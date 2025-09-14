ETV Bharat / state

बड़ी कार्रवाई : धौलपुर में वाहनों से 205 जिंदा पशु कराए मुक्त, 8 गिरफ्तार

पुलिस ने पशु तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी. आठ वाहनों से 205 जिंदा पशु कराए मुक्त. तस्करी कर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे.

Animal Smuggling in Dholpur
आठ वाहनों से 205 जिंदा पशु कराए मुक्त (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: कोतवाली पुलिस ने एनएच 44 स्थिति चंबल चौकी के पास नाकाबंदी कर पशु तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी है. पुलिस ने 205 जिंदा पशुओं को 8 ट्रकों से मुक्त कराया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

चंबल पुलिस चौकी प्रभारी अस्वनी कुमार ने बताया कि अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि शनिवार रात्रि को स्थानीय पुलिस एवं डीएसटी टीम को जरिए मुखबिर गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश के मुरैना की तरफ से कई गाडियों में पशुओं को भरकर तस्कर उत्तर प्रदेश के आगरा की तरफ ले जा रहे हैं.

पढ़ें : पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई: नाकाबंदी के दौरान 6 ट्रक पकड़े, 202 पशु कराए मुक्त, 6 आरोपी गिरफ्तार

मुखबिर की सूचना पाकर एनएच 44 पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी कराई गई. नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने मुरैना की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे 8 ट्रकों को अवरोध लगाकर रुकवा लिया. गाड़ियों के अंदर 205 पशु ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे, जिनमें अधिकांश भैंस हैं. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आठ पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है.

आरोपियों ने पशुओं की खरीद-फरोख्त के संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिखाया है. उन्होंने बताया कि पशु तस्कर पशुओं की तस्करी कर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे. आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है.

पशु तस्करी के खुल सकते हैं बड़े मामले : चौकी प्रभारी अस्वनी कुमार ने बताया कि पशु तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जांच में पशु तस्कर उत्तर प्रदेश के बूचड़खाने में पशुओं को ले जा रहे थाे. जांच में पशु तस्करी के बड़े मामले खुल सकते है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ANIMAL SMUGGLING IN DHOLPUR205 ANIMALS WERE FREED8 VEHICLES CARRYING ANIMALCRIME IN DHOLPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राजपक्षे, शेख हसीना और ओली सभी पश्चिम विरोधी, चीन से बढ़ाई थी नजदीकियां, तीनों हुए सत्ता से बाहर

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

IRCTC का शानदार ऑफर, अब सिर्फ 18 हजार में घूम सकेंगे अयोध्या, शिमला, और राजस्थान

फिट रहने के लिए जंगली जानवर भी रखते हैं उपवास, जानें नेहरू जूलॉजिकल पार्क का डाइट चार्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.