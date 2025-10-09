ETV Bharat / state

महिलाओं ने पुलिस थाने का घेराव कर किया पथराव, रिकॉर्ड और वर्दी फाड़ी

पुलिस के मुताबिक सैंपऊ थाना पुलिस इलाके के गांव तसीमों में एक मुजरिम को पकड़ने गई थी. मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने मुजरिम निरोती लाल को पकड़ भी लिया, लेकिन इसी दौरान भारी तादाद में महिला और पुरुष लामबंद होकर पुलिस के पास पहुंच गए और आरोपी को छुड़ा लिया. आरोपी को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने के बाद ग्रामीण पुलिस का रास्ता रोकने पहुंच गए, लेकिन पुलिस किसी तरह थाने पर पहुंच गई.

धौलपुर: सैंपऊ पुलिस थाने पर गुरुवार को एक दर्जन से अधिक महिलाओं ने थाने का घेराव कर पथराव कर दिया. पुलिसकर्मियों से हाथापाई कर वर्दी भी फाड़ दी. करीब आधा घंटे तक थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया. मामले की खबर मिलने के बाद सीओ अनूप कुमार यादव मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने मामले को शांत कराया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई महिला एवं युवकों को हिरासत में लिया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना के बाद भारी तादाद में महिला एवं पुरुष पुलिस थाने पर पहुंच गए. पुलिस थाने का घेराव कर पथराव कर दिया. थाने के सरकारी रिकॉर्ड को फाड़ कर कुर्सियां तोड़ डाली. इसके बावजूद महिलाओं का आक्रोश शांत नहीं हुआ. थाने के कक्ष के गेट को पत्थर और ईंटों से तोड़ने का प्रयास किया. महिलाओं के उग्र रूप को देख मामले की सूचना सीओ को दी गई. सर्किल ऑफिसर अनूप कुमार यादव मौके पर पहुंच गए. इसके बावजूद महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ और पुलिस से हाथापाई कर डालीं. सीओ ने कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया. इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई महिला एवं युवकों को हिरासत में लिया है.

10 महिला समेत 13 आरोपी राउंडअप : प्रकरण को लेकर सीओ अनूप कुमार यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाने से वांछित अपराधी निरोती लाल को पकड़ने एएसआई विष्णु कुमार तसीमो गांव गए थे. वांछित अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन अपराधी का परिजन दुर्ग सिंह महिला और पुरुषों को साथ लेकर पुलिस के पास पहुंच गया और आरोपी को छुड़ा लिया. इसके बाद पुलिस गांव से बैरंग लौट आई.

इसके बाद पुलिस पर हमला एवं पथराव किया गया. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने सरकारी रिकॉर्ड को फाड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है. आरोपियों द्वारा किए गए हमले में तीन पुलिसकर्मी जख्मी हुए, जिनका मेडिकल कराया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. कानूनी कार्रवाई की जाएगी.