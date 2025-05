ETV Bharat / state

ATM ठगी का मास्टरमाइंड साजिद 6 साल बाद गिरफ्तार, महिलाओं को बनाता था शिकार, 20 वारदातों में वांछित - DHARUHERA POLICE ACTION

ATM ठगी का बदमाश गिरफ्तार ( Etv Bharat )

Published : May 28, 2025 at 7:22 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 8:53 PM IST

रेवाड़ी: धारूहेड़ा थाना पुलिस ने छह साल बाद एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके निशाने पर सिर्फ बुजुर्ग और महिलाएं होती थीं. शातिर इतना कि पहले बातों में उलझाता और फिर एटीएम कार्ड बदलकर कुछ मिनट में ही खाता साफ कर देता. साजिद उर्फ सज्जे नामक इस शातिर बदमाश पर कुल 20 मामले दर्ज हैं. इनमें रेवाड़ी के अलावा पलवल, गुरुग्राम, नूंह के मामले भी शामिल हैं. मंगलवार को वह एक और शिकार की तलाश में धारूहेड़ा पहुंचा था. लेकिन इस बार वह पुलिस की नजरों से बच नहीं सका और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपित को न्यायालय में पेश करने के बाद दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. एटीएम ठगी का था मास्टरमाइंड दरअसल, साजिद पलवल जिले के गांव उटावड़ का रहने वाला है. उसने 15 वारदातें अकेले रेवाड़ी जिले में कीं. उस पर 11 मामले ठगी, दो हत्या के प्रयास और पांच लूट के मामले दर्ज हैं. डीएसपी हेडक्वार्टर डॉ. रविंद्र ने बताया कि साजिद ने वर्ष 2019 में धारूहेड़ा के रहने वाले मनोज नाम के व्यक्ति के साथ ठगी की थी. मनोज एटीएम बूथ पर पैसे निकालने गया था. साजिद ने उसे बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड बदला और खाते से एक लाख से ज्यादा रुपये निकाल लिए. पुलिस ने उसके दो साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. उनसे हुई पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह का सरगना साजिद है. इसके बाद से ही पुलिस साजिद की तलाश कर रही थी.

