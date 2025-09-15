ETV Bharat / state

बड़ा हादसा : पार्वती नदी में एक ही परिवार के पांच लोग डूबे, चार को बचाया गया, एक की तलाश जारी

मंगलवार सुबह एसडीआरएफ को बुलाया जाएगा. सर्च ऑपरेशन के माध्यम से युवक को रेस्क्यू किया जाएगा. हादसे के कारणों की पुलिस जांच कर रही है. - अनूप कुमार चौधरी, थाना प्रभारी.

स्थानीय लोग जो तैरना जानते थे उन्होंने नदी में कूद कर चार लोगों की जान बचा ली. वहीं, एक युवक का सोमवार देर शाम तक कोई सुराग नहीं लगा है. सूचना पर पुलिस मौंके पर पहुंची, लेकिन युवक का सुराग नहीं मिलने पर लौट गई.

धौलपुर: कंचनपुर थाना इलाके के दुर्वास बालाजी मंदिर के बगल से पार्वती नदी में नहाने के लिए गए एक ही परिवार के पांच लोग पानी के अंदर डूब गए. नदी में डूबने पर किनारे बैठे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मंदिर पर मौजूद परिजनों और स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई.

जानकारी के अनुसार बसेड़ी के गांव मठ धोर्र निवासी ऋषि गोस्वामी उम्र 46 पत्नि गुड्डी 43, पुत्र सचिन 22 वर्ष, आशु पत्नी सचिन 21 वर्ष और शिवम 20 वर्ष पिछले 8 दिन से शारीरिक और मानसिक परेशानी के उपचार के लिए दुर्वास बालाजी मंदिर पर रुके हुए थे. सभी लोग सोमवार शाम को मंदिर के बगल से बह रही पार्वती नदी में स्नान करने के लिए चले गए. स्नान करते-करते सभी लोग गहरे पानी में जा पहुंचे और डूबने लगे.

पढ़ें : पार्वती नदी में दर्दनाक हादसा, 2 की डूबने से मौत

पानी की गहराई में डूबने के दौरान महिलाओं और पुरुषों में चीख पुकार मच गई. नदी किनारे स्नान करने के लिए पहुंचे लोग और भैंस चरा रहे चरवाहों ने चीख पुकार की आवाज सुनी तो वह पानी में डूब रहे परिवार को बचाने के लिए कूद गए. घटना की खबर मिलते ही मंदिर पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई.

बड़ी संख्या में लोग नदी पर पहुंच गए और स्थानीय युवकों ने नदी में कूद कर परिवार के चार सदस्यों की जान बचा ली, लेकिन देर शाम तक शिवम गोस्वामी का कोई पता नहीं लग पाया. रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है. घटना की जानकारी मिलने पर मठ धोर्र से तमाम लोग और आसपास से पहुंचे रिश्तेदार सुबह होने के इंतजार में मंदिर पर डटे हुए हैं.