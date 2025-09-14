ETV Bharat / state

सात दिन से आमरण अनशन पर बैठे विधायक की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों ने लगाया ग्लूकोज

एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ विधायक चंद्रशेखर धरने पर बैठे हैं. इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई है.

विधायक की बिगड़ी तबीयत
विधायक की बिगड़ी तबीयत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 2:27 PM IST

मंडी: पिछले सात दिनों से आमरण अनशन पर बैठे धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर की तबीयत बिगड़ने लग गई है. स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ टीम ने शनिवार को उनके स्वास्थ्य की जांच की थी. डॉक्टरों ने विधायक को अस्पताल चलने का आग्रह किया, लेकिन विधायक ने अनशन वाले स्थान से हटने को इनकार किया. चिकित्सकों के बार-बार आग्रह के बाद उन्होंने वहीं पर ही ग्लूकोज का ड्रिप लगवाया.

सीएमओ मंडी डॉ. दीपाली शर्मा विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ मौके पर मौजूद थीं. उन्होंने विधायक का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि उनके शरीर में शूगर, ग्लूकोज, सोडियम और कीटोन की मात्रा काफी कम हो गई है. यदि अनशन इसी तरह से जारी रहा तो फिर इससे शरीर के बाकी अंगों पर भी दुषप्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा. उन्होंने विधायक को सलाह दी है कि वो अस्पताल में दाखिल होकर अपना उपचार करवाएं ऐसा न होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है. मौके पर विशेषज्ञों की टीम के अलावा एम्बुलेंस और अन्य मेडिकल सुविधाएं तैनात रखी गई हैं, ताकि किसी भी विकट स्थिति में इन इमरजेंसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सके. उन्हें शनिवार शाम से रविवार दोपहर तक 3 बोतल ग्लूकोज चढ़ चुका है.

सात दिनों से आमरण अनशन पर विधायक

बता दें कि धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर पिछले सात दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं. उनकी मांग है कि मंडी से जालंधर नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से बदला जाए, क्योंकि इनकी लापरवाहियों से धर्मपुर में हाईवे समय पर नहीं बन पा रहा है और उल्टा लोगों का भारी नुकसान हो रहा है. हालांकि उनसे मिलने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड़ ट्रांस्पोर्ट एंड हाईवे के क्षेत्रीय अधिकारी यहां आए थे और अनशन को समाप्त करने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने अपनी मांग पूरी होने तक किसी भी आग्रह को स्वीकार न करने की बात कही. अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया है. वहीं, प्रदेश के सीएम और अन्य मंत्री दूरभाष के माध्यम से विधायक के संपर्क में तो हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अभी तक इनसे मिलने के लिए कोई नहीं आया है. रविवार को भोरंज और सुजनापुर के विधायक उनसे मिलने पहुंचे हैं.

मंडी दौरे पर अजय टमटा

आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा मंडी जिला के दौरे पर हैं, जिस मंत्रालय के अधिकारी के खिलाफ विधायक आमरण अनशन पर बैठे हैं, उसके राज्य मंत्री अजय टमटा आज मंडी जिला के दौरे पर आ हैं. वो यहां बरसात के कारण फोरलेन और हाईवे को हुए नुकसान का जायजा लेंगे, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि क्या वो आमरण अनशन पर बैठे विधायक से मिलने भी जाएंगे या नहीं.

कौन हैं चंद्रशेखर ठाकुर

चंद्रशेखर ठाकुर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक. 2022 में विधानसभा चुनाव जीत हासिल कर विधायक बने थे. 2017 में उन्हें बीजेपी के महेंद्र सिंह ठाकुर से हार मिली थी. वर्तमान में मंडी से कांग्रेस के एकमात्र विधायक हैं. छात्र जीवन से ही चंद्रशेखर राजनीति से जुड़ गए थे. इससे पहले चंद्रशेखर HPU में EC के सदस्य भी रहे हैं.

ये भी पढ़ें: हाईवे है या धान का खेत! NH पर जमा कीचड़-मलबे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जोखिम उठाकर सफर करने को मजबूर

TAGGED:

CHANDRASHEKHAR THAKUR PROTESTPROTEST AGAINST NHAICHANDRASHEKHAR PROTEST AGAINST NHAICHANDRASHEKHAR HEALTH DETERIORATEDMLA CHANDRASHEKHAR HUNGER STRIKE

