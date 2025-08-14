ETV Bharat / state

छोटे बच्चों को जकड़ रहा है डायबिटीज, इस जिले  में चौंकाने वाले आंकड़े, आप ना करें ये गलती - DIABETES DISEASE

डायबिटीज की बीमारी अब छोटे बच्चों में देखी जा रही है,जो चिंता का विषय है.

Diabetes disease in small children
बच्चों मे भी पाई जा रही शुगर की बीमारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 1:11 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 1:30 PM IST

4 Min Read

सरगुजा : अंबिकापुर जिले में कैंसर के मरीजों में बढ़ोतरी देखी गई थी.वहीं अब एक और बीमारी ने यहां के लोगों को चिंता में डाल दिया है. इस बीमारी का नाम है डायबिटीज,जो वयस्कों से ज्यादा अब छह से बारह साल के बच्चों में देखने को मिल रही है. स्वास्थ्य विभाग के लिए ये आंकड़े काफी चिंताजनक हैं.क्योंकि सरगुजा में अब छोटे बच्चों में डायबिटीज की बीमारी देखी जा रही है.मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऐसे 12 बच्चों का इलाज चल रहा है. संगवारी क्लीनिक के जरिए भी कुछ बच्चों का इलाज हो रहा है.पूरे जिले की बात करें तो 152 बच्चों को डायबिटीज ने जकड़ लिया है.

क्यों बच्चे पड़ रहे हैं बीमार : बच्चों में डायबिटीज के बढ़ते मामले को लेकर पीडियाट्रिक विभाग की प्रमुख डॉ सुमन ने ईटीवी भारत को जानकारी दी. सुमन ने बताया कि बच्चों में डायबिटीज होने के बाद उनको शुगर की दवाइयां नही दी जा सकती हैं. बच्चों में शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन देना पड़ता है. अभी हमारे यहां 10 से 12 बच्चों का इलाज चल रहा है. बच्चों में डायबिटीज के प्रमुख तीन कारण है या तो जेनेटिक रूप से डायबटीज हुआ या एनवायरमेंट या खानपान की वजह से बच्चों में ये बीमारी देखी जा रही है.

छोटे बच्चों को जकड़ रहा है डायबिटीज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पैरेंट्स समय पर ध्यान नहीं देते : डॉ सुमन की माने तो पैरेंट्स समय पर ध्यान नही देते हैं और जब तक बच्चे डॉक्टर के पास आते हैं तब तक वो लगभग कोमा में होते हैं. एक बच्चे को एक दिन में तीन से चार इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं. इसमें ट्रेनिग का पार्ट भी जरूरी है क्योंकि बच्चे खुद से इंसुलिन लगा नहीं सकते हैं. पहले बच्चों के लिए इंसुलिन की कोई योजना नही थी. लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया जिसके बाद अब बच्चों के इंसुलिन की भी व्यवस्था बन गई है.

Diabetes disease in small children
डॉ सुमन, पीडियाट्रिक विभाग प्रमुख (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा हुआ है जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जांच हो रही है.अब पता चल रहा है कि इस तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं. संगवारी के माध्यम से जिले में 152 बच्चे सामने आए हैं जिनको डायबिटीज हैं. इनकी उम्र 6 से 12 वर्ष है. इसमें ज्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के दूरस्थ इलाकों के हैं, जबकि शहर में भी कुछ बच्चे देखे गए हैं - डॉ सुमन , प्रमुख पीडियाट्रिक विभाग

Diabetes disease in small children
अब छोटे बच्चों मे भी पाई जा रही शुगर की बीमारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डायबिटीज का मुख्य कारण क्या ?: सुमन सिंह ने बताया कि इसका प्रमुख कारण कुपोषण है. गांव में ज्यादातर लोग एक बार में ही अधिक भोजन लेते हैं. सुबह एक बार खा लेने के बाद वो सीधे फिर रात में भोजन लेते हैं. इस वजह से उनमें कुपोषण और डायबिटीज, किडनी में इन्फेक्शन जैसी स्थिति बनती है. बच्चों को हर दो घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए. खासकर सुबह अंकुरित चना और मूंग जरूर लेना चाहिए. अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसके जांच जरूर कराएं क्योंकि देर से पता चलने में स्थित बिगड़ जाती है.

Diabetes disease in small children
संगवारी की मदद से बच्चों की पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बहरहाल ये समाज के लिए एक गंभीर समस्या है, इस पर सभी को सतर्क रहने की जरूरत है. क्योंकि अगर छोटे बच्चों को शुगर हो गया तो इसके लिए बड़ी समस्या है. बच्चों में शुगर होने पर इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है. फिर उनको शुगर की दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता. उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है इंसुलिन का इंजेक्शन. दिन में तीन से चार इंजेक्शन लगाना बच्चों के लिए दर्दनाक भी है. ये उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बड़ा असर डाल सकता है.


क्या भिंडी खाने से ब्लड शुगर कम होता है? एक्सपर्ट्स से जानें डायबिटीज पेशेंट के लिए कितनी फायदेमंद है ये सब्जी

डायबिटीज मरीजों की हड्डियां हो रही कमजोर और खोखली, विशेषज्ञों ने किया बड़ा खुलासा

डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं सफेद चावल, बस इन बातों का रखना होगा ध्यान!

