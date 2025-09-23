ETV Bharat / state

दुर्गा पंडाल में बस्तर के ढोकरा आर्ट की कलाकारी, ड्रैगन भी कर रहा श्रद्धालुओं का इंतजार

दुर्ग भिलाई में नवरात्रि के अवसर पर अलग-अलग थीम पर दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं.

Durga pandal on Navratri 2025
दुर्गा पंडाल में बस्तर के ढोकरा आर्ट की कलाकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2025 at 3:41 PM IST

3 Min Read
दुर्ग : पूरे देश में नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. दुर्ग-भिलाई में भी नवरात्रि पर्व पर जगह-जगह दुर्गा पंडालों में माता की मूर्ति स्थापित की गई है. इस बीच भिलाई में दुर्गा पंडाल अलग-अलग थीम में बनाया गया. जहां भिलाई के सेक्टर 7 में ड्रैगन थीम पर पंडाल सजाया गया है.वहीं दूसरी ओर भिलाई पावर हाउस में बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा आर्ट थीम पर पंडाल कारीगरों ने तैयार किया है.

ड्रैगन थीम पर सजा पंडाल : भिलाई के सेक्टर 7 युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल ने इस बार ड्रैगन थीम पर दुर्गा पंडाल बनाया गया है. इस पंडाल में विशेष रूप से छोटे बड़े चलित ड्रैगन झांकियों को दिखाया गया है.जिसे कोलकाता से आए कारीगरों ने बनाया है. आपको बता दें कि गणेश पूजा के दौरान सेक्टर 7 के इसी जगह पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल बनाया गया था.जो लोगों को काफी पसंद आया था.

Durga pandal on Navratri 2025
ड्रैगन के मुंह के अंदर सजाया गया पंडाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Durga pandal on Navratri 2025
भिलाई सेक्टर 7 में ड्रैगन थीम पंडाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गणेश पर्व पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल बनाया गया था जिस लोगो खूब पसंद किया था और इस बार दुर्गा पूजा में ड्रैगन थीम पर पंडाल बनाया गया है. इस पंडाल में पहाड़,जंगल और चलित ड्रैगन होगा जो बच्चे और लोगों को देखने में खूब पसंद करेंगे- चन्ना केशवलू, अध्यक्ष, युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल

ड्रैगन और ढोकरा आर्ट से सजा दुर्गा पंडाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्गा पंडाल में ढोकरा आर्ट की कलाकारी : वहीं भिलाई पावर हाउस के नेताजी सुभाष जागृति समिति ने लाल मैदान में ढोकरा आर्ट की थीम पर पंडाल बनाया है. इस पंडाल को भी कोलकाता के कारीगरों ने तैयार किया है.पंडाल में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की कला और आदिवासियों के ढोकरा आर्ट पर समर्पित किया गया है. इसके साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का संदेश दिया गया है. समिति का यह 54वां वर्ष है. हर बार की तरह इस बार भी अलग थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया है.

Durga pandal on Navratri 2025
भिलाई पावर हाउस में ढोकरा आर्ट पंडाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Durga pandal on Navratri 2025
कोलकाता के कारीगरों ने तैयार किया पंडाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यहां पर इस बार ढोकरा आर्ट बनाया गया है. इस पंडाल को कोलकाता के कारीगरों ने तैयार किया है. मिट्टी की मूर्तियों को भी कोलकाता में बनाया गया है. इसके अलावा इस पंडाल में बांस की चटाई,टोकरी,लाख की चूड़ियां,सागौन के पत्तों और सरसों के पेड़ से माता का दरबार सजाया गया है- विजय सिंह, महामंत्री, नेताजी सुभाष जागृति समिति

Durga pandal on Navratri 2025
कोलकाता से लाई गई मूर्तियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के नौ दिनों में माता दुर्गा का धरती पर आगमन होता है.दुर्गा माता के नौ रुपों के दर्शन श्रद्धालु करते हैं.भिलाई नगरी में नवरात्रि के अवसर पर अलग-अलग जगहों पर भव्य पंडाल सजाया जाता है. जिसे देखने के लिए लाखों की भीड़ जुटती है. ऐसे में इस बार अलग-अलग थीम में सजे दुर्गा पंडाल एक बार फिर श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे हैं.जहां आकर श्रद्धालु माता रानी के ना सिर्फ दर्शन करेंगे,बल्कि भव्य पंडाल की झांकी में अनोखे अनुभव का अहसास भी भक्तों को होगा.

DHOKRA ART OF BASTARNAVRATRI 2025दुर्गा पंडालढोकरा आर्टDURGA PANDAL

