गढ़वाः जिला मुख्यालय में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा टाउन हॉल के भवन परिसर में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, पंचायत सचिव एवं जल सहिया दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मस्त राम मीणा एवं अभियान निदेशक, जल जीवन मिशन, झारखंड सरकार, रमेश घोलप मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए.

उपायुक्त दिनेश कुमार यादव के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया एवं संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड के प्रधान सचिव मस्त राम मीणा ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, परंतु पानी तभी जीवनदायी है जब वो शुद्ध और सुरक्षित है. भारत सरकार ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत इसलिए की है ताकि हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचे और हर गांव स्वच्छ और स्वस्थ बने.

झारखंड जैसे प्राकृतिक संसाधन संपन्न और सुसज्जित राज्य के लिए यह मिशन और भी अहम है. जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करना है. उन्होंने राज्य सरकार की ग्रामीण जलापूर्ति योजना का संचालन एवं रखरखाव नीति 2025 के संबंध में सभी को जानकारी दी.

इस दौरान उन्होंने संवाद कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सभी को जल जीवन मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए शत प्रतिशत घरों तक जलापूर्ति कनेक्शन सुनिश्चित करने को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की. उन्होंने योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सभी से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव में समुदाय की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है. इससे जुड़ी विभिन्न प्रमुख पहलूओं पर प्रकाश डाला.

उन्होंने योजना के अंतर्गत नल, जलमीनार, टंकी आदि के मेंटेनेंस, क्रियान्वयन को लेकर मुखिया, पंचायत सचिव, जल सहिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों की भूमिका को विस्तार से बताया. संवाद कार्यक्रम के दौरान जल जीवन मिशन के अभियान निदेशक रमेश घोलप ने सभी को कहा कि गढ़वा जिला ने हर घर नल से जल देने में झारखंड में 15वां स्थान प्राप्त किया है, जिसमें आवश्यक सुधार अपेक्षित है.

उन्होंने रचनात्मक तरीके से कार्य करने को लेकर संवाद कार्यक्रम के दौरान कई उदाहरण दिए. उन्होंने कहा कि संवाद कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों व योजना में संलग्न अन्य लोगों द्वारा जो भी समस्याएं रखी गई हैं, उनके निष्पादन पर विभाग द्वारा त्वरित कार्य किया जाएगा. मौके पर उन्होंने जल के महत्व को समझने एवं सोच समझकर जल का उपयोग करने की सभी से अपील की। साथ ही उनके द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों को लेकर भी कई जानकारियां सभी के साथ साझा की गई.

