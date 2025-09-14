बड़ी कार्रवाई : धौलपुर में वाहनों से 205 जिंदा पशु कराए मुक्त, 8 गिरफ्तार
पुलिस ने पशु तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी. आठ वाहनों से 205 जिंदा पशु कराए मुक्त. तस्करी कर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे.
Published : September 14, 2025 at 4:02 PM IST
धौलपुर: कोतवाली पुलिस ने एनएच 44 स्थिति चंबल चौकी के पास नाकाबंदी कर पशु तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी है. पुलिस ने 205 जिंदा पशुओं को 8 ट्रकों से मुक्त कराया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
चंबल पुलिस चौकी प्रभारी अस्वनी कुमार ने बताया कि अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि शनिवार रात्रि को स्थानीय पुलिस एवं डीएसटी टीम को जरिए मुखबिर गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश के मुरैना की तरफ से कई गाडियों में पशुओं को भरकर तस्कर उत्तर प्रदेश के आगरा की तरफ ले जा रहे हैं.
मुखबिर की सूचना पाकर एनएच 44 पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी कराई गई. नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने मुरैना की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे 8 ट्रकों को अवरोध लगाकर रुकवा लिया. गाड़ियों के अंदर 205 पशु ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे, जिनमें अधिकांश भैंस हैं. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आठ पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है.
आरोपियों ने पशुओं की खरीद-फरोख्त के संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिखाया है. उन्होंने बताया कि पशु तस्कर पशुओं की तस्करी कर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे. आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है.
पशु तस्करी के खुल सकते हैं बड़े मामले : चौकी प्रभारी अस्वनी कुमार ने बताया कि पशु तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जांच में पशु तस्कर उत्तर प्रदेश के बूचड़खाने में पशुओं को ले जा रहे थाे. जांच में पशु तस्करी के बड़े मामले खुल सकते है.