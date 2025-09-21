ETV Bharat / state

धर्मशाला गोलीकांड: 32 घंटे में पंजाब से पांचों आरोपी गिरफ्तार, मुख्य शूटर भी चढ़ा पुलिस के हत्थे

धर्मशाला: धर्मशाला की शांत वादियों में 19 और 20 सितंबर की मध्य रात्रि गोलीबारी मामले में कांगड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया है. कोतवाली बाजार के नजदीक स्थानीय युवकों और बाहरी व्यक्तियों के बीच हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया था. इसी दौरान आरोपियों ने एक युवक पर गोली चला दी. गनीमत रही कि गोली युवक को बस छूकर निकल गई और उसकी जान बच गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे.

धौलाधार की शांत वादियों में गोलियों की गूंज से दहशत

इस गंभीर घटना से शहर के लोगों में दहशत फैल गई थी. वहीं, मौके पर आरोपियों की पहचान या कोई ठोस सुराग मौजूद नहीं होने से पुलिस के लिए भी यह ब्लाइंड केस बनकर रह गया था. बावजूद इसके, कांगड़ा पुलिस ने मामले को चुनौती की तरह लिया और फौरन विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.