस्ट किए गए तो डायरिया रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगी. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, अब तक 65 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. लगातार सेंपलिंग की जा रही है.

गंदा पानी बना वजह: चिकित्सक ने बताया कि पेयजल गंदा होने की वजह से समस्या आई है. पब्लिक हेल्थ ने लीकेज की समस्या को ठी कर दिया है. पानी में उचित मात्रा में क्लोरीन डाला जा रहा है. जिससे अब साफ पानी घरों में आ रहा है. स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लगातार कार्यरत है. सैंपलिंग के साथ ही एक एंबुलेंस भी गांव में ही तैनात की गई है. ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

मुकारबपुर गांव में बनी आपात स्थिति (Etv Bharat)

संक्रमितों की इलाज जारी: उन्होंने बताया कि 8 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और विभाग द्वारा 16 बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट व 9 स्टूल सैंपल लिए गए हैं. जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है. वहीं, डॉ. वागीश ने बताया कि जगाधरी सिविल अस्पताल में मौत हुई है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि मौत की वजह क्या है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा.

