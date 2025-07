ETV Bharat / state

खतरे के निशान से आठ मीटर ऊपर चंबल नदी, 60 गांवों पर बाढ़ का खतरा - DANGER OF FLOOD IN DHOLPUR

खतरे के निशान से ऊपर चंबल नदी ( ETV Bharat Dholpur )

Published : July 30, 2025 at 8:59 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 10:23 AM IST

धौलपुर: आसमान से बरसी राहत की बारिश अब आफत बढ़ाने लगी है. हाड़ौती क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश के चलते नवनेरा बैराज से चंबल में करीब 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया. इसके बाद धौलपुर जिले में चंबल नदी के आसपास बसे करीब 60 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 8.01 मीटर पहुंच गया है. जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. जल संसाधन विभाग के अभियंता राजकुमार सिंघल ने बताया कि चंबल का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. विभागीय टीम गेज पर नजर रखे है. चंबल का जलस्तर पुराने पुल के नजदीक पहुंचने वाला है. पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात है. लोगों को सुरक्षित रहने की नसीहत दी है. इधर, भारी बारिश के चलते जिला मुख्यालय से लेकर कस्बा, गांव, ढाणी सभी पानी पानी हो रहे हैं. नवनेरा बैराज से मंगलवार शाम करीब 5 लाख क्यूसेक पानी चंबल में छोड़ा गया. परवन, कालीसिंध एवं पार्वती नदी का पानी भी तेजी से चंबल में आ रहा है. जिले से गुजर रही चंबल नदी ने रौद्र रूप ले लिया. सरमथुरा, बाड़ी, धौलपुर एवं राजाखेड़ा उपखंड के करीब 60 गांव पर बाढ़ का खतरा है. चंबल नदी खतरे के निशान 130.79 मीटर से बढ़कर 138.80 मीटर पहुंच चुकी यानी खतरे के निशान से चंबल का जलस्तर 8.01 मीटर पहुंच गया है. खतरे के निशान से ऊपर चंबल नदी.... (ETV Bharat Dholpur) पढ़ें: चंबल नदी में बहे 6 लोग, परीक्षा देने गई युवती नाले में स्कूटी सहित बही, एक युवक का शव मिला - HEAVY RAIN IN KOTA पार्वती भी उफान पर: जिले के डांग क्षेत्र में जोरदार बारिश से पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की भारी आवक हुई है. जल संसाधन विभाग ने बांध के चार गेट तीन फीट खोलकर पार्वती में करीब 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा है. विभाग के सहायक अभियंता पपेंद्र मीणा ने बताया कि पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है, जबकि गेज लेवल 223 मीटर पहुंच गया. 41 सेमी गेज मेंटेन करने के लिए बांध खाली रखा जा रहा है. उर्मिला सागर भी ओवरफ्लो हो चुका. उसकी भराव क्षमता 29 फीट है, जबकि बांध का गेज लेवल 30 फीट होने पर धौलपुर-करौली हाईवे को खनपुरा के पास काटकर पानी डाइवर्ट किया.

