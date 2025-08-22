ETV Bharat / state

गढ़वा में जल जीवन मिशन को लेकर संवाद कार्यक्रम, उद्देश्य और बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा - JAL JEEVAN MISSION IN GARHWA

जल जीवन मिशन को लेकर गढ़वा में संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ. सभी को मिशन के उद्देश्य और बेहतर क्रियान्वयन की जानकारी दी गई.

Dialogue program organized on Jal Jeevan Mission in Garhwa
संवाद कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 22, 2025 at 9:52 PM IST

3 Min Read

गढ़वाः जिला मुख्यालय में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा टाउन हॉल के भवन परिसर में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, पंचायत सचिव एवं जल सहिया दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मस्त राम मीणा एवं अभियान निदेशक, जल जीवन मिशन, झारखंड सरकार, रमेश घोलप मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए.

उपायुक्त दिनेश कुमार यादव के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया एवं संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड के प्रधान सचिव मस्त राम मीणा ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, परंतु पानी तभी जीवनदायी है जब वो शुद्ध और सुरक्षित है. भारत सरकार ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत इसलिए की है ताकि हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचे और हर गांव स्वच्छ और स्वस्थ बने.

झारखंड जैसे प्राकृतिक संसाधन संपन्न और सुसज्जित राज्य के लिए यह मिशन और भी अहम है. जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करना है. उन्होंने राज्य सरकार की ग्रामीण जलापूर्ति योजना का संचालन एवं रखरखाव नीति 2025 के संबंध में सभी को जानकारी दी.

इस दौरान उन्होंने संवाद कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सभी को जल जीवन मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए शत प्रतिशत घरों तक जलापूर्ति कनेक्शन सुनिश्चित करने को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की. उन्होंने योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सभी से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव में समुदाय की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है. इससे जुड़ी विभिन्न प्रमुख पहलूओं पर प्रकाश डाला.

उन्होंने योजना के अंतर्गत नल, जलमीनार, टंकी आदि के मेंटेनेंस, क्रियान्वयन को लेकर मुखिया, पंचायत सचिव, जल सहिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों की भूमिका को विस्तार से बताया. संवाद कार्यक्रम के दौरान जल जीवन मिशन के अभियान निदेशक रमेश घोलप ने सभी को कहा कि गढ़वा जिला ने हर घर नल से जल देने में झारखंड में 15वां स्थान प्राप्त किया है, जिसमें आवश्यक सुधार अपेक्षित है.

उन्होंने रचनात्मक तरीके से कार्य करने को लेकर संवाद कार्यक्रम के दौरान कई उदाहरण दिए. उन्होंने कहा कि संवाद कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों व योजना में संलग्न अन्य लोगों द्वारा जो भी समस्याएं रखी गई हैं, उनके निष्पादन पर विभाग द्वारा त्वरित कार्य किया जाएगा. मौके पर उन्होंने जल के महत्व को समझने एवं सोच समझकर जल का उपयोग करने की सभी से अपील की। साथ ही उनके द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों को लेकर भी कई जानकारियां सभी के साथ साझा की गई.

ये भी पढ़ेंः

नल जल योजना का 70% काम पूरा! फिर भी लोगों के घरों में नहीं पहुंचा पानी, जानिए वजह?

चतरा के कटिया गांव में गहराया जल संकट, दूषित पानी पीने से बढ़ा बीमारियों का खतरा

जल जीवन मिशन का पैसा नहीं दे रही है केंद्र की सरकार, वित्त मंत्री ने कहा- अपने हिस्से का पैसा लेकर खड़ी है राज्य सरकार

गढ़वाः जिला मुख्यालय में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा टाउन हॉल के भवन परिसर में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, पंचायत सचिव एवं जल सहिया दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मस्त राम मीणा एवं अभियान निदेशक, जल जीवन मिशन, झारखंड सरकार, रमेश घोलप मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए.

उपायुक्त दिनेश कुमार यादव के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया एवं संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड के प्रधान सचिव मस्त राम मीणा ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, परंतु पानी तभी जीवनदायी है जब वो शुद्ध और सुरक्षित है. भारत सरकार ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत इसलिए की है ताकि हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचे और हर गांव स्वच्छ और स्वस्थ बने.

झारखंड जैसे प्राकृतिक संसाधन संपन्न और सुसज्जित राज्य के लिए यह मिशन और भी अहम है. जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करना है. उन्होंने राज्य सरकार की ग्रामीण जलापूर्ति योजना का संचालन एवं रखरखाव नीति 2025 के संबंध में सभी को जानकारी दी.

इस दौरान उन्होंने संवाद कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सभी को जल जीवन मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए शत प्रतिशत घरों तक जलापूर्ति कनेक्शन सुनिश्चित करने को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की. उन्होंने योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सभी से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव में समुदाय की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है. इससे जुड़ी विभिन्न प्रमुख पहलूओं पर प्रकाश डाला.

उन्होंने योजना के अंतर्गत नल, जलमीनार, टंकी आदि के मेंटेनेंस, क्रियान्वयन को लेकर मुखिया, पंचायत सचिव, जल सहिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों की भूमिका को विस्तार से बताया. संवाद कार्यक्रम के दौरान जल जीवन मिशन के अभियान निदेशक रमेश घोलप ने सभी को कहा कि गढ़वा जिला ने हर घर नल से जल देने में झारखंड में 15वां स्थान प्राप्त किया है, जिसमें आवश्यक सुधार अपेक्षित है.

उन्होंने रचनात्मक तरीके से कार्य करने को लेकर संवाद कार्यक्रम के दौरान कई उदाहरण दिए. उन्होंने कहा कि संवाद कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों व योजना में संलग्न अन्य लोगों द्वारा जो भी समस्याएं रखी गई हैं, उनके निष्पादन पर विभाग द्वारा त्वरित कार्य किया जाएगा. मौके पर उन्होंने जल के महत्व को समझने एवं सोच समझकर जल का उपयोग करने की सभी से अपील की। साथ ही उनके द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों को लेकर भी कई जानकारियां सभी के साथ साझा की गई.

ये भी पढ़ेंः

नल जल योजना का 70% काम पूरा! फिर भी लोगों के घरों में नहीं पहुंचा पानी, जानिए वजह?

चतरा के कटिया गांव में गहराया जल संकट, दूषित पानी पीने से बढ़ा बीमारियों का खतरा

जल जीवन मिशन का पैसा नहीं दे रही है केंद्र की सरकार, वित्त मंत्री ने कहा- अपने हिस्से का पैसा लेकर खड़ी है राज्य सरकार

For All Latest Updates

TAGGED:

JAL JEEVAN MISSIONPROGRAM ON JAL JEEVAN MISSIONजल जीवन मिशनगढ़वा में संवाद कार्यक्रमJAL JEEVAN MISSION IN GARHWA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.