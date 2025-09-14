ETV Bharat / state

सात दिन से आमरण अनशन पर बैठे विधायक की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों ने लगाया ग्लूकोज

मंडी: पिछले सात दिनों से आमरण अनशन पर बैठे धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर की तबीयत बिगड़ने लग गई है. स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ टीम ने शनिवार को उनके स्वास्थ्य की जांच की थी. डॉक्टरों ने विधायक को अस्पताल चलने का आग्रह किया, लेकिन विधायक ने अनशन वाले स्थान से हटने को इनकार किया. चिकित्सकों के बार-बार आग्रह के बाद उन्होंने वहीं पर ही ग्लूकोज का ड्रिप लगवाया.

सीएमओ मंडी डॉ. दीपाली शर्मा विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ मौके पर मौजूद थीं. उन्होंने विधायक का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि उनके शरीर में शूगर, ग्लूकोज, सोडियम और कीटोन की मात्रा काफी कम हो गई है. यदि अनशन इसी तरह से जारी रहा तो फिर इससे शरीर के बाकी अंगों पर भी दुषप्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा. उन्होंने विधायक को सलाह दी है कि वो अस्पताल में दाखिल होकर अपना उपचार करवाएं ऐसा न होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है. मौके पर विशेषज्ञों की टीम के अलावा एम्बुलेंस और अन्य मेडिकल सुविधाएं तैनात रखी गई हैं, ताकि किसी भी विकट स्थिति में इन इमरजेंसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सके. उन्हें शनिवार शाम से रविवार दोपहर तक 3 बोतल ग्लूकोज चढ़ चुका है.

सात दिनों से आमरण अनशन पर विधायक

बता दें कि धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर पिछले सात दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं. उनकी मांग है कि मंडी से जालंधर नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से बदला जाए, क्योंकि इनकी लापरवाहियों से धर्मपुर में हाईवे समय पर नहीं बन पा रहा है और उल्टा लोगों का भारी नुकसान हो रहा है. हालांकि उनसे मिलने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड़ ट्रांस्पोर्ट एंड हाईवे के क्षेत्रीय अधिकारी यहां आए थे और अनशन को समाप्त करने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने अपनी मांग पूरी होने तक किसी भी आग्रह को स्वीकार न करने की बात कही. अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया है. वहीं, प्रदेश के सीएम और अन्य मंत्री दूरभाष के माध्यम से विधायक के संपर्क में तो हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अभी तक इनसे मिलने के लिए कोई नहीं आया है. रविवार को भोरंज और सुजनापुर के विधायक उनसे मिलने पहुंचे हैं.

मंडी दौरे पर अजय टमटा