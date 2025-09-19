ETV Bharat / state

कंटेनर ने डंपर में पीछे से मारी टक्कर, केबिन काटकर ड्राइवर को निकाला, लेकिन नहीं बची जान

धौलपुर में बड़ा सड़क हादसा ( ETV Bharat Dholpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 19, 2025 at 6:35 PM IST 2 Min Read