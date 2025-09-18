सिस्टम से परेशान किसान का छलका दर्द, बोले- "डीसी साहब न सब्सिडी मिली, न NOC, कर्ज ने पहले बेटे की जान अब खुद आत्महत्या के लिए हूं मजबूर"
चरखी दादरी में मशरूम की खेती कर रहे किसान भूप सिंह ने शासन-प्रशासन के सिस्टम से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कही है.
Published : September 18, 2025 at 1:53 PM IST
चरखी दादरी: हरियाणा सरकार खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाओं की दुहाई देती है. लेकिन धरातल पर सच्चाई दिल दहला देने वाली है. गांव धारणी निवासी किसान भूप सिंह ने सरकार की योजनाओं पर सवाल दागे. शासन-प्रशासन से किसान इस हद तक परेशान हैं कि आत्महत्या तक करने की बात कह रहे हैं. उनका कहना है कि "सरकार की योजना के तहत ना सब्सिडी मिली और न ही जमीन की एनओसी. अधिकारियों के चक्कर काटे, सीएम विंडो पर भी अरदास लगाई. लेकिन कोई समाधान नहीं मिला, कर्ज की मार से इतना परेशान हूं कि आत्महत्या के लिए डीसी से अनुमति मांगी है".
किसान का छलका दर्द: किसान ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि, "साहब सरकारी सब्सिडी नहीं मिलने से बर्बाद हो गया हूं. कर्ज के कारण पहले बेटे की अटैक से मौत हो गई. अब इस सिस्टम ने मुझे भी मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है. आत्महत्या के सिवा कोई और समाधान नहीं है". हालांकि डीसी द्वारा मामले की जांच के लिए कमेटी बनाकर समाधान का आश्वासन दिया गया है.
"कर्ज में बर्बाद हो गया हूं": दादरी में धारणी गांव के रहने वाले किसान भूपसिंह ने बताया कि "कई सालों पहले मशरूम की खेती के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से बैंक से लोन लेकर प्रोजेक्ट शुरू किया था. बैंक से लिए लोन का पूरा चुकता कर दिया है. बावजूद इसके सरकारी सब्सिडी की करीब 12 लाख रुपये की राशि तीन साल बाद भी नहीं मिली है. ऐसे में लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है और मैं बर्बाद हो गया हूं."
"न सब्सिडी मिली न NOC": भूप सिंह ने कहा कि "जमीन की एनओसी लेने के लिए अधिकारियों से पैसे मांगे. सीएम विंडों में भी शिकायत दी, अधिकारियों को मांग पत्र सौंपे. लेकिन न तो सब्सिडी मिली और न ही जमीन की NOC मिली. लगातार बढ़ रहे कर्ज के बोझ से उसके बेटे की भी मौत हो गई. मेरा टूटा-बिखरा परिवार है". किसान ने आरोप लगाते हुए कहा कि "मुझे धमकी दी जा रही है कि तुझे मार देंगे, गांव से उठा लेंगे. मैं पूरी तरह से परेशान हो गया हूं. मुझे तंग किया जा रहा है. अब मेरे सामने बस मरने का रास्ता बचा है. इसके जिम्मेदार संबंधित विभागों के अधिकारी होंगे."
जांच के लिए बनी कमेटी: वहीं, मामला संज्ञान में आते ही डीसी डॉ. मुनीष नागपाल ने कैमरा से दूरी बनाते हुए सिर्फ इतना बताया कि "किसान को सब्सिडी नहीं मिलने का मामला संज्ञान में आया है. किसान को समझाने का प्रयास किया जा रहा है. जांच के लिए कमेटी बनाई गई है. जांच के बाद तथ्यों के आधार पर ठोस कार्रवाई की जाएगी".
