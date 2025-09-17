ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री ने मांगा मां-बहनों से गजब का बर्थडे गिफ्ट, सुनकर खुश हुईं महिलाएं

महिलाएं कैंप में जाकर हेल्थ चेकअप कराएं ( Source : BJP X ACCOUNT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 17, 2025 at 5:20 PM IST | Updated : September 17, 2025 at 6:12 PM IST 4 Min Read

धार : धार जिले के बदनावर में अपने जन्मदिन पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य पर जोर दिया. उन्होंने कहा " स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान माताओं-बहनों को समर्पित है. हमारा मकसद है कि एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में बीमारी का शिकार न हो. मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि माताओं-बहनों का जीवन आसान बनाऊं, उनकी मुश्किलें कम करूं." "स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय, उज्जवला गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन, आयुष्मान योजना से माताओं-बहनों की मुश्किलें कम हुई हैं. मैं भाइयों से भी कहूंगा, आप भी मेरा साथ दीजिए और माताओं-बहनों के स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करवाएं." महिलाएं कैंप में जाकर हेल्थ चेकअप कराएं पीएम मोदी ने कहा "महिलाएं हमेशा घर की चिंता में ही लगी रहती हैं. थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए. इन कैंपों में जाइए. लाखों कैंप लगने वाले हैं. अपने क्षेत्र की बाकी महिलाओं को भी ये जरूरी जानकारी जरूर पहुंचाइए. कहिएगा कि आपका बेटा, भाई धार आया था. मैं आपसे यही मांगता हूं कि संकोच किए बिना इन कैंप में जाकर जांच जरूर कराएं. एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं." "हमें संकल्प लेना है कि कोई मां छूट न जाए. कोई बेटी पीछे न रह जाए. मांओं-बहनों-बेटियों का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है. ऐसी बीमारियां, जिनका महिलाओं में खतरा ज्यादा होता है, इन बीमारियों को शुरुआती दौर में ही पकड़ना जरूरी है." स्वदेशी अभियान चलाने का ऐलान देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अभियान का ऐलान किया. मोदी ने कहा "यह समय त्योहारों का है. इसलिए देश के सभी नागरिकों को अब स्वदेशी के मंत्र को लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतरना है. 140 देशवासियों से मेरी प्रार्थना है आप जो भी खरीदें, वह देश में ही बना होना चाहिए."

Last Updated : September 17, 2025 at 6:12 PM IST