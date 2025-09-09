ETV Bharat / state

धौलपुर: खेत के विवाद में भिड़े दो पक्ष, हाईवे जाम, पुलिस वाहन में तोड़फोड़

मिलकन गांव में खेत के विवाद में दो पक्ष भिड़ गए. एक पक्ष ने NH-11B जाम कर दिया व पुलिस पर पथराव किया.

damaged police vehicle
पुलिस का क्षतिग्रस्त वाहन (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 8:03 AM IST

2 Min Read
धौलपुर: सदर थाना क्षेत्र के मिलकन गांव में खेत में हुए नुकसान को लेकर सोमवार देर शाम दो पक्षों में विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर मारपीट होने लगी. झगड़े के बाद एक पक्ष के लोग करौली-धौलपुर हाईवे (NH-11B) पर पहुंच गए और जाम लगा दिया. इससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई. आक्रोशित लोगों ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ कर दी.

थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि दो पक्षों में खेत को लेकर विवाद हुआ था. मामूली विवाद के बाद एक पक्ष के लोग करौली-धौलपुर हाईवे (NH-11B) पर पहुंच गए और जाम लगा दिया. पुलिस ने कार्रवाई कर कुछ आरोपियों को राउंडअप किया. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. मामले की जांच जारी है.

इससे पहले घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. एक पक्ष ने हाईवे जाम कर रखा था. हाईवे पर कई किमी तक वाहनों की कतारें लग गईं. आक्रोशित लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया. स्थिति बिगड़ती देख अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया. पुलिस ने जाम खुलवाने के साथ स्थिति को काबू में किया. उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव भी किया. हालांकि कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया. क्षेत्र में तनाव को देखते भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

