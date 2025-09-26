ETV Bharat / state

बुजुर्गों से अधिक युवा क्यों हो रहे डायबिटीज और हाइपरटेंशन के शिकार? PGI के शोध में हुआ खुलासा

लखनऊ: खराब जीवनशैली का असर युवाओं की सेहत पर पड़ रहा है. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGIMS) की एक शोध में पाया गया है कि गलत खानपान और करियर के दबाव के कारण बुजुर्गों की तुलना में युवाओं में शुगर, कोलेस्ट्राल का स्तर अधिक मिल रहा है, जो दिल की बीमारी के प्रमुख कारण हैं.

पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग के डॉ. नवीन गर्ग व एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के डॉ. सुभाष यादव के नेतृत्व में डायबिटीज पीड़ित मरीजों पर किए शोध में यह जानकारी सामने आई है. डॉ. नवीन गर्ग के मुताबिक शोध में टाइप-टू डायबिटीज पीड़ित 800 मरीजों को शामिल किया गया. इस दौरान सभी मरीजों का शुगर और कोलेस्ट्राल जांचा गया. जिसमें सामने आया कि 50 प्रतिशत बुजुर्गों ने उपचार और दिनचर्या में बदलाव कर शुगर-कोलेस्ट्राल को काबू कर लिया लेकिन50 प्रतिशत युवाओं में यह स्तर बढ़ा हुआ मिला.

डायबिटीज और हाइपरटेंशन से बचने के लिए अपनाएं ये तरीका. (ETV Bharat)

डॉ. गर्ग ने बताया कि डायबिटीज, कोलेस्ट्राल नियंत्रित नहीं होने से कुछ समय बाद युवाओं में हाइपरटेंशन के मामले मिले. खराब खानपान से डायबिटीज के पांच वर्ष बाद 43 प्रतिशत को हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) और 57 प्रतिशत को 10 वर्ष बाद हाइपरटेंशन हो गया. शोध के निष्कर्ष यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित जर्नल इंडोक्राइन कनेक्शंस में प्रकाशित हुए हैं.एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के डॉ. सुभाष यादव ने कहा कि शोध में 400 में से करीब 320 युवा मोटापे से पीड़ित थे. 43 प्रतिशत हाइपरटेशन और कुछ में आंखों से जुड़ी दिक्कतें बढ़ी हुई थीं. शोध में पता चला कि युवाओं के मुकाबले बुजुर्ग बीमारी के प्रति ज्यादा सजग हैं. उन्होंने उपचार के साथ संयमित खानपान, कसरत को दिनचर्या में शामिल किया है.