ETV Bharat / state

धर्मशाला गोलीकांड: 32 घंटे में पंजाब से पांचों आरोपी गिरफ्तार, मुख्य शूटर भी चढ़ा पुलिस के हत्थे

कांगड़ा जिले में धौलाधार की शांत वादियों में गोली चलाकर दहशत फैलाने वाले पांचों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है.

Dharamshala Firing Accused Arrested
धर्मशाला गोलीकांड में पांचों आरोपी पंजाब से गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 7:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: धर्मशाला की शांत वादियों में 19 और 20 सितंबर की मध्य रात्रि गोलीबारी मामले में कांगड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया है. कोतवाली बाजार के नजदीक स्थानीय युवकों और बाहरी व्यक्तियों के बीच हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया था. इसी दौरान आरोपियों ने एक युवक पर गोली चला दी. गनीमत रही कि गोली युवक को बस छूकर निकल गई और उसकी जान बच गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे.

धौलाधार की शांत वादियों में गोलियों की गूंज से दहशत

इस गंभीर घटना से शहर के लोगों में दहशत फैल गई थी. वहीं, मौके पर आरोपियों की पहचान या कोई ठोस सुराग मौजूद नहीं होने से पुलिस के लिए भी यह ब्लाइंड केस बनकर रह गया था. बावजूद इसके, कांगड़ा पुलिस ने मामले को चुनौती की तरह लिया और फौरन विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.

32 घंटे में अमृतसर से गिरफ्तारी

विशेष टीम ने तकनीकी मदद, गुप्त सूचना तंत्र और सघन दबिश के जरिए आरोपियों का पीछा किया. पड़ोसी राज्य पंजाब में लगातार छापेमारी की गई और आखिरकार महज 32 घंटे के भीतर घटना में शामिल सभी पांचों आरोपियों को अमृतसर से दबोच लिया गया. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा उदाहरण बताया है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

  1. जसप्रीत सिंह (30 वर्ष), निवासी राजगढ़ नंगल, जिला गुरदासपुर– मुख्य आरोपी, जिसने गोली चलाई थी.
  2. रणजीत सिंह (28 वर्ष), निवासी कोटला बाजा सिंह, जिला गुरदासपुर.
  3. अर्शप्रीत सिंह (31 वर्ष), निवासी राजगढ़ नंगल, जिला गुरदासपुर.
  4. जितेंद्र सिंह (24 वर्ष), निवासी नवरूप नगर, बटाला, जिला गुरदासपुर.
  5. नीरज (26 वर्ष), निवासी कड़ी हट्टी रोड, खजूरी गेट, बटाला, जिला गुरदासपुर.
  6. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात के समय प्रयोग की गई गाड़ी भी जब्त की है.

आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कांगड़ा पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने कहा कि, "कांगड़ा पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है. अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर कड़ी कार्रवाई होगी. पुलिस थाना धर्मशाला में शनिवार को अभियोग संख्या 153/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 191(2), 191(3), 190, 352, 115(2), 351(3), 109 और आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है."

क्यों खास है यह कार्रवाई?

  1. घटना को ब्लाइंड केस माना जा रहा था– मौके पर कोई सुराग नहीं.
  2. महज 32 घंटे में सभी आरोपी गिरफ्तार.
  3. सघन छापेमारी के बाद पंजाब के अमृतसर से हुई गिरफ्तारी.

ये भी पढ़ें: पंजाब से हिमाचल आए पर्यटकों ने पहले स्थानीय युवक को पीटा फिर चला दी गोली, मौके से हुए फरार

ये भी पढ़ें: दूसरे राज्यों से हिमाचल में OBC परिवार में शादी करने वाली महिलाओं को ओबीसी का लाभ मिलता है या नहीं?

For All Latest Updates

TAGGED:

DHARAMSHALA FIRING INCIDENTDHARAMSHALA FIRING INCIDENT ACCUSEDDHARAMSHALA FIRING ACCUSED ARRESTEDधर्मशाला गोलीकांडDHARAMSHALA FIRING INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नवरात्रि में ऐसे करें कलश स्थापना, पूर्ण होगी मनोकामना!

नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये काम, जानें व्रत में क्यों नहीं खाते प्याज-लहसुन ?

मौसम की मार से बीमार हुआ हिमाचल का सेब, सस्ता होगा इस बार एप्पल, रेट में क्यों आई गिरावट

विश्व के फार्मा सेक्टर का सिरमौर बनेगा हिमाचल, जानिए, बल्क ड्रग पार्क बन जाने पर कैसे खत्म होगा चीन का दबदबा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.