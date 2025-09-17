मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री ने मांगा मां-बहनों से गजब का बर्थडे गिफ्ट, सुनकर खुश हुईं महिलाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से आह्वान किया 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' अभियान के तहत लगने वाले हेल्थ कैंप में जरूर जाएं.
धार : धार जिले के बदनावर में अपने जन्मदिन पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य पर जोर दिया. उन्होंने कहा " स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान माताओं-बहनों को समर्पित है. हमारा मकसद है कि एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में बीमारी का शिकार न हो. मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि माताओं-बहनों का जीवन आसान बनाऊं, उनकी मुश्किलें कम करूं."
"स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय, उज्जवला गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन, आयुष्मान योजना से माताओं-बहनों की मुश्किलें कम हुई हैं. मैं भाइयों से भी कहूंगा, आप भी मेरा साथ दीजिए और माताओं-बहनों के स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करवाएं."
महिलाएं कैंप में जाकर हेल्थ चेकअप कराएं
पीएम मोदी ने कहा "महिलाएं हमेशा घर की चिंता में ही लगी रहती हैं. थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए. इन कैंपों में जाइए. लाखों कैंप लगने वाले हैं. अपने क्षेत्र की बाकी महिलाओं को भी ये जरूरी जानकारी जरूर पहुंचाइए. कहिएगा कि आपका बेटा, भाई धार आया था. मैं आपसे यही मांगता हूं कि संकोच किए बिना इन कैंप में जाकर जांच जरूर कराएं. एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं."
"हमें संकल्प लेना है कि कोई मां छूट न जाए. कोई बेटी पीछे न रह जाए. मांओं-बहनों-बेटियों का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है. ऐसी बीमारियां, जिनका महिलाओं में खतरा ज्यादा होता है, इन बीमारियों को शुरुआती दौर में ही पकड़ना जरूरी है."
स्वदेशी अभियान चलाने का ऐलान
देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अभियान का ऐलान किया. मोदी ने कहा "यह समय त्योहारों का है. इसलिए देश के सभी नागरिकों को अब स्वदेशी के मंत्र को लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतरना है. 140 देशवासियों से मेरी प्रार्थना है आप जो भी खरीदें, वह देश में ही बना होना चाहिए."
उन्होंने व्यापारियों से आग्रह करते हुए कहा "आप देश के लिए मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बनाकर रहना है. जिसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर जाता है. इसलिए व्यापारी जो भी बेचें, वह देश में बना होना चाहिए."
सभी लोग देश में बनी चीजें ही खरीदें
पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा "अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है. यह तब होगा जब हम खिलौने से लेकर दिवाली की मूर्तियों से लेकर सजावट का सामान या मोबाइल, टीवी, फ्रिज खरीदें तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि यह हमारे देश में बना है कि नहीं. क्योंकि जब हम स्वदेशी खरीदने हैं तो हमारा पैसा विदेश में जाने से बचता है. जो देश के विकास में काम आता है. सड़क, स्कूल, अस्पताल बनते हैं और यही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं में काम आता है. हमारी जरूरत की चीजें जब देश में बनती हैं तो रोजगार भी हमारे देशवासियों को मिलता है."
देशभर में 22 सितंबर से कम होंगी जीएसटी दरें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा "22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें लागू हो रही हैं. इसलिए हमें स्वदेशी चीजों खरीद कर जीएसटी का लाभ उठाना है. मैं चाहता हूं हर दुकान पर लिखा रहना चाहिए, गर्व से कहो यह स्वदेशी है. यह अभियान चलना चाहिए. इस नारे को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए मोदी ने कहा गर्व से कहो यह स्वदेशी है."
नया भारत किसी की परमाणु धमकी से नहीं डरता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सवा घंटे के भाषण में स्पष्ट किया "राजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की प्रेरणा देता है और दधीचि का बलिदान हमें मां भारती की सुरक्षा का संदेश देता है. पाकिस्तानियों के आतंकियों ने भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा लेकिन हमारे वीर जवानों ने आतंकी ठिकानों को उजाड़कर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया."
उन्होंने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी का जिक्र करते हुए कहा "जिस तरह रो-रोकर आतंकी ने अपना हाल बताया, साथियों ये नया भारत किसी की परमाणु धमकियों से नहीं डरता बल्कि घर में घुसकर मारता है."