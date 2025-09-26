ETV Bharat / state

धार के मंदिरों का सोना चोर गुजरात का अर्धनारीश्वर, चोरी के गहन पहन बनता था स्वयंभू भगवान

Published : September 26, 2025 at 3:15 PM IST | Updated : September 26, 2025 at 3:33 PM IST

धार: पीथमपुर में मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है, जो खुद को स्वयंभू भगवान कहता था. धार से गुजरात की सीमा तक के इलाकों में अलग-अलग मंदिर को यह चोर निशाना बनाता था. पुलिस का कहना है कि चोर अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लोगों को ठगने का काम करता था. पीथमपुर में पुलिस ने चोर को पकड़ कर कई सोने के गहने और मुकुट जब्त किए हैं. लगातार पूछताछ की जा रही है. इस दौरान एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि यह शख्स अंधविश्वास फैलाने का भी काम करता था. पीथमपुर मंदिर में चोरी, पुलिस ने खंगाले 150 CCTV 15 सितंबर को पीथमपुर में इंडोरामा सेक्टर-1 में मौजूद बालाजी मंदिर में चोरी की वारदात हुई थी. लगातार आ रही चोरी की शिकायतों के बाद पुलिस पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. धार पुलिस ने मंदिर के आस-पास के लगे करीब 150 सीसीटीवी खंगाले, पुलिस ने एक संदिग्ध को पहचाना और ट्रेस करने के बाद गिरफ्तार किया. एसपी मयंक अवस्थी ने बताया कि आरोपी गुजरात का निवासी है, जिसका नाम खेमराज चौहान है. जब पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए गई तो वह एक मंदिर में अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके बैठा था.

