धरती आबा आदिवासी फिल्म फेस्टिवल का आगाज, आदिवासी अस्मिता और सिनेमा के संगम का महोत्सव
रांची में तीन दिवसीय धरती आबा आदिवासी फिल्म महोत्सव शुरू हो गया है. महोत्सव में देशभर से कई फिल्मकारों, कलाकारों ने हिस्सा लिया है.
Published : October 14, 2025 at 4:31 PM IST
रांची: राजधानी रांची के जनजातीय शोध संस्थान परिसर में मंगलवार को प्रथम धरती आबा आदिवासी फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ. तीन दिवसीय इस आयोजन का उद्घाटन राज्य के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री चमरा लिंडा ने नगाड़ा बजाकर किया. देशभर से आए फिल्मकारों, कलाकारों और छात्रों की उपस्थिति से कार्यक्रम स्थल पर उत्सव जैसा माहौल नजर आया.
यह फेस्टिवल 14 से 16 अक्टूबर तक चलेगा. इसका उद्देश्य है सिनेमा के माध्यम से आदिवासी समाज की संस्कृति, संघर्ष, सौंदर्य दृष्टि और ज्ञान परंपरा को सामने लाना. धरती आबा बिरसा मुंडा की विचारधारा से प्रेरित यह आयोजन आदिवासी सिनेमा को पहचान और प्रतिरोध की नई दिशा देने की कोशिश है.
सिनेमा बना संवाद का माध्यम
फेस्टिवल के पहले दिन फ्रेम को फिर से पाना सिनेमा के रूप में आदिवासी पहचान और प्रतिरोध का दर्पण विषय पर पैनल डिस्कशन हुआ. वक्ताओं ने कहा कि सिनेमा के जरिए आदिवासी समाज अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकता है. 15 अक्टूबर को मौखिक परंपरा से आदिवासी साहित्य और सिनेमा तक सामाजिक परिवर्तन की धारा पर चर्चा होगी. जबकि 16 अक्टूबर को भविष्य के फ्रेम, आदिवासी युवा और डिजिटल फिल्म निर्माण विषय पर संवाद होगा.
फिल्मों में दिखा आदिवासी जीवन का रंग
पहले दिन विभिन्न भाषाओं और राज्यों की फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई. इनमें फूलों, आदिवासी, मिट्टी से जुड़ी पृथ्वी, ब्रेकिंग बैरियर्स, ह्यूमन इन द लूप, हीरा लो ऑनर, की दक बाइम तौह, आवर लैंड आवर लाइव्स, चिड़िया पुजारा जैसी फिल्में शामिल थीं. इन फिल्मों ने आदिवासी जीवन की सादगी, विस्थापन की पीड़ा, पर्यावरणीय संकट और स्त्री अस्मिता जैसे पहलुओं को संवेदनशीलता से दिखाया.
देश के चर्चित फिल्मकार पहुंचे रांची
फेस्टिवल की ज्यूरी में देश के प्रसिद्ध फिल्मकार शामिल हैं, श्यामल कर्माकर, अंजलि मोंटेरियो, के.पी. जयशंकर, कृष्णा सोरेन और स्नेहा मुंडारी. फिल्मकार श्यामल कर्माकर ने कहा कि यह फेस्टिवल सिर्फ फिल्मों का मंच नहीं, बल्कि उन आवाजों की पहचान है, जिन्हें अब तक हाशिए पर रखा गया. आदिवासी सिनेमा भारत की आत्मा को नया फ्रेम देता है. साथ ही जनजातीय शोध संस्थान के परिसर में ट्राइबल आर्ट गैलरी भी लगाई गई है, जिसमें वर्ली आर्ट, लोकचित्रों और पारंपरिक हस्तशिल्पों की झलक देखने को मिली.
नई तकनीक, नई पीढ़ी की पहचान
इस बार फेस्टिवल में न्यू मीडिया मोबाइल फिल्म श्रेणी रखी गई, जिसमें युवाओं ने मोबाइल फोन से बनी दो मिनट की लघु फिल्में प्रदर्शित कीं. फिल्ममेकर स्नेहा मुंडारी ने कहा कि आज की आदिवासी पीढ़ी डिजिटल माध्यमों से अपनी बात दुनिया के सामने रख रही है. धरती आबा फेस्टिवल इसी सृजनशीलता का उत्सव है.
धरती आबा का सपना साकार करने का प्रयास: मंत्री चमरा लिंडा
उद्घाटन के अवसर पर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा ने हमें अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा दी. यह फिल्म फेस्टिवल उसी विचार का विस्तार है. सिनेमा के माध्यम से जब हमारी भाषा, गीत और परंपरा दुनिया तक पहुंचेगी तो हमारी पहचान और भी मजबूत होगी. फिल्म नीति के सवाल पर चमड़ा लिंडा ने कहा कि स्थानीय कलाकारों को मौका मिलना चाहिए. इस दिशा में चर्चा होगी और मेरी ओर से जो संभव होगा वह करेंगे.
