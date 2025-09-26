ETV Bharat / state

जैसलमेर : ओरण और गोचर बचाने को कलेक्ट्रेट पर उमड़े लोग, जानिए पूरा मामला

जैसलमेर कलेक्ट्रेट पर शुक्रवार को जनाक्रोश रैली निकाली गई. साधु-संतों की अगुवाई में ओरण व गोचर के संरक्षण की मांग की गई.

People in public anger rally to save Oran
ओरण बचाने के लिए जनाक्रोश रैली में लोग (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2025 at 8:36 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 9:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: जिले में ओरण और गोचर भूमि संरक्षण को लेकर शनिवार को जनाक्रोश रैली निकाली गई. गड़ीसर तालाब से साधु-संतों के नेतृत्व में ग्रामीणों और शहरवासियों ने मौन जुलूस शुरू किया. जूलुस कलेक्ट्रेट पर सभा में तब्दील हो गया. साधु-संतों और जनप्रतिनिधियों ने ओरण बचाने की अपील की. प्रशासन ने सर्वे और प्रस्ताव का भरोसा दिया, लेकिन ओरण बचाओ समिति ने धरना जारी रखने की घोषणा की.

जिला कलेक्ट्रेट पर सभा में गुरु गोरखनाथ, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, जिला प्रमुख प्रताप सिंह, पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह समेत कई साधु-संत और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे. विधायक भाटी ने कहा कि 'मुझे राजनीति की परवाह नहीं है. 100 बीघा जमीन मेरे पास है. मेहनत कर खा लूंगा', लेकिन जिन्होंने जनता का वोट लेकर सत्ता पाई, वे आज पूरे क्षेत्र का सौदा कर बैठे हैं.

ओरण बचाने के लिए बोले... (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें: जैसलमेर में ओरण और गोचर भूमि बचाने को पांच किमी पैदल मार्च, जानिए मांग...

आरोप लगाया कि जयपुर-दिल्ली के एसी कमरों में बैठे लोग जमीनों को कागजों पर कंपनियों को अलॉट कर रहे हैं, जबकि इन पर कई पीढ़ियों से लोग निर्भर हैं. विकास के नाम पर विनाश क्यों किया जा रहा है? लोकतंत्र जनता का होता है, जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा चलता है. अगर हम अब भी चुप बैठे रहे तो आगामी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी. भाटी बोले, यह लड़ाई किसी एक गांव या व्यक्ति की नहीं है. यह पूरा जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान की धरोहर बचाने की लड़ाई है.

Saints and sages leading the procession
जुलूस की अगुवाई करते साधु-संत (ETV Bharat Jaisalmer)

प्रतापपुरी ने जताई प्रतिबद्धता: विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि वे यहां भाषण देने नहीं, बल्कि संघर्ष में साथ खड़े होने आए हैं. वे बोले, 'मैं धरने के दूसरे दिन ही पहुंच गया था. जैसे 20 साल पहले छत्रैल गांव में गोहत्या प्रकरण पर मैंने आंदोलन किया था और सात लोगों को छुड़वाया था. उसी तरह आज भी आपके साथ हूं'. मुख्यमंत्री ने हमसे मुलाकात कर आश्वासन दिया है, लेकिन जब तक हक नहीं मिलेगा, लड़ाई जारी रहेगी. प्रतापपुरी चाहे 90 साल का हो जाए, लेकिन 20 साल की ऊर्जा के साथ संघर्ष करता रहेगा.

Meeting in front of the Collectorate
कलेक्ट्रेट के आगे सभा (ETV Bharat Jaisalmer)

प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन: सभा के बाद चैतन्यराज सिंह, प्रतापपुरी, छोटूसिंह भाटी, गुरु गोरखनाथ और प्रताप सिंह ने कलेक्टर से भेंट की. ओरण बचाओ समिति की ओर से ज्ञापन सौंपा गया. पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह ने बताया कि प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि सभी ओरण, गोचर, नदी, तालाब और आगौर की जमीनों का सर्वे किया जाएगा. प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा, लेकिन समिति का कहना है कि केवल वादों से काम नहीं चलेगा, इसलिए गत दिनों से दिया जा रहा धरना कलेक्ट्रेट पर जारी रहेगा.

Last Updated : September 26, 2025 at 9:14 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DEMAND TO SAVE FOREST AND PASTUREजैसलमेर में जनाक्रोश रैलीSHIV MLA RAVINDRA SINGH BHATIPOKARAN MLA MAHANT PRATAPPURIDEMONSTRATION TO SAVE ORAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले MIG-21 फाइटर जेट की आज विदाई, एयर फोर्स के लिए भावुक क्षण

देश की दो ट्यूरिस्ट सिटी उदयपुर व चंडीगढ़ रेल से जुड़ी, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

26 सितंबर 2025 का पंचांग: सर्वार्थ सिद्धि योग में करें मां स्कंदमाता की पूजा, संतान सुख की होगी प्राप्ति

19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.