देहरादून: उत्तरकाशी धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है. धराली आपदा को देखते हुए खुद सीएम धामी उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं. उनके आला अधिकारियों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मोर्चा संभाल रखा है. सीएम धामी रोजाना आपदा पीडितों से मिल रहे हैं. साथ ही वे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं. उत्तरकाशी धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार के साथ सेना ने भी पूरी ताकत झोंकी है.
मुख्य सचिव आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आरके सुधांशु, गृह सचिव शैलेश बगोली राज्य आपदा परिचालन केंद्र से राहत बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन, आनंद स्वरूप, राजकुमार नेगी भी यहां तैनात हैं. ये सभी अधिकारी हर एक छोटी बड़ी चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सचिन कुर्वे सहस्त्रधारा हैलीपैड से हेली ऑपरेशन और एयरफोर्स के बीच ब्रिज का काम कर रहे हैं. गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे, आईजी राजीव स्वरूप उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में हैं.
धराली और हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर पीड़ितों का हालचाल जाना। इस दौरान भीषण आपदा का डट कर सामना करने वाली स्थानीय माताओं-बहनों से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना। आपदा की इस घड़ी में पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। pic.twitter.com/d9OsqH53c6— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 8, 2025
धराली धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के दो चिनूक, दो एमआई-17 लगे हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से यूकाडा के 8 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है. वहीं, अगर जमीनी राहत बचाव कार्यों की बात करें तो इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन के 25 लोग , राजपूताना राइफल्स के 150 जवान, सेना की घातक टीम के 12 जवान, आर्मी की स्पेशल फोर्स के 10 लोग, , बीएजी रुड़की आर्मी के 30 जवान, आईटीबीपी के 250 जवान , एनडीआरएफ के 113 जवान, केनाईन डॉग,एसडीआरएफ 33 जवान, मेडिकल और डॉक्टरों की 5 लोग, अग्निशमन विभाग के 10 लोग, पुलिस वायरलैस के 15, प्रशासन, पुलिस के 25 लोग, खाद्य विभाग के 10(5 कैटरिंग टीम), यूपीसीएल के पांच लोग, सिंचाई विभाग के 2 लोग, दूरसंचार के पांच कर्मचारी, राजस्व विभाग के पांच कर्मचारी, पीडब्लूडी के 25, बीआरओ के 20 कर्मचारी लगे हैं. कुल 815 लोग इस समय धराली आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन में घटनास्थल पर काम में लगे हैं.
हर्षिल, धराली रेस्क्यू कार्यों का स्थलीय निरीक्षण/जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे डीजीपी उत्तराखण्ड— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) August 8, 2025
विगत 5 अगस्त को खीरगंगा नदी का अचानक जलस्तर बढने से हर्षिल, धराली क्षेत्र में हुयी त्रासदी के बाद से ही आपदा स्थल पर रेस्क्यू टीमें राहत कार्यों में जुटे हैं। pic.twitter.com/vGZ57i4yeK
वहीं, राहत बचाव के लिए लाने और ले जाने वाले दलों की बात करें तो इसमें आर्मी मेडिलक के 50, टोकला टीसीपी के 50, स्पेशल फोर्स आगरा के 115, अग्निशमन विभाग के 32, आईटीबीपी के 32 लोग लगे हैं. ऐसे में इनकी कुल संख्या 279 है.
हर्षिल, धराली अपडेट।— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) August 7, 2025
पुलिस,सेना,ITBP,NDRF,SDRF, फायर, राजस्व की रेस्क्यू टीमों द्वारा हर्षिल, धराली आपदा के दौरान फंसे 372 लोगों हर्षिल से एयर लिफ्ट किया गया है। 112 लोगों को हर्षिल से जॉलीग्रांट एयर पोर्ट जबकि 260 को हर्षिल से आईटीबीपी मातली पहुँचाया गया है। pic.twitter.com/F9UQOnXcBS
मेडिकल टीमों के विवरण की बात करें तो धराली में एक मेडिकल टीम, एक डॉक्टर, एक एंबुलेंस, एक फार्मसिस्ट मौजूद है. हर्षिल में 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक एसएमओ मेडिसिन के साथ मौजूद है. मातली में 2 आईटीबीपी के डॉक्टर, 4 हेल्थ विभाग के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं. डीएच उत्तरकाशी में 8 स्पेशलिस्ट हैंय यहां 294 बेड्स के अस्पताल की व्यवस्था की गई है.
हर्षिल, धराली अपडेट।— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) August 7, 2025
अपराह्न 3 बजे तक 205 लोगों को रेस्क्यू कर आईटीबीपी मातली सकुशल शिफ्ट किया जा चुका है।#RoadUpdate #Dharali pic.twitter.com/uMw1IqavVl
वहीं, अगर मशीनों की बात करें तो इस ऑपरेशन में पांच जेसीबी, तीन एस्कवेटर, 2 डोजर, 1 जनरेटर लगाया गया है. वहीं, रेस्क्यू किये गये लोगों का विवरण नीचे दिया गया है
- गंगोत्री से हर्षिल लाये गये 274 यात्री
- गंगोत्री से नेलांग लाये गये 19 यात्री
- हर्षिल से मातली 260 यात्री लाये गये हैं.
- हर्षिल से 112 यात्रियों को जौलीग्रांट लाया गया है.
- हर्षिल से अबतक कुल 382 लोगों को रेस्क्यू किया गया है.
अभी तक 2500 खाने के पैकेट हर्षिल भेजे गये हैं. आईसीपी धराली में शुरू हो गई है. एनडीआरएफ को भी यहां शुरू किया जा रहा है. 125 केवीए जेन लेट चिन्यालीसौड़से भेजा गया है.
पढ़ें---
- इसरो ने जारी की धराली की दो तस्वीरें, देखिए आपदा ने कैसे बदला इलाके का भूगोल
- मैं धराली जाना चाहता हूं, वहां मेरे अपने तड़प रहे हैं, ये कहकर रस्सी से पहाड़ उतरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
- धराली आपदा: राहत और बचाव दलों के सामने लैंडस्लाइड बना बाधा, जगह-जगह गंगोत्री एनएच हुआ क्षतिग्रस्त
- धराली हादसे की असल वजह का खुलासा, ग्लेशियर डिपोजिट टूटने से मची तबाही, देखें सेटेलाइट इमेज
- उत्तरकाशी धराली आपदा के पीछे इन झीलों का हाथ! साइंटिस्ट ने साझा की अहम जानकारियां
- केदारनाथ आपदा से मिलता जुलता धराली हादसे का पैटर्न, IIT रुड़की के साइंटिस्ट का दावा
- उत्तराखंड के ये शहर और कस्बे भी हैं नदियों के किनारे, इन्हें भी है फ्लैश फ्लड का खतरा
- उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही, खीरगंगा में भीषण बाढ़ से 4 लोगों की मौत, कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका