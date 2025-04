ETV Bharat / state

कुक्षी विधायक पर छोटे भाई की पत्नी के सनसनीखेज आरोप, जारी किया वीडियो - DAUGHTER IN LAW ALLEGATIONS ON MLA

बहू ने विधायक सुरेन्द्र सिंह बघेल पर लगाए गंभीर आरोप ( ETV Bharat )

धार: कुक्षी विधायक सुरेन्द्र सिंह बघेल की बहू काम्या ने गंभीर आरोप लगाए हैं. काम्या का आरोप है कि उनके पति को जेठ सुरेन्द्र सिंह बघेल ने इलाज के नाम पर कहीं भेज दिया है और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है. वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि संपत्ति हड़पने की साजिश की जा रही है. इधर बहू काम्या का वीडियो सामने आने के बाद काम्या के पति देवेंद्र बघेल और विधायक सुरेन्द्र सिंह बघेल ने भी वीडियो जारी कर सभी आरोपों को खारिज किया. 8 साल पहले हुई थी शादी काम्या ने बताया कि मेरी शादी 8 साल पहले विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल के छोटे भाई देवेंद्र सिंह बघेल से हुई थी. शादी के समय मुझे बताया गया था कि वह बिजनेसमैन हैं. शादी के बाद पता चला कि वह कुछ नहीं करते, नशे के आदी हैं. आठ साल से कोई काम नहीं करते हैं. हमारा घर सिर्फ पैतृक संपत्ति से जो रेंट आता है, उससे चलता है.

