सोनम वांगचुक के समर्थन में जोधपुर में धरना, रिहा करने की मांग
जोधपुर की जेल में बंद लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पिछले छह दिन में किसी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया गया है.
Published : October 2, 2025 at 3:46 PM IST
जोधपुर: गांधी जयंती के मौके पर लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में गुरुवार को जोधपुर कलेक्ट्रेट पर धरना देकर उन्हें रिहा करने की मांग की गई. 'फॉलफोन' ( फ्रेंड आफ लद्दाख फ्रेंड आफ नेचर ) संगठन की अगुवाई में धरने पर बैठे लोगों ने वांगचुक की गिरफ्तारी को गलत बताया और गिरफ्तार करके जोधपुर लाना भी सही नहीं बताया. समर्थकों का कहना था कि वे सरकार के वादे के अनुरूप ही अपने क्षेत्र के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ 'राष्ट्र विरोधी कानून' के तहत मामला दर्ज कर लिया गया. समर्थकों के अनुसार सरकार अब उनके एनजीओ के खिलाफ यह कहकर कार्रवाई कर रही है कि उनको विदेश से फंडिंग हो रही है.
'प्रकृति मानव केंद्रीय जल आंदोलन' के आरके मेघवाल धरने पर बैठे हैं. उन्होंने बताया कि लद्दाख में लोगों पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन वांगचुक जिन्हें विदेश से उनके इनोवेशन के लिए फंड मिलता था, उस पर टैक्स देते थे, तब सरकार को इसका पता नहीं चला. मेघवाल ने बताया कि इस धरने को एनएसयूआई, एसएफआई और संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन प्राप्त है.
मेघवाल ने मांग की कि गांधी जयंती के मौके पर उस व्यक्ति को रिहा किया जाए. समर्थकों ने बताया कि वांगचुक ने अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष किया, भूख हड़ताल की, लेकिन सरकार नहीं मानी. आंदोलन का नेतृत्व वे खुद नहीं कर रहे थे. वांगचुक ने हमेशा शांति की बात की थी. जब बीजेपी के कार्यालय पर हमला हुआ तो उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया था.
जोधपुर आ रही वांगचुक की पत्नी: वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अपने पति से मिलने के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाई है. पुलिस ने उनको कोई जानकारी नहीं दी है. माना जा रहा है कि वह जोधपुर आ सकती हैं, जिसको लेकर खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं. वांगचुक को पिछले छह दिन में किसी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया गया है.
27 सितंबर को लाया गया जोधपुर: लेह में हिंसा के बाद वहां वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था. हिंसा में चार लोगों की मौत भी हुई थी. गत 27 सितंबर को वांगचुक को देर रात जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया था. उन्हें यहां कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है. एक समर्थक भी यहां पहुंचा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. सीकर से माकपा सांसद अमराराम वांगचुक से मिलने पहुंचे, लेकिन जेल प्रशासन ने नियमों का हवाला देकर मिलने की अनुमति नहीं दी.