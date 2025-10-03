ETV Bharat / state

धार की मां बागेश्वरी देवी 184 गांवों की कुलदेवी, दीपावली की अखंड ज्योति मंदिर से घर-घर तक

धार जिले के बाग में मां बागेश्वरी देवी मंदिर का इतिहास 5 हजार साल पुराना. मां रोजाना 3 रूपों में देती हैं दर्शन.

Dhar Bageshwari Devi temple
प्रतिदिन तीन रूपों में दर्शन देती हैं मां बागेश्वरी देवी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 1:05 PM IST

4 Min Read
धार : धार जिले के बाग स्थित मां बाघेश्वरी देवी मंदिर मालवा के साथ ही निमाड़ में भी आस्था का केंद्र है. बाग शहर में बाग-कुक्षी मार्ग पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद खास है. यहां मां बाघेश्वरी को 184 गांवों की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है.

महाभारत काल से जुड़ा है इतिहास

किवदंतियों के अनुसार यह मंदिर महाभारतकालीन माना जाता है. माता बाघेश्वरी राजा मोरध्वज की कुलदेवी थीं. इस मंदिर का संबंध ग्वालियर रियासत के सिंधिया घराने से भी रहा है. वर्ष 1997 में मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित किया गया, जिसने इसकी भव्यता और बढ़ा दी. पुरातात्विक दृष्टि से इस मंदिर का निर्माण काल 4 से 5 हजार वर्ष पुराना बताया जाता है. इसका गर्भगृह और सभामंडप आज भी मूल स्वरूप में मौजूद है. सभामंडप की विशेषता यह है कि इसकी रचना नौ दुर्गाओं के कारण 9 खंडों में विभक्त की गई है.

धार की मां बागेश्वरी देवी 184 गांवों की कुलदेवी (ETV BHARAT)
Dhar Bageshwari Devi temple
बाग में मां बागेश्वरी देवी मंदिर (ETV BHARAT)

प्रतिदिन तीन रूपों में दर्शन देती हैं मां

बाघेश्वरी देवी की प्रतिमा के दर्शन की विशेषता यह है कि श्रद्धालुओं को दिनभर माता के अलग-अलग रूपों का आशीर्वाद मिलता है. प्रातःकाल बाल रूप, दोपहर में यौवन रूप, सायंकाल वृद्ध रूप मां भक्तों को दर्शन देती हैं. यह अद्भुत परंपरा श्रद्धालुओं के लिए आस्था का विशेष अनुभव कराती है. दीपावली पर बागवासी विशेष रूप से मां बाघेश्वरी मंदिर पहुंचते हैं. परंपरा के अनुसार इस मंदिर के अखंड दीप की ज्योति से अपने घरों के दीप जलाकर परिवार की समृद्धि की कामना करते हैं.

Dhar Bageshwari Devi temple
मां बागेश्वरी देवी मंदिर, महाभारत काल से जुड़ी मान्यता (ETV BHARAT)

दोनों नवरात्रि पर विशेष आयोजन होते हैं

शारदीय व चैत्र नवरात्रि में यहां विशेष पर्व का आयोजन होता है. सुबह 5:30 बजे की आरती से लेकर रात 9 बजे तक कुल 5 आरतियां होती हैं. इन अवसरों पर बाग के अलावा निमाड़ क्षेत्र के 184 गांवों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर माता के दर्शन करते हैं. नवरात्रि पर मां की प्रतिमा पर मुखौटा लगाने की प्राचीन परंपरा आज भी पीढ़ियों से निभाई जा रही है.

Dhar Bageshwari Devi temple
मां की आरती लेने की परंपरा (ETV BHARAT)

बड़वानी की मां मोटी माता मंदिर

बड़वानी का मां मोटी माता मंदिर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है. शहर के महात्मा गांधी मार्ग स्थित यह मंदिर नगर ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी आस्था का प्रमुख केंद्र है. रियासतकालीन काल से प्रसिद्ध यह मंदिर नगर के प्रमुख चौराहे पर स्थित है, जहां माता की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती हैं. मंदिर से जुड़े व्यापारी कुश कुमार गुप्ता बताते हैं "माता की प्रतिमा विक्रम संवत 2040 से 2045 के बीच स्वयंभू रूप से प्रकट हुई थी। उनके पूर्वजों को स्वप्न में आदेश मिलने के बाद 17 दिसम्बर 1942 को मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया."

Dhar Bageshwari Devi temple
बड़वानी की मां मोटी माता मंदिर (ETV BHARAT)

मां के सिंहासन की कहानी भी रोचक

Dhar Bageshwari Devi temple
नवरात्रि में मां के मंदिर में विशेष पूजा (ETV BHARAT)

मां के सिंहासन की स्थापना भी दिव्य लीला से जुड़ी मानी जाती है. कहा जाता है कि एक रात आई आंधी के दौरान प्रतिमा का सिंहासन अपने आप स्थानांतरित हो गया, जिसके बाद मंदिर को पुनः स्थापित किया गया. पांच पीढ़ी से गुप्ता परिवार माता की सेवा-आराधना कर रहा है. मां मोटी माता मंदिर में प्रतिदिन आराधना और भव्य श्रृंगार की परंपरा बरकरार है. विशेष अवसरों पर यहां हवन, पूजन और महाआरती का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

