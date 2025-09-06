ETV Bharat / state

धरती आबा जनजातीय फिल्म महोत्सव! पहली बार झारखंड में होगा आयोजन, राज्य सरकार करेगी मेजबानी

झारखंड में पहली बार धरती आबा जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होने वाला है. इसकी मेजबानी राज्य सरकार करेगी.

फिल्म महोत्व की जानकारी
September 6, 2025

रांची: राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी हित में झारखंड एक बड़े आयोजन का गवाह बनने जा रहा है. यहां अगले माह यानी अक्टूबर में राज्य का पहला “धरती आबा जनजातीय फिल्म महोत्सव” होने जा रहा है. जिसमें सिनेमा के जरिए आदिवासी, जीवन, परंपराओं और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी. भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए आदिवासी समुदायों की कहानियां एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएंगी. देश के अलग-अलग क्षेत्रों की आदिवासी जीवन शैली, कथाओं और सांस्कृतिक अनुभवों को प्रदर्शित करने के लिए फिल्में आमंत्रित की जा रहीं हैं.

स्थानीय भाषाओं में फिल्म बनाने वाले अनिल सिकदार ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि इस महोत्सव को लेकर युवाओं में खासा रुझान दिख रहा है. आदिवासी जीवन शैली और उनसे जुड़ी कहानियों पर फोकस करते हुए फिल्म तैयार किए जा रहे हैं. दूसरे आदिवासी बहुल राज्यों के फिल्म मेकर भी इस महोत्सव का गवाह बनने के लिए बेकरार हैं. बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहा है. खास बात है कि 31 दिसंबर 2020 के बाद बनाई गई फिल्म को ही प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा.

Dharti Aba Tribal Film Festival
झारखंड में आदिवासी फिल्म महोत्सव

रजिस्ट्रेशन शुरू, इंट्री की अंतिम तारीख 10 सितंबर

जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने क्रिएशन को शेयर करने के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है जिसका लास्ट डेट 10 सितंबर है. फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए 06 कैटेगरी में बांटा गया है. इनमें फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन और न्यू मीडिया/मोबाइल शामिल है. इसके जरिए सार्थक संवाद होगा और अनसुनी बातें सामने आएंगी.

फिल्मों का थीम क्या होगा

धरती आबा जनजातीय फिल्म महोत्सव के थीम को कुल 07 कैटेगरी में बांटा गया है. इनमें पहचान और प्रतिरोध, ज्ञान प्रणाली और आदिवासी दर्शन, स्वदेशी ज्ञान, सामुदायिक परिवर्तन, आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण की कहानियां, बायोपिक, स्लाइस ऑफ ट्राइबल लाइफ से सब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा.

इस पहल से किसको मिलेगा लाभ

इसका आयोजन डॉ राम दयाल मुंडा जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान की ओर से सरकार की ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है. इस पहल से फिल्म निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और छात्रों को जनजातीय कहानियों को रचनात्मक रुप से पर्दे पर पेश करने के लिए महत्वपूर्ण मंच मिलने की संभावना है.

इस महोत्सव में विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों, पीएचडी और एम.फिल. शोधकर्ताओं, और स्नातकोत्तर छात्रों की भागीदारी का स्वागत है. प्रतिभागियों को अकादमिक मार्गदर्शकों के मार्गदर्शन में बनाई गई फिल्में प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