सरगुजा : अंबिकापुर जिले में कैंसर के मरीजों में बढ़ोतरी देखी गई थी.वहीं अब एक और बीमारी ने यहां के लोगों को चिंता में डाल दिया है. इस बीमारी का नाम है डायबिटीज,जो वयस्कों से ज्यादा अब छह से बारह साल के बच्चों में देखने को मिल रही है. स्वास्थ्य विभाग के लिए ये आंकड़े काफी चिंताजनक हैं.क्योंकि सरगुजा में अब छोटे बच्चों में डायबिटीज की बीमारी देखी जा रही है.मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऐसे 12 बच्चों का इलाज चल रहा है. संगवारी क्लीनिक के जरिए भी कुछ बच्चों का इलाज हो रहा है.पूरे जिले की बात करें तो 152 बच्चों को डायबिटीज ने जकड़ लिया है.

क्यों बच्चे पड़ रहे हैं बीमार : बच्चों में डायबिटीज के बढ़ते मामले को लेकर पीडियाट्रिक विभाग की प्रमुख डॉ सुमन ने ईटीवी भारत को जानकारी दी. सुमन ने बताया कि बच्चों में डायबिटीज होने के बाद उनको शुगर की दवाइयां नही दी जा सकती हैं. बच्चों में शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन देना पड़ता है. अभी हमारे यहां 10 से 12 बच्चों का इलाज चल रहा है. बच्चों में डायबिटीज के प्रमुख तीन कारण है या तो जेनेटिक रूप से डायबटीज हुआ या एनवायरमेंट या खानपान की वजह से बच्चों में ये बीमारी देखी जा रही है.

छोटे बच्चों को जकड़ रहा है डायबिटीज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पैरेंट्स समय पर ध्यान नहीं देते : डॉ सुमन की माने तो पैरेंट्स समय पर ध्यान नही देते हैं और जब तक बच्चे डॉक्टर के पास आते हैं तब तक वो लगभग कोमा में होते हैं. एक बच्चे को एक दिन में तीन से चार इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं. इसमें ट्रेनिग का पार्ट भी जरूरी है क्योंकि बच्चे खुद से इंसुलिन लगा नहीं सकते हैं. पहले बच्चों के लिए इंसुलिन की कोई योजना नही थी. लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया जिसके बाद अब बच्चों के इंसुलिन की भी व्यवस्था बन गई है.

Diabetes disease in small children
डॉ सुमन, पीडियाट्रिक विभाग प्रमुख (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा हुआ है जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जांच हो रही है.अब पता चल रहा है कि इस तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं. संगवारी के माध्यम से जिले में 152 बच्चे सामने आए हैं जिनको डायबिटीज हैं. इनकी उम्र 6 से 12 वर्ष है. इसमें ज्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के दूरस्थ इलाकों के हैं, जबकि शहर में भी कुछ बच्चे देखे गए हैं - डॉ सुमन , प्रमुख पीडियाट्रिक विभाग

Diabetes disease in small children
अब छोटे बच्चों मे भी पाई जा रही शुगर की बीमारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डायबिटीज का मुख्य कारण क्या ?: सुमन सिंह ने बताया कि इसका प्रमुख कारण कुपोषण है. गांव में ज्यादातर लोग एक बार में ही अधिक भोजन लेते हैं. सुबह एक बार खा लेने के बाद वो सीधे फिर रात में भोजन लेते हैं. इस वजह से उनमें कुपोषण और डायबिटीज, किडनी में इन्फेक्शन जैसी स्थिति बनती है. बच्चों को हर दो घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए. खासकर सुबह अंकुरित चना और मूंग जरूर लेना चाहिए. अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसके जांच जरूर कराएं क्योंकि देर से पता चलने में स्थित बिगड़ जाती है.

Diabetes disease in small children
संगवारी की मदद से बच्चों की पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बहरहाल ये समाज के लिए एक गंभीर समस्या है, इस पर सभी को सतर्क रहने की जरूरत है. क्योंकि अगर छोटे बच्चों को शुगर हो गया तो इसके लिए बड़ी समस्या है. बच्चों में शुगर होने पर इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है. फिर उनको शुगर की दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता. उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है इंसुलिन का इंजेक्शन. दिन में तीन से चार इंजेक्शन लगाना बच्चों के लिए दर्दनाक भी है. ये उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बड़ा असर डाल सकता है.


क्या भिंडी खाने से ब्लड शुगर कम होता है? एक्सपर्ट्स से जानें डायबिटीज पेशेंट के लिए कितनी फायदेमंद है ये सब्जी

डायबिटीज मरीजों की हड्डियां हो रही कमजोर और खोखली, विशेषज्ञों ने किया बड़ा खुलासा

डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं सफेद चावल, बस इन बातों का रखना होगा ध्यान!

Last Updated : August 14, 2025 at 1:30 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DIABETES DISEASE IN SMALL CHILDRENCAUSES AND DIAGNOSIS OF DISEASEडायबिटीजइंसुलिनDIABETES DISEASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.