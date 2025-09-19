ETV Bharat / state

कंटेनर ने डंपर में पीछे से मारी टक्कर, केबिन काटकर ड्राइवर को निकाला, लेकिन नहीं बची जान

एनएच 44 पर दर्दनाक सड़क हादसा. डंपर में पीछे से कंटेनर ने मारी टक्कर. राहगीरों ने केबिन काटकर ड्राइवर को निकाला. जिला अस्पताल में मौत.

Dholpur Road Accident
धौलपुर में बड़ा सड़क हादसा (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2025 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: एनएच 44 स्थित चंबल नदी के पास मध्य प्रदेश सीमा में हाईवे किनारे खड़े डंपर को पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में कंटेनर चालक केबिन में बुरी तरह से फंस गया. राहगीरों ने केबिन को काटकर घायल को बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान कंटेनर चालक की मौत हो गई.

हेड कॉन्स्टेबल राजकुमार ने बताया कि कंटेनर चालक की डेड बॉडी जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दी है. परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा. मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा इस मामले का मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

पढ़ें : बड़ी खबर : मां-बेटे की कार से कुचलकर हत्या, कोर्ट में गवाही देने जा रहे थे

जानकारी के मुताबिक चंबल नदी को क्रॉस करते मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमा शुरू हो जाती है. बाबा देवपुरी के पास एक डंपर गाड़ी हाईवे किनारे खड़ी थी. धौलपुर की तरफ से तेज रफ्तार में जा रहे कंटेनर चालक ने पीछे से डंपर को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर चालक केबिन में बुरी तरह से फंस गया.

इस हादसे को देख आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए. केविन को काटकर कड़ी मशक्कत के बाद कंटेनर चालक को नाजुक अवस्था में बाहर निकाला गया. स्थानीय लोग आनन-फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान कंटेनर चालक की मौत हो गई. घटना एमपी सीमा का होने की वजह से स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश की सराय छोला थाना पुलिस को मामले से अवगत करा दिया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACCIDENT ON NH 44CONTAINER CABINDRIVER DEATHDHOLPUR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

21 सितंबर को लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, इस राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, कामकाज पर दिखेगा असर!

राजस्थान के प्रथम नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भजनलाल भी करेंगे शिरकत

Explained : मंदिर बोर्ड के समर्थन में वाम सरकार ! भाजपा और कांग्रेस भी हैरान, समझें पूरा विवाद

पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा : देश को 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की मिलेगी सौगात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.