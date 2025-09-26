बुजुर्गों से अधिक युवा क्यों हो रहे डायबिटीज और हाइपरटेंशन के शिकार? PGI के शोध में हुआ खुलासा
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGIMS) के कार्डियोलॉजी व एंडोक्राइनोलॉजी विभाग ने मिलकर किया शोध,
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 1:30 PM IST
लखनऊ: खराब जीवनशैली का असर युवाओं की सेहत पर पड़ रहा है. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGIMS) की एक शोध में पाया गया है कि गलत खानपान और करियर के दबाव के कारण बुजुर्गों की तुलना में युवाओं में शुगर, कोलेस्ट्राल का स्तर अधिक मिल रहा है, जो दिल की बीमारी के प्रमुख कारण हैं.
पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग के डॉ. नवीन गर्ग व एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के डॉ. सुभाष यादव के नेतृत्व में डायबिटीज पीड़ित मरीजों पर किए शोध में यह जानकारी सामने आई है. डॉ. नवीन गर्ग के मुताबिक शोध में टाइप-टू डायबिटीज पीड़ित 800 मरीजों को शामिल किया गया. इस दौरान सभी मरीजों का शुगर और कोलेस्ट्राल जांचा गया. जिसमें सामने आया कि 50 प्रतिशत बुजुर्गों ने उपचार और दिनचर्या में बदलाव कर शुगर-कोलेस्ट्राल को काबू कर लिया लेकिन50 प्रतिशत युवाओं में यह स्तर बढ़ा हुआ मिला.