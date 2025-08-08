देहरादून: उत्तरकाशी धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है. धराली आपदा को देखते हुए खुद सीएम धामी उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं. उनके आला अधिकारियों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मोर्चा संभाल रखा है. सीएम धामी रोजाना आपदा पीडितों से मिल रहे हैं. साथ ही वे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं. उत्तरकाशी धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार के साथ सेना ने भी पूरी ताकत झोंकी है.

मुख्य सचिव आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आरके सुधांशु, गृह सचिव शैलेश बगोली राज्य आपदा परिचालन केंद्र से राहत बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन, आनंद स्वरूप, राजकुमार नेगी भी यहां तैनात हैं. ये सभी अधिकारी हर एक छोटी बड़ी चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सचिन कुर्वे सहस्त्रधारा हैलीपैड से हेली ऑपरेशन और एयरफोर्स के बीच ब्रिज का काम कर रहे हैं. गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे, आईजी राजीव स्वरूप उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में हैं.

धराली धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के दो चिनूक, दो एमआई-17 लगे हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से यूकाडा के 8 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है. वहीं, अगर जमीनी राहत बचाव कार्यों की बात करें तो इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन के 25 लोग , राजपूताना राइफल्स के 150 जवान, सेना की घातक टीम के 12 जवान, आर्मी की स्पेशल फोर्स के 10 लोग, , बीएजी रुड़की आर्मी के 30 जवान, आईटीबीपी के 250 जवान , एनडीआरएफ के 113 जवान, केनाईन डॉग,एसडीआरएफ 33 जवान, मेडिकल और डॉक्टरों की 5 लोग, अग्निशमन विभाग के 10 लोग, पुलिस वायरलैस के 15, प्रशासन, पुलिस के 25 लोग, खाद्य विभाग के 10(5 कैटरिंग टीम), यूपीसीएल के पांच लोग, सिंचाई विभाग के 2 लोग, दूरसंचार के पांच कर्मचारी, राजस्व विभाग के पांच कर्मचारी, पीडब्लूडी के 25, बीआरओ के 20 कर्मचारी लगे हैं. कुल 815 लोग इस समय धराली आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन में घटनास्थल पर काम में लगे हैं.

वहीं, राहत बचाव के लिए लाने और ले जाने वाले दलों की बात करें तो इसमें आर्मी मेडिलक के 50, टोकला टीसीपी के 50, स्पेशल फोर्स आगरा के 115, अग्निशमन विभाग के 32, आईटीबीपी के 32 लोग लगे हैं. ऐसे में इनकी कुल संख्या 279 है.

मेडिकल टीमों के विवरण की बात करें तो धराली में एक मेडिकल टीम, एक डॉक्टर, एक एंबुलेंस, एक फार्मसिस्ट मौजूद है. हर्षिल में 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक एसएमओ मेडिसिन के साथ मौजूद है. मातली में 2 आईटीबीपी के डॉक्टर, 4 हेल्थ विभाग के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं. डीएच उत्तरकाशी में 8 स्पेशलिस्ट हैंय यहां 294 बेड्स के अस्पताल की व्यवस्था की गई है.

वहीं, अगर मशीनों की बात करें तो इस ऑपरेशन में पांच जेसीबी, तीन एस्कवेटर, 2 डोजर, 1 जनरेटर लगाया गया है. वहीं, रेस्क्यू किये गये लोगों का विवरण नीचे दिया गया है

गंगोत्री से हर्षिल लाये गये 274 यात्री गंगोत्री से नेलांग लाये गये 19 यात्री हर्षिल से मातली 260 यात्री लाये गये हैं. हर्षिल से 112 यात्रियों को जौलीग्रांट लाया गया है. हर्षिल से अबतक कुल 382 लोगों को रेस्क्यू किया गया है.

अभी तक 2500 खाने के पैकेट हर्षिल भेजे गये हैं. आईसीपी धराली में शुरू हो गई है. एनडीआरएफ को भी यहां शुरू किया जा रहा है. 125 केवीए जेन लेट चिन्यालीसौड़से भेजा गया है.

