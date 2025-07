ETV Bharat / state

सैंपऊ के बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर, टायर के ट्यूब पर बैठकर करते हैं नदी पार - NEED FOR A BRIDGE ON PARVATI RIVER

ट्यूब पर खाट बांधकर पार्वती नदी पार करते स्टूडेंट ( ETV Bharat Dholpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 5, 2025 at 8:53 AM IST 4 Min Read

धौलपुर: आपने पढ़ा और सुना होगा कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने बाल्यकाल में गंगा नदी पारकर पढ़ने स्कूल जाते थे. देश में सुविधाओं की कमी के उस दौर को भले ही 100 साल से ज्यादा गुजर चुके लेकिन कई इलाकों में हालात आज भी वैसे ही हैं. अब धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड की नुनहेरा पंचायत के गांव ढाढ़ियों को ही ले लीजिए, जहां आजादी के करीब आठ दशक बाद भी एक पुलिया मयस्यर नहीं हुई कि पार्वती नदी किनारे गांव के लोग आसानी से आवाजाही कर सकें. वे आज भी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं, फिर ये चाहे विद्यार्थी हो, बुजुर्ग हो या गर्भवती महिलाएं. नदी पार करने के लिए खाट (चारपाई) का सहारा लेते हैं. ऐसा केवल मानसून में ही नहीं बल्कि पूरे साल चलता है क्योंकि नदी बारहमासी है. आरी, मढ़ैया, भूरा का पुरा, बघेलों का पुरा, महंत का अड्डा और पंछी का पुरा जैसे गांवों के लोग बरसों से इसी तरह नदी पार करते आ रहे हैं. हादसे का हरदम अंदेशा : पार्वती नदी पार करना बच्चों और ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती है. हरदम हादसे का अंदेशा रहता है, लेकिन ना प्रशासन और ना ही अन्य जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान दिया. तहसीलदार नाहर सिंह ने बताया कि ग्रामीण और बच्चों को नदी से रास्ता क्रॉस करने की रोक लगाई जाएगी. मामले की जांच कराएंगे. वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द नदी पर रपट या पुल का निर्माण कराएं ताकि बच्चों की पढ़ाई और ग्रामीणों की आवाजाही सुरक्षित हो सके. पढ़ें:जानलेवा सफर : पार्वती नदी में रपट पर बह रहे पानी के बीच जान जोखिम में डालकर सफर - heavy water on Parvati river - HEAVY WATER ON PARVATI RIVER

ग्रामीण मंगल सिंह, हरिओम, मोहन सिंह, चरण सिंह, शशि कपूर, मुन्नीलाल, राम खिलाड़ी, भूरी सिंह, कमल सिंह और राकेश ने बताया कि हमारे गांव के बच्चे तसीमो कस्बे में पढ़ने जाते हैं, जो कई किलोमीटर है. स्कूली बच्चे कई किमी का लंबा रास्ता बचाने के बजाय पार्वती नदी से गुजरते हैं. गांव के बच्चे रोजाना गहरे पानी से होते हुए एक किमी पार्वती नदी को पार कर स्कूल पहुंचते हैं. गांव वालों ने नदी पार करने के लिए जुगाड़ कर रखी है. ट्यूब पर चारपाई बांधकर खटोला बनाते हैं. उस पर बैठकर नदी पार करते हैं. केवल बच्चे ही खाट के जरिए नदी पार नहीं करते बल्कि बीमार मरीजों या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना हो या घर-गृहस्थी का सामान लेने बाजार जाना हो, कई गांवों के लोग इसी खटोले पर निर्भर रहते हैं. ढाढ़ियों, आरी, मढ़ैया, भूरा का पुरा, बघेलों का पुरा, महंत का अड्डा और पंछी का पुरा जैसे गांवों के लोग जान जोखिम में डालकर पार्वती नदी पार करते हैं. इन गांवों के लोगों ने कई बार नदी पर पुल या रपट बनाने की मांग पंचायत और जिला प्रशासन से की, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला. पेड़ से बांध देते खटोला: ग्रामीणों ने बताया कि नदी पार करने के बाद खटोले को पेड़ से लोहे की सांकल और ताले से बांध देते हैं ताकि कोई दूसरा ना ले जाए. कई परिवारों ने अपने अलग खटोले बना रखे हैं क्योंकि सालभर बाजार जाने और बीमार होने पर नदी पार करने के लिए यही सहारा है. आरी, मढ़ैया और आसपास के गांवों से तसीमो कस्बे की सड़क से दूरी करीब 6 किमी है, जबकि उपखंड मुख्यालय सैंपऊ 5 किमी दूर पड़ता है. ऐसे में लोग जोखिम उठाकर एक किमी नदी पार कर जाना बेहतर समझते हैं.