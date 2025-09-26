ETV Bharat / state

जैसलमेर : ओरण और गोचर बचाने को कलेक्ट्रेट पर उमड़े लोग, जानिए पूरा मामला

जिला कलेक्ट्रेट पर सभा में गुरु गोरखनाथ, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, जिला प्रमुख प्रताप सिंह, पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह समेत कई साधु-संत और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे. विधायक भाटी ने कहा कि 'मुझे राजनीति की परवाह नहीं है. 100 बीघा जमीन मेरे पास है. मेहनत कर खा लूंगा', लेकिन जिन्होंने जनता का वोट लेकर सत्ता पाई, वे आज पूरे क्षेत्र का सौदा कर बैठे हैं.

जैसलमेर: जिले में ओरण और गोचर भूमि संरक्षण को लेकर शनिवार को जनाक्रोश रैली निकाली गई. गड़ीसर तालाब से साधु-संतों के नेतृत्व में ग्रामीणों और शहरवासियों ने मौन जुलूस शुरू किया. जूलुस कलेक्ट्रेट पर सभा में तब्दील हो गया. साधु-संतों और जनप्रतिनिधियों ने ओरण बचाने की अपील की. प्रशासन ने सर्वे और प्रस्ताव का भरोसा दिया, लेकिन ओरण बचाओ समिति ने धरना जारी रखने की घोषणा की.

आरोप लगाया कि जयपुर-दिल्ली के एसी कमरों में बैठे लोग जमीनों को कागजों पर कंपनियों को अलॉट कर रहे हैं, जबकि इन पर कई पीढ़ियों से लोग निर्भर हैं. विकास के नाम पर विनाश क्यों किया जा रहा है? लोकतंत्र जनता का होता है, जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा चलता है. अगर हम अब भी चुप बैठे रहे तो आगामी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी. भाटी बोले, यह लड़ाई किसी एक गांव या व्यक्ति की नहीं है. यह पूरा जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान की धरोहर बचाने की लड़ाई है.

प्रतापपुरी ने जताई प्रतिबद्धता: विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि वे यहां भाषण देने नहीं, बल्कि संघर्ष में साथ खड़े होने आए हैं. वे बोले, 'मैं धरने के दूसरे दिन ही पहुंच गया था. जैसे 20 साल पहले छत्रैल गांव में गोहत्या प्रकरण पर मैंने आंदोलन किया था और सात लोगों को छुड़वाया था. उसी तरह आज भी आपके साथ हूं'. मुख्यमंत्री ने हमसे मुलाकात कर आश्वासन दिया है, लेकिन जब तक हक नहीं मिलेगा, लड़ाई जारी रहेगी. प्रतापपुरी चाहे 90 साल का हो जाए, लेकिन 20 साल की ऊर्जा के साथ संघर्ष करता रहेगा.

प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन: सभा के बाद चैतन्यराज सिंह, प्रतापपुरी, छोटूसिंह भाटी, गुरु गोरखनाथ और प्रताप सिंह ने कलेक्टर से भेंट की. ओरण बचाओ समिति की ओर से ज्ञापन सौंपा गया. पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह ने बताया कि प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि सभी ओरण, गोचर, नदी, तालाब और आगौर की जमीनों का सर्वे किया जाएगा. प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा, लेकिन समिति का कहना है कि केवल वादों से काम नहीं चलेगा, इसलिए गत दिनों से दिया जा रहा धरना कलेक्ट्रेट पर जारी रहेगा.