सोनम वांगचुक के समर्थन में जोधपुर में धरना, रिहा करने की मांग

धरना देते सामाजिक कार्यकर्ता ( ETV Bharat Jodhpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 2, 2025 at 3:46 PM IST 3 Min Read

जोधपुर: गांधी जयंती के मौके पर लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में गुरुवार को जोधपुर कलेक्ट्रेट पर धरना देकर उन्हें रिहा करने की मांग की गई. 'फॉलफोन' ( फ्रेंड आफ लद्दाख फ्रेंड आफ नेचर ) संगठन की अगुवाई में धरने पर बैठे लोगों ने वांगचुक की गिरफ्तारी को गलत बताया और गिरफ्तार करके जोधपुर लाना भी सही नहीं बताया. समर्थकों का कहना था कि वे सरकार के वादे के अनुरूप ही अपने क्षेत्र के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ 'राष्ट्र विरोधी कानून' के तहत मामला दर्ज कर लिया गया. समर्थकों के अनुसार सरकार अब उनके एनजीओ के खिलाफ यह कहकर कार्रवाई कर रही है कि उनको विदेश से फंडिंग हो रही है. 'प्रकृति मानव केंद्रीय जल आंदोलन' के आरके मेघवाल धरने पर बैठे हैं. उन्होंने बताया कि लद्दाख में लोगों पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन वांगचुक जिन्हें विदेश से उनके इनोवेशन के लिए फंड मिलता था, उस पर टैक्स देते थे, तब सरकार को इसका पता नहीं चला. मेघवाल ने बताया कि इस धरने को एनएसयूआई, एसएफआई और संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन प्राप्त है. 'प्रकृति मानव केंद्रीय जल आंदोलन' के आरके मेघवाल (ETV Bharat Jodhpur)