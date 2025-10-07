ETV Bharat / state

खुदकुशी करने जा रहा था धर्मशाला कॉलेज के बी.टेक का छात्र, तभी फरिश्ता बनकर पहुंची पुलिस और...

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला पालमपुर रोड पर कैंची मोड़ (सेल्फी प्वाइंट) के समीप एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बी.टेक (इंजीनियरिंग) के छात्र ने अचानक खाई में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुटी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर छात्र ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया था.

धर्मशाला के कैंची मोड़ पर बी.टेक छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश

पुलिस थाना धर्मशाला के के अनुसार, सोमवार (6 अक्टूबर) दोपहर एक 21 वर्षीय युवक ने धर्मशाला–पालमपुर रोड पर स्थित कैंची मोड़ (सेल्फी प्वाइंट) खुदकुशी करने जा रहा था. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया. काफी देर तक कड़ी मशक्कत के बाद युवक को गहरी खाई से बाहर निकाला गया. पुलिस के अनुसार युवक गंभीर रूप से घायल है. रेस्क्यू के बाद उसे फौरन जोनल अस्पताल धर्मशाला में उपचार के लिए भर्ती कराया गया.