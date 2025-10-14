ETV Bharat / state

धरती आबा आदिवासी फिल्म महोत्सव का मंगलवार से आगाज, झारखंड में पहली बार हो रहा है आयोजन

रांचीः झारखंड पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी हित में एक बड़े आयोजन का गवाह बनने जा रहा है. राजधानी रांची में मंगलवार से पहले धरती आबा आदिवासी फिल्म महोत्सव का आगाज होने जा रहा है. मोरहाबादी स्थित डॉ. रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की ओर से तीन दिवसीय महोत्सव का समापन 16 अक्टूबर को होगा. इसका उद्घाटन कल्याण मंत्री चमरा लिंडा करेंगे.

कुल 52 फिल्मों की प्रस्तुति होगी

स्थानीय भाषाओं में फिल्म बनाने वाले बीजू टोप्पो ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि तीन दिनों तक कुल 52 फिल्मों की प्रस्तुति होगी. महोत्सव में भाग लेने के लिए फिल्मकार श्यामला कर्मकार, अंजलि मोंटेरिया, केपी जयशंकर, महादेव टोप्पो, कृष्णा सोरेन और स्नेहा मुंडारी ग्रांड ज्यूरी के रूप में शामिल होंगे. निर्णायक मंडली में मेघनाथ, दीपक बाड़ा, प्रबल महतो, निरंजन कुजूर, सेराल मुर्मू, निलेश कुमार उरांव, रूपेश साहू शामिल हैं.

शॉर्ट, फीचर, डॉक्यूमेंट्री का होगा प्रदर्शन

सिनेमा के जरिए आदिवासी, उनका जीवन, परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी. भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए आदिवासी समुदायों की कहानियां एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएंगी. देश के अलग-अलग क्षेत्रों की आदिवासी जीवन शैली, कथाओं और सांस्कृतिक अनुभवों को प्रदर्शित करने के लिए फिल्में आमंत्रित की गई हैं. मंगलवार को शॉट फिल्मों का प्रदर्शन होगा. 14 मिनट की यह फिल्म नागपुरी में बनी है. इसका निर्माण हरे कृष्ण कुईरी ने किया है. संथाली भाषा में आदिवासी पर बनी शॉर्ट फिक्शन का भी प्रदर्शन होगा. इसके अलावा मेकिंग सॉयल एलियन टू अर्थ और वर्ली आर्ट का प्रदर्शन होगा.

सात कैटेगरी में दिखाई जाएंगी फिल्में