पीएम नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर कब, कैसे बजाएं ताली, कहां लगाएं नारे, BJP की स्पेशल ट्रेनिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर ( BJP X account )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 17, 2025 at 1:01 PM IST | Updated : September 17, 2025 at 1:08 PM IST 3 Min Read

धार : अपने 75 वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. धार में होने वाली सभा को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखा जा रहा है. सभा के दौरान पीएम मोदी के स्वागत में कब लगाना है मोदी-मोदी का नारा, कितनी आवाज में लगाना है. ताली कैसे बजानी है, कितनी देर तक बजानी है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई. पार्टी के प्रदेश प्रभारी महेन्द्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी. इस स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में बाकायदा बताया गया कि उद्घोषक के किस संदेश के बाद ताली के लिए हाथ उठाना है और कब से ताली बजाना शुरू करना है. प्रदेश प्रभारी महेन्द्र सिंह ने कार्यकर्ताओँ को नारे लगाने की भी रिहर्सल कराई. ताली की आवाज कितनी तेज और कितनी देर तक हो बता दें कि वैसे तो पीएम मोदी का हर दौरा मध्य प्रदेश मे बीजेपी के पूरे संगठन और सरकार के लिए खास होता है लेकिन जब मौका सालगिरह का हो तो बात खास हो जाती है. अपने जन्मदिन पर मध्यप्रदेश के धार जिले में पहुंचने वाले पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां किस स्तर पर बीजेपी में की गईं, धार में हुई बैठक इसका उदाहरण है. बैठक को प्रदेश प्रभारी महेन्द्र सिंह ने संबोधित किया. संबोधन के साथ ये भी बताया "पीएम मोदी की मौजूदगी में किस तरह से एक साथ ताली बजाकर स्वागत करना है. ताली की आवाज कितनी तेज होनी चाहिए और कितनी देर तक ताली बजनी चाहिए." धार में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने दी नारेबाजी की ट्रेनिंग (ETV BHARAT)

