ETV Bharat / state

आर्मी में नौकरी का सपना पड़ गया महंगा, लग गया चूना - JOB FRAUD DHARAMSHALA

नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी ( कॉन्सेप्ट इमेज )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : June 11, 2025 at 9:53 AM IST | Updated : June 11, 2025 at 11:46 AM IST 3 Min Read

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है. युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर ठग उन्हें अपना निशाना भी बना रहे हैं. सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है. ऐसा ही मामला पुलिस थाना धर्मशाला में आया है. पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि धर्मशाला के समीप खनियारा गांव में किराये के मकान में रह रहा पालमपुर निवासी रमेश डोगरा खुद को आर्मी अधिकारी बताता था. आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ लोगों से ठगी को अंजाम दिया था. आरोपी ने लोगों से पहले 11 हजार रुपए लिए और नौकरी लगने के बाद 51 हजार रुपए और देने की बात कही थी. पीड़ित ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने आर्मी कैंटीन में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से 11-11 हजार रुपये ले लिए, लेकिन लोगों को आरोपी की हरकतों पर शक हुआ. इसके बाद पुलिस को शिकायत देने का फैसला किया. आरोपी के पास मिले फर्जी ज्वाइनिंग लेटर ठगी का शिकार हुए जयसिंहपुर निवासी युवक ने बताया कि उसके पिता ने आरोपी के झांसे में आकर उसे 11 हजार रुपए दे दिए, लेकिन नौकरी नहीं लगी. इसके बाद हमने रकम वापस मांगी, तो आरोपी भागने लगा इसके बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया और मामला दर्ज करवाया. वहीं, पुलिस ने आरोपी से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं. पुलिस अब आरोपी के क्राइम रिकॉर्ड और किसी गिरोह से संबंधों की भी जांच कर रही है. जांच में पता चला है कि आरोपी पर ऊना, मंडी मं 3 मामले पहले से ही दर्ज है. पुलिस अब आरोपी के मोबाइल और दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच करवाएगी. पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है. क्या आरोपी ने इससे पहले भी लोगों को ठगी का निशाना बनाया है ये जांच के बाद साफ हो पाएगा. वहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला कांगड़ा हितेश लखनपाल ने बताया कि 'पुलिस ने सोमवार देर रात मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. व्यक्ति पर आरोप हैं कि करीब छह से सात लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया था और उनसे पैसे लिए थे. आरोपी के खिलाफ पुलिस ने बीएनएस की धारा 318 और 319 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की है. लोगों को इस तरह के ठगों से बचना चाहिए और इनके झांसे में नहीं आना चाहिए.' ये भी पढ़ें: ये कैसे पर्यटक, खुद ही मौत को दे रहे बुलावा, जोखिम में डाल रहे जान

Last Updated : June 11, 2025 at 11:46 AM IST