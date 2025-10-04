ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में जानलेवा हुआ डायरिया! एक बच्चे की मौत, 58 एक्टिव मरीज, पलायन करने को मजबूर प्रवासी

Diarrhea in Kurukshetra: कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकण्डा मंडी में 5 दर्जन के करीब मजदूर और स्थानीय लोग डायरिया चपेट में आ गए हैं.

Diarrhea in Kurukshetra
अनाज मंडी मे डायरिया का प्रकोप (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 4, 2025 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में डायरिया इन दिनों तेजी से पांव प्रसार रहा है. जिले की शाहबाद अनाज मंडी में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते चार दिनों में 58 मरीज सामने आ चुके हैं. इस बीच, मंडी में दिहाड़ी करने वाली एक महिला के छह वर्षीय बच्चे की उल्टी-दस्त के बाद मौत हो गई. हालांकि इस बात की पुष्टी नहीं हुई है कि बच्चे की मौत डायरिया से हुई है. बच्चे की मौत से मजदूरों में दहशत फैल गई है. इस कारण बड़ी संख्या में मजबूर मंडी छोड़कर जाने को मजबूर हैं.

29 सितंबर से शाहबाद अनाज मंडी में डायरिया का प्रकोप: मिली जानकारी के अनुसार 29 सितंबर से मंडी में डायरिया के मामले सामने आने लगे थे. स्वास्थ्य विभाग की जांच में मंडी की दुकानों पर लगी पानी की टंकियों और वाटर कुलर में गंदगी मिली. विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पानी की सप्लाई बंद कर दी. बताया जा रहा है कि पुरानी और लीक हो चुकी पाइपलाइन से गंदा पानी लोगों तक पहुंच रहा है. जांच के लिए जमा किए गए सभी पानी के सैंपल फेल पाए गए हैं. वर्तमान में दो मरीजों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है. एलएनजेपी अस्पताल में दो और शाहाबाद उप-नागरिक अस्पताल में सात मरीज भर्ती हैं.

शाहबाद मारकण्डा मंडी में डायरिया का कहर (Etv Bharat)

अनाज मंडी में काम नहीं करना चाहते हैं मजदूर: डायरिया की चपेट में आ चुके दिलीप शाह नामक मजदूर ने बताया कि "डॉक्टरों ने कई बोतल स्लाइन चढ़ाया है, अब ठीक हूं. 2 दिन की छुट्टी के बाद वापस आया हूं. अब अनाज मंडी में काम नहीं करना नहीं चाहता. हालांकि दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी मुश्किल हो रही है. लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं की बीमारी के चलते मैं यहां पर काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ज्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं."

Diarrhea in Kurukshetra
अनाज मंडी में डायरिया के बारे में लोगों को जानकारी देती मेडिकल टीम (Etv Bharat)
Diarrhea in Kurukshetra
मरीजों के बीच दवाइयों का वितरण (Etv Bharat)

मजदूरों के सामने साफ पानी का संकट: आढ़ती रणबीर सिंह ने बताया कि "मार्केट कमेटी ने बीते तीन दिन से ट्यूबवेल से पेयजल सप्लाई बंद कर रखी है. टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मजदूरों को सीमित मात्रा में ही पानी मिल पा रहा है." उन्होंने कहा कि "बिहार से आए प्रवासी मजदूरों का डायरिया के कारण सीजन चौपट हो गया है. बीमारी के डर से कई साथी मंडी छोड़कर जा रहे हैं और कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. हालात ऐसे हो गए हैं कि किसान और मंडी में कमीशन एजेंट और अन्य लोग आने से डरते हैं. मंडी में जितनी भी कमीशन एजेंटों की दुकानें हैं, सभी पर कोई ना कोई मजदूर बीमार पड़ा हुआ है."

Diarrhea in Kurukshetra
मंडी में साफ पानी की व्यवस्था (Etv Bharat)
Diarrhea in Kurukshetra
अनाज मंडी में मौजूद मजदूर (Etv Bharat)
Diarrhea in Kurukshetra
अनाज मंडी में काम करते मजदूर (Etv Bharat)

डायरिया फैलने के प्रशासन जिम्मेदार: भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि "डायरिया फैलने और पेयजल के सैंपल फेल होने के लिए पूरी तरह प्रशासन जिम्मेदार है. सरकार को इस लापरवाही के लिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. जिला सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार ने टीम के साथ मंडी का दौरा किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि स्थिति पहले से नियंत्रण में है और मरीजों का इलाज जारी है."

ये भी पढ़ें-कुरुक्षेत्र में तेज़ी से फैल रहा डायरिया, 14 नए मरीज मिले, आप भी हो जाइए फौरन अलर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

कुरुक्षेत्र में डायरियाDIARRHEA IN KURUKSHETRADIARRHEA IN HARYANAहरियाणा में डायरिया से मौत58 DIARRHEA CASES IN KURUKSHETRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.