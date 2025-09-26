धार के मंदिरों का सोना चोर गुजरात का अर्धनारीश्वर, चोरी के गहन पहन बनता था स्वयंभू भगवान
धार की पीथमपुर पुलिस ने मंदिरों को निशाना बनाने वाले चोर को किया गिरफ्तार, मंदिर के चोरी किए गहन पहनकर बनता था अर्धनारीश्वर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 3:15 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 3:33 PM IST
धार: पीथमपुर में मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है, जो खुद को स्वयंभू भगवान कहता था. धार से गुजरात की सीमा तक के इलाकों में अलग-अलग मंदिर को यह चोर निशाना बनाता था. पुलिस का कहना है कि चोर अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लोगों को ठगने का काम करता था. पीथमपुर में पुलिस ने चोर को पकड़ कर कई सोने के गहने और मुकुट जब्त किए हैं. लगातार पूछताछ की जा रही है. इस दौरान एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि यह शख्स अंधविश्वास फैलाने का भी काम करता था.
पीथमपुर मंदिर में चोरी, पुलिस ने खंगाले 150 CCTV
15 सितंबर को पीथमपुर में इंडोरामा सेक्टर-1 में मौजूद बालाजी मंदिर में चोरी की वारदात हुई थी. लगातार आ रही चोरी की शिकायतों के बाद पुलिस पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. धार पुलिस ने मंदिर के आस-पास के लगे करीब 150 सीसीटीवी खंगाले, पुलिस ने एक संदिग्ध को पहचाना और ट्रेस करने के बाद गिरफ्तार किया. एसपी मयंक अवस्थी ने बताया कि आरोपी गुजरात का निवासी है, जिसका नाम खेमराज चौहान है. जब पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए गई तो वह एक मंदिर में अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके बैठा था.
चोरी किए गहने पहनकर बनता था अर्धनारीश्वर
एसपी ने बताया कि चोर मंदिर से भगवान के गहने चोरी करता था. खेमराज चोरी किए हुए गहने खुद पहन लेता था और अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके खुद को भगवान बताता था, फिर गुजरात के एक प्रसिद्ध मंदिर व पावागढ़ माता मंदिर में लोगों को ठगता था. आरोपी खेमराज ने मालवा क्षेत्र में करीब 8 मंदिरों में चोरी की थी. जहां उसने सोने-चांदी के कई आभूषणों पर हाथ साफ किया था.
पीथमपुर पुलिस ने जब्त किए गहने और नकद
पुलिस ने गिरफ्तार किए गए खेमराज के पास से करीब ढाई किलो चांदी के जेवरात, 23 किलो पीतल, एक देसी कट्टा, तीन कारतूस, एक कार और 8 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं."
अर्धनारीश्वर चोर से पीथमपुर पुलिस की पूछताछ
पीथमपुर पुलिस आरोपी खेमराज से सख्ती से पूछताछ कर रही है. साथ ही आरोपी ने जिन व्यापारियों को गहने बेचे हैं, उनसे भी पूछताछ कर रही है. इसके अलावा पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है, कि खेमराज ने सिर्फ मंदिरों को निशाना बनाया या कहीं और भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.